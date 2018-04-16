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Постпред России при ОЗХО назвал Британию «организатором» химической атаки в Думе

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Инцидент в сирийском городе Дума был спланированной провокацией спецслужб Великобритании, заявил постпред России при ОЗХО (организация по запрещению химоружия) Александр Шульгин. По его словам, в этом Соединенному королевству могли помогать «старшие союзники из Вашингтона», сообщает «Интерфакс».

Целью Великобритании было введение мирового сообщества в заблуждение и оправдание агрессии против Сирии, отметил Шульгин. Он подчеркнул, что никакого инцидента в сирийском городе Дума не было – у России есть «неопровержимые доказательства».

В начале апреля сирийская оппозиция заявила о том, что в пригороде Дамаска произошла химическая атака. Всемирная организация здравоохранения сообщила о 70 погибших. Москва и Дамаск опровергают факт химической атаки. Российские специалисты по радиологической, химической и биологической защите исследовали пробы грунта, которые показали отсутствие нервно-паралитических и хлорсодержащих веществ, сказал российский постпред при ООН Василий Небензя.

14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по объектам в Сирии, предположительно связанным с сирийской химической программой. Это стало ответом на предполагаемое применение химического оружия в Думе. США и их союзники выпустили 100 ракет. В результате этого нападения, предположительно, никто не пострадал. Удары продолжатся до тех пор, пока сирийский режим не прекратит использовать химическое оружие, отметил президент США Дональд Трамп.

Первые фото Дамаска после объявления о ракетных ударах США

Недвижимость
Новости

Крупнейший девелопер России предупредил о росте цен на свои квартиры

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Крупнейший девелопер России ГК ПИК не исключает роста цен на свои квартиры из-за роста спроса после снижения цены на ипотеку. Об этом заявил первый вице-президент компании Александр Прыгунков во время конференц-кола, передает ТАСС.

Стоимость ипотеки снизилась и количество сделок в I квартале на московском рынке «сильно увеличилось», обратил внимание Прыгунков. «Это нам позволяет увеличивать цены, потому что есть достаточно хороший спрос», – добавил он. По его словам, рост цен будет «в пределах разумного» – около 1,25% в квартал, или 5% в год. При этом он не исключил, что по некоторым объектам индексация цен будет выше средней по рынку.

ГК ПИК – крупнейший девелопер России. У компании есть проекты в Москве, Московской области и регионах. Чистая прибыль ГК ПИК по МСФО по итогам 2017 г. упала в шесть раз год к году до 3,2 млрд руб. Однако втрое увеличилась выручка от продажи недвижимости (на 214,5%) – до 169,9 млрд руб. Общая выручка группы выросла также в три раза – до 175,1 млрд руб.

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Бизнес
Новости

Подконтрольный «Роснефти» банк собирается банкротить «Росипподромы»

Ведомости
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Банк «Пересвет» собирается подать в арбитражный суд заявление о признании банкротом компании «Российские ипподромы» («Росипподромы»). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Федресурса. Росипподромы» является должником банка, сумма требований в сообщении не указана.

100%  акций «Российских ипподромов» принадлежат Росимуществу. Совета директоров компании с 2012 г. возглавляет председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

В апреле 2017 г. Центробанкпринял решение о санации «Пересвета», основным акционером которого была Русская православная церковь. Регулятор одобрил санацию с  применением механизма bail-in (конвертации обязательств банка в его капитал). Инвестором был выбран Всероссийский банк развития регионов, подконтрольный «Роснефти».

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Экономика
Новости

«Интерфакс» сообщил параметры уточненного макропрогноза на 2018 год

Ведомости
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Минэкономразвития может повысить оценку оттока капитала из России в 2018 г. с $7 млрд до $33 млрд, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства, знакомый с документом «Ожидаемые итоги социально-экономического развития РФ на 2018 г.». На прошлой неделе ведомство передало его в Минфин. Документ по сути представляет собой уточненный макропрогноз на 2018 г., указывает «Интерфакс».

Базовый прогноз по росту ВВП в текущем году ведомство менять не планирует – 2,1%. Прогноз роста промпроизводства снижен с 2,5% до 1,7%, по росту инвестиций в основной капитал в 2018 г. повышен с 4,7% до 4,8%. Реальные доходы населения в 2018 г. могут вырасти на 3,8% (прежний прогноз 2,3%).

Существенно повышена прогнозная цена нефти Urals на 2018 г. – с $43,8 до $61,4 за баррель.

Эксперты ожидали, что Минэкономразвития в начале апреля обнародует показатели уточненного макропрогноза. Однако до сих пор ведомство этого не сделало. Причиной могли стать новые санкции США и ослабление рубля, которое может потребовать корректировки некоторых показателей прогноза, пишет «Интрефакс». Как утверждает источник, в направленном в Минфин варианте эти факторы не учтены.

Выбор редактора
Финансы
Новости

Набсовет ВТБ предложил повысить дивиденды банка втрое

Ведомости
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Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал повысить дивиденды банка по итогам 2017 г. до 0,345 коп. на одну обыкновенную акцию, говорится в сообщении ВТБ.

До этого три года подряд ВТБ выплачивал дивиденды в размере 0,117 коп. на обыкновенную акцию.

ВТБ может выплатить по итогам 2017 г. на все типы акций (обыкновенные и привилегированные двух типов) 73,5 млрд руб., говорится в сообщении. Это больше половины чистой прибыли по МСФО, которая составила 120,1 млрд руб. Ранее РБК сообщал, что ВТБ может направить на выплату дивидендов более 60% прибыли. Государство по всем типам акций может получить 56 млрд руб., а миноритарные акционеры – 17,5 млрд руб.

Финансы
Новости

ВТБ создаст гибридное хранилище данных

Ведомости
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ВТБ создает новый тип платформы, который позволит решать сложные аналитические задачи и аккумулировать все розничные данные в едином гибридном хранилище. Об этом говорится в сообщении банка. ВТБ собирается потратить на реализацию данного проекта 1 млрд руб.

Новая платформа за счет быстрого доступа к информации позволит проводить высококачественный анализ заемщиков. «Решение представляет собой два продуктивных контура, которые географически разнесены и полностью дублируют друг друга в целях обеспечения катастрофоустойчивости. При этом они полностью синхронизированы и одновременно используются для разных классов задач», - отмечается в сообщении. В первом контуре будут обрабатываться данные из систем-источников, осуществляться поддержка онлайн-сервисов банка и подготовки отчетности, во втором - юудет происходить процесс работы бизнес-пользователей как напрямую, так и через бизнес-приложения и инструменты Business Intelligence. 

Архитектура хранилища создается на платформах Teradata и Hadoop.

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Политика
Новости

«Коммерсантъ» опубликовал выводы МЧС о пожаре в «Зимней вишне»

Ведомости
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Специалисты исследовательского центра экспертизы пожаров Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России установили причину пожара в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня». Как пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, возгорание произошло из-за замыкания, вызванного протечкой крыши. Автоматические выключатели, используемые для защиты от замыканий и токовой перегрузки, не сработали.

По словам источника, короткое замыкание произошло в электропроводке, проложенной на четвертом этаже над детской игровой зоной. Оно могло быть вызвано протечкой крыши из-за плохой уборки снега. Источники «Коммерсанта» рассказывают, что сначала загорелась пластиковая люстра над детским бассейном с поролоновыми кубиками, а затем стал плавиться пластик на потолке. Из-за вентиляции пожар быстро стал распространяться по этажу.

Сигнализационные датчики сработали впустую, так как оповещение о пожарной тревоге в здании срабатывало не автоматически, а вручную. Сидевший рядом с кнопкой системы оповещения охранник не активировал ее. Четвертый этаж полностью заполнился дымом за несколько минут.

Пожар в «Зимней вишне» в центре Кемерова произошел 25 марта. Погибли 64 человека, среди них 41 ребенок.

Крупнейшие по числу жертв трагедии в торговых центрах и развлекательных заведениях

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Политика
Новости

В Ереване проходит акция против выдвижения экс-президента в премьеры

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В центре Еревана проходит акция протеста против выдвижения на пост премьер-министра Армении экс-президента страны Сержа Саргсяна, передает «Арменпресс».

Акцию протеста организовала оппозиция. 13 апреля лидер партии «Гражданский договор» Никол Пашинян и его сторонники заблокировали движение в центре Еревана на площади Франции. Через два дня Пашинян заявил, что масштабная акция протеста начнется в понедельник, 16 апреля, в 8.15 по местному времени. Он призывал жителей Еревана блокировать улицы и мосты, соединяющие центр города с окраиной.

Полиция потребовала от митингующих прекратить акцию протеста. «На проспекте Баграмяна общественный порядок грубо нарушен», – говорится в сообщении МВД. В случае неповиновения полицейские собираются применить силу и специальные средства против протестующих.

Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело о незаконной организации и проведении митингов. «13 апреля 2018 г. депутат НС РА Никол Пашинян организовал и провел митинги в Ереване, в ходе которых были многочисленные нарушения закона «О свободе собраний», – говорится в сообщении Генпрокуратуры страны. Акции протеста препятствовали свободному передвижению жителей столицы, отметили в ведомстве.

В результате столкновений с полицейскими пострадали 46 человек. Они обратились за медицинской помощью. Также сообщается о шести пострадавших полицейских. «Состояние одного из полицейских тяжелое, его сейчас оперируют», – рассказал руководитель отдела реанимации медицинского центра «Наири» Анатолий Гнуни. Среди пострадавших сам Пашинян. Получив медицинскую помощь, он вернулся на проспект Баграмяна.

В парламенте Армении 17 апреля пройдут выборы нового премьер-министра республики. Правящая Республиканская партия Армении выдвинула на этот пост Саргсяна.

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Политика
Новости

Мосгорсуд отменил приговор осужденному за смерть пациента врачу

Ведомости
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Мосгорсуд отменил приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной. Дело вернули в прокуратуру, сообщает корреспондент «Ведомостей».

В Мосгорсуде рассмотрены апелляционные жалобы стороны защиты и представление прокуратуры на приговор Черемушкинского районного суда в отношении врача-гематолога Елены Мисюриной. Она была осуждена по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ. Судебная коллегия по уголовным делам Мосгорсуда постановила отменить данный приговор и вернуть дело в прокуратуру для устранения недостатков, содержащихся в обвинительном заключении, которые препятствуют постановлению приговора или иного решения по делу.

Мотивы решения судебной коллегии Мосгорсуда будут изложены в полном тексте решения.

В январе Мисюрину приговорили к двум годам лишения свободы. Суд решил, что при проведении анализа – забора костного мозга для дальнейшего исследования – врач совершила ошибку, которая повлекла за собой гибель пациента. Однако дело получило общественный резонанс и многие выступили в поддержку Мисюриной. Например, главные врачи больниц и медицинских научных учреждений написали открытые письма. За два дня было собрано более 25 000 подписей.

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Бизнес
Новости

Суд оставил в силе арест миллиардера Магомедова

Ведомости
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Мосгорсуд подтвердил законность ареста миллиардера и совладельца «Суммы» Зиявудина Магомедова. Об этом сообщает «Интерфакс».

Во время заседания Магомедов подчеркнул, что хочет остаться жить и работать в России. «Я никуда не собираюсь скрываться и оказывать давление на свидетелей. Я хочу жить и работать в этой стране», – заявил миллиардер. Он сказал, что ничего не боится, и напомнил суду, что «Сумма» тратит много денег на благотворительность. Адвокаты бизнесмена просили приобщить к материалам дела 15 000 подписей в защиту бизнесмена, однако суд отказал им.

Зиявудина и Магомеда Магомедовых задержали 30 марта. Позже их арестовали. Братьев подозревают в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и создании организованного преступного сообщества (ч. 1 ст. 210). Следствие предполагает, что Магомедовы могли похитить бюджетные средства на общую сумму около 2,5 млрд руб. Свою вину бизнесмены не признают.

Арест миллиардера Зиявудина Магомедова

Бизнес
Новости

«Саратовские авиалинии» попросили Росавиацию отменить ограничения на полеты

Ведомости
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«Саратовские авиалинии» подали в Росавиацию заявку на снятие ограничений с сертификата эксплуатанта, передает РИА «Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы авиакомпании Елену Воронову.

«Ранее в авиакомпании устранили все замечания и несоответствия требованиям воздушного законодательства, выявленные в ходе внеплановой комплексной проверки авиапредприятия», — сказала она, отметив, что Росавиация уже изучила отчет об устранении замечаний.

Росавиация после крушения в феврале самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье провела внеплановую проверку компании. По ее результатам служба ограничила срок действия сертификата эксплуатанта перевозчика до 27 апреля.

В Подмосковье разбился самолет «Саратовских авиалиний»

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Бизнес
Новости

«Газпром нефть» создала дирекцию по цифровой трансформации

Ведомости
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«Газпром нефть» создала дирекцию по цифровой трансформации. Подразделение уже начало работу, говорится в сообщении компании.

Новая дирекция будет вести цифровые проекты компании, а также развивать собственные сервисы. Например, компания планирует разработать собственную IT-платформу. За последние два года «Газпром нефть» уже ввела ряд проектов в области внедрения технологий блокчейн и систем с искусственным интеллектом, напоминает компания.

По итогам 2017 г. «Газпром нефть» заработала рекордную чистую прибыль – по МСФО она выросла на 26,5% год к году до 253 млрд руб. Компания объясняет это успешным развитием новых проектов добычи, увеличением розничных и премиальных продаж, ростом мировых цен на нефть, а также «действиями менеджмента.

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