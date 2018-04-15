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США показали видео с запуском ракеты в ходе удара по Сирии

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Пентагон опубликовал в Twitter видео с запуском ракеты Tomahawk с подводной лодки в Средиземном море. В подписи к видео говорится, что это одна из ракет, запущенных в ходе удара США и их союзников по Сирии 14 апреля.

В ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по военным и научным объектам в Сирии, предположительно связанным с сирийской химической программой. В результате удара никто не погиб. По данным сирийских властей, пострадали три человека, был нанесен материальный ущерб.

Всего по территории Сирии было выпущено более 100 ракет. Большую часть из них удалось сбить, сообщил генштаб сирийской армии.

Кремль обвинил США в пособничестве террористам. Москва в субботу созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН, на котором предложила принять резолюцию, запрещающую применение силы в отношении Сирии. Большинство членов СБ ООН проголосовали против проекта резолюции.

Первые фото Дамаска после объявления о ракетных ударах США

Политика
Новости

Полиция задержала десять активистов рядом с полигоном «Ядрово»

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Сотрудники правоохранительных органов задержали десять активистов подмосковного Волоколамска, которые в воскресенье перекрыли подъезд к мусорному полигону «Ядрово». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя инициативной группы. Официального комментария полиции пока нет.

В воскресенье несколько сотен активистов перекрыли дорогу рядом со свалкой под Волоколамском. Жители города уже более полугода протестуют против полигона «Ядрово». Ситуация обострилась в марте, когда после выброса свалочного газа в больницу с подозрением на отравление попали более 50 детей и взрослых.

В субботу на митинг в Волоколамске вышли около 1000 человек. По данным «ОВД-Инфо», после него были задержаны пять активистов «Левого фронта». Всего 14 апреля митинги против свалок прошли в девяти городах Московской области.

Подмосковье против мусора

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Политика
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Минтранс сообщил о подготовке ответных санкций в отношении США

Ведомости
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Россия работает над ответными санкциями в отношении США в транспортной сфере, сообщил министр транспорта Максим Соколов. «Я не буду анонсировать, мы работаем над этим», – сказал Соколов, отвечая на вопрос журналистов о том, какие ответные меры может предпринять Россия в сфере транспорта (цитата «РИА Новости»).

6 апреля минфин США ввел санкции против 24 россиян и 15 связанных с ними компаний. Все они включены в список особых национальных структур и граждан. Американские резиденты отныне не имеют права вести дела с подпавшими под санкции россиянами.

В пятницу в Госдуму был внесен законопроект об ответных санкциях в отношении США. В нем сказано, что правительство сможет ввести запрет или ограничение на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия, лекарств, алкоголя, табака и других товаров из США или иных государств. Конкретный перечень определит кабинет министров.

Кто подпал под новые санкции США

Политика
Новости

США могут ввести новые санкции против России за поддержку Асада

Ведомости
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Вашингтон готовит новые санкции в отношении России за поддержку президента Сирии Башара Асада, следует из документов, подготовленных Белым домом для журналистов к субботнему брифингу.

В документе содержится фраза: «Мы намерены ввести конкретные дополнительные санкции против России в качестве ответа на продолжающуюся поддержку Москвой режима Башара Асада». О наличии такой формулировки первым сообщил бывший советник OFAC (санкционного бюро минфина США) Брайан О’Тул.

Он подтвердил РБК, что ознакомился с документом, в котором содержится такое заявление.

О том, что эта фраза содержится в материалах для брифинга, сообщила также британская газета Daily Mail со ссылкой на источник. Издание указывает, что необходимость новых санкций в документе объясняется тем, что Москва «позволила режиму Асада совершать преступления против сирийского народа».

Белый дом и минфин США пока не прокомментировали эту информацию. Брифинг для прессы состоялся спустя несколько часов после ракетного удара США и их союзников по Сирии.

Дональд Трамп неоднократно призывал Россию и Иран отказаться от поддержки Башара Асада. 8 апреля президент США заявил, что ответственность за гибель людей в результате предполагаемой химической атаке в сирийском городе Дума несут президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Роухани. 11 апреля Трамп заявил, что России не следовало сотрудничать с «убивающим газом животным, которое убивает свой народ и наслаждается этим».

«Это чудовищное преступление»: как Трамп объяснил атаку на Сирию

Политика
Новости

На шахте в Ростовской области произошло обрушение

Ведомости
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В Красносулинском районе Ростовской области произошло обрушение на шахте «Дальняя», сообщает Южный региональный центр МЧС России. Инцидент произошел на глубине 800 м.

При обрушении погиб один человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. По его словам, в момент происшествия под землей находились 87 шахтеров, 86 из них смогли выбраться на поверхность самостоятельно.

«Один остался в шахте. Позднее его тело было поднято на поверхность специалистами военизированного горноспасательного отряда», – сказал собеседник агентства.

Официального подтверждения информации о погибшем нет. О причинах произошедшего пока не сообщается. 

Политика
Новости

Швейцарская лаборатория отреагировала на слова Лаврова об отравлении Скрипалей ядом BZ

Ведомости
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Химическая лаборатория в швейцарском городе Шпиц, в которой изучались пробы с места отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, отреагировала на слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о применении в Солсбери вещества BZ.

«Только ОЗХО (Организация по запрещению химоружия. – Ред.) может комментировать это утверждение. Но мы можем повторить то, что заявили десять дней назад: у нас нет сомнений, что Портон-Даун идентифицировала вещество. Портон-Даун, как и Шпиц, – это назначенные лаборатории ОЗХО. Стандарты проверки настолько жесткие, что выводам можно верить», – говорится в сообщении лаборатории в Twitter.

В субботу Лавров сообщил, что ОЗХО не включила в свой доклад об отравлении Скрипалей результаты анализа швейцарской лаборатории. По словам министра, в Шпице установили, что экс-полковника ГРУ и его дочь отравили не «Новичком», а ядом BZ, который был на вооружении США и Великобритании. ОЗХО пока не прокомментировала информацию.

Сергей и Юлия Скрипаль попали в больницу в начале марта с признаками отравления нервно-паралитическим веществом. Британия заявила, что речь идет о веществе «Новичок», якобы разработанном в СССР. На этом основании Лондон обвинил Россию в причастности к отравлению Скрипалей.

Доклад ОЗХО, опубликованный на этой неделе, подтвердил данные британского следствия. Москва отвергла обвинения, заявив, что ни в России, ни в СССР никогда не разрабатывалось вещество с прямым или кодовым названием «Новичок».

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

Политика
Новости

Патриарх Кирилл обсудил по телефону с папой римским ракетный удар по Сирии

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил журналистам, что обсудил по телефону с папой римским Франциском ракетный удар США и их союзников по Сирии. Разговор состоялся по инициативе патриарха Кирилла.

«Христиане не могут оставаться в стороне от всего, что происходит в Сирии… Нужно сделать все, чтобы остановить кровопролитие», – приводит «РИА Новости» слова патриарха.

Он также сообщил, что обсудил эту тему со всеми патриархами Ближнего Востока.

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по объектам в Сирии, предположительно связанным с сирийской химической программой. Атака стала ответом на возможное использование правительственными войсками Сирии химического оружия. По предварительным данным, в результате удара никто не погиб.

Первые фото Дамаска после объявления о ракетных ударах США

Политика
Новости

Лавров рассказал о возможном отравлении Скрипалей веществом BZ

Ведомости
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Лаборатория швейцарского города Шпиц установила, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены веществом BZ, а не «Новичком», как утверждает Лондон. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Это вещество было на вооружении США и Великобритании, добавил он.

Министр обратился к ОЗХО с вопросом, почему эта информация не была учтена в докладе организации. «Если, конечно, ОЗХО будет опровергать сам факт использования лаборатории города Шпиц, тогда было бы интересно послушать эти объяснения», – отметил Лавров, выступая на заседании Совета по внешней и оборонной политике (цитата «РИА Новости»).

Сергей и Юлия Скрипаль были найдены 4 марта без сознания на скамейке рядом с торговым центром в британском городе Солсбери. Их доставили в больницу с признаками отравления нервно-паралитическим веществом. По данным британских властей, речь идет о веществе «Новичок», которое якобы разрабатывали в СССР. На этом основании Великобритания обвинила Россию в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ и его дочери.

Москва отвергла обвинения. Ни в России, ни в СССР никогда не велось исследований по разработке химических веществ с прямым или кодовым названием «Новичок», говорила официальный представитель МИДа Мария Захарова. В качестве наиболее вероятных источников происхождения вещества она называла Великобританию, Словакию, Чехию и Швецию.

ОЗХО 12 апреля опубликовала итоги расследования отравления Скрипалей. В сообщении организации указывалось, что анализ образцов крови пострадавших в лаборатории в Нидерландах подтвердил выводы Великобритании о типе вещества, которым были отравлены полковник ГРУ и его дочь.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

Политика
Новости

США заранее предупредили Россию о ракетном ударе по Сирии

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Вашингтон заранее проинформировал Москву о ракетном ударе по Сирии в целях предотвращения жертв среди российских военных и мирного населения, заявил посол США в Москве Джон Хантсман.

«США связались с Россией с целью уменьшить риск жертв среди российских сил или гражданского населения», – сказал Хантсман в видеообращении, опубликованном на странице посольства в Twitter.

Он подчеркнул, что в случае с ударом США и союзников по Сирии «речь о конфликте между сверхдержавами не идет». «Мы защищаем принцип, который заключается в том, что недопустимо использовать химическое оружие нигде и никогда», – сказал посол.

В ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли удар по объектам в Сирии, предположительно связанным с сирийской химической программой. Были атакованы авиабазы сирийских ВВС и научные лаборатории.

Сирийские военные и Минобороны России сообщили, что в результате удара никто не погиб. По данным генштаба Сирии, три человека пострадали. 

Первые фото Дамаска после объявления о ракетных ударах США

Политика
Новости

Трамп о ракетном ударе по Сирии: миссия выполнена

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп считает, что удар по Сирии был выполнен идеально. Об этом он написал в Twitter. «Лучшего результата и быть не могло. Миссия выполнена!» – написал Трамп.

Президент поблагодарил Францию и Великобританию «за их мудрость и мощь вооруженных сил». Он заявил, что гордится вооруженными силами США, которые вскоре «станут самыми лучшими, какие только были» в истории страны. «Ничто и никто даже сравниться не сможет!» – заключил Трамп.

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по объектам в Сирии, предположительно связанным с сирийской химической программой. Атака стала ответом на предполагаемое применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия.

Минобороны России заявило, что ни одна ракета в зону ответственности российских ПВО не входила. По предварительным данным, в результате удара никто не погиб.

Кремль обвинил США в пособничестве террористам. Об этом говорится в заявлении президента Владимира Путина. Действия США усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, считает он.

«Это чудовищное преступление»: как Трамп объяснил атаку на Сирию

Политика
Новости

Асад призвал Запад признать потерю контроля над ситуацией в Сирии

Ведомости
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Западным странам пора признать, что они потеряли контроль над ситуацией в Сирии, заявил президент Башар Асад в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Хасаном Роухани. Стороны обсудили ракетный удар США и союзников по Сирии.

«Пришло время западным силам, которые поддерживают терроризм, признать, что они потеряли контроль. И в то же время они чувствуют, что потеряли доверие своих народов и мира», – приводит слова Асада агентство SANA.

Президент Ирана осудил удар по Сирии и заявил, что Тегеран продолжит стоять на стороне сирийского руководства. Роухани также выразил уверенность, что агрессия западных стран не ослабит дух сирийцев в борьбе с терроризмом.

В ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли удар по объектам в Сирии, которые, по данным международной коалиции, связаны с сирийской химической программой. Атака стала ответом на предполагаемое использование правительственной армией Сирии химического оружия в городе Дума.

Всего было выпущено более 100 ракет. По данным Минобороны России, в результате атаки никто не погиб. Под удар попали аэродромы ВВС Сирии и научно-исследовательские объекты. 

«Это чудовищное преступление»: как Трамп объяснил атаку на Сирию

Политика
Новости

Россия рассмотрит вопрос о поставках в Сирию зенитно-ракетных систем С-300

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После ракетного удара США и их союзников по сирийской территории Россия рассмотрит вопрос о поставках в Сирию зенитно-ракетных систем С-300, сообщило Министерство обороны. «Несколько лет назад, учитывая настоятельную просьбу некоторых наших западных партнеров, мы отказались от поставок в Сирию зенитно-ракетных систем С-300», – говорится в заявлении.

В ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли удары по объектам в Сирии, которые, по данным коалиции, связаны с сирийской химической программой. Всего по территории Сирии было выпущено более 100 ракет, большую часть удалось сбить, сообщил генштаб сирийской армии.

По предварительным данным, в результате ракетного удара по Сирии жертв среди мирного населения и военнослужащих нет, сообщило Минобороны России.

«Ракетно-бомбовому удару подвергся ряд сирийских военных аэродромов, промышленных и научно- исследовательских объектов», – говорится в сообщении Минобороны. Сирийские средства ПВО, основу которых составляют комплексы советского производства, перехватили 71 крылатую ракету, добавили в Минобороны.

Удару подверглись аэродромы сирийских ВВС «Дювали», «Думеир», «Блэи», «Шайрат». Они не пострадали. Часть ракет, выпущенных по аэродромам «Меззе» и «Хомс», достигли цели, но серьезных разрушений не наблюдается. Частично разрушены объекты в населенных пунктах Барз и Джарамани.

Ни одна из крылатых ракет в зону российских средств ПВО не входила. Российские противовоздушные комплексы не применялись, добавили в Минобороны. Российские силы ПВО переведены в боевой режим работы. Истребительная авиация осуществляет дежурство в воздухе. 

Первые фото Дамаска после объявления о ракетных ударах США

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