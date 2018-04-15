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США показали видео с запуском ракеты в ходе удара по Сирии

Пентагон опубликовал в Twitter видео с запуском ракеты Tomahawk с подводной лодки в Средиземном море. В подписи к видео говорится, что это одна из ракет, запущенных в ходе удара США и их союзников по Сирии 14 апреля.

В ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по военным и научным объектам в Сирии, предположительно связанным с сирийской химической программой. В результате удара никто не погиб. По данным сирийских властей, пострадали три человека, был нанесен материальный ущерб.

Всего по территории Сирии было выпущено более 100 ракет. Большую часть из них удалось сбить, сообщил генштаб сирийской армии.

Кремль обвинил США в пособничестве террористам. Москва в субботу созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН, на котором предложила принять резолюцию, запрещающую применение силы в отношении Сирии. Большинство членов СБ ООН проголосовали против проекта резолюции.

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