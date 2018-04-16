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Постпред России при ОЗХО назвал Британию «организатором» химической атаки в Думе

Инцидент в сирийском городе Дума был спланированной провокацией спецслужб Великобритании, заявил постпред России при ОЗХО (организация по запрещению химоружия) Александр Шульгин. По его словам, в этом Соединенному королевству могли помогать «старшие союзники из Вашингтона», сообщает «Интерфакс».

Целью Великобритании было введение мирового сообщества в заблуждение и оправдание агрессии против Сирии, отметил Шульгин. Он подчеркнул, что никакого инцидента в сирийском городе Дума не было – у России есть «неопровержимые доказательства».

В начале апреля сирийская оппозиция заявила о том, что в пригороде Дамаска произошла химическая атака. Всемирная организация здравоохранения сообщила о 70 погибших. Москва и Дамаск опровергают факт химической атаки. Российские специалисты по радиологической, химической и биологической защите исследовали пробы грунта, которые показали отсутствие нервно-паралитических и хлорсодержащих веществ, сказал российский постпред при ООН Василий Небензя.

14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по объектам в Сирии, предположительно связанным с сирийской химической программой. Это стало ответом на предполагаемое применение химического оружия в Думе. США и их союзники выпустили 100 ракет. В результате этого нападения, предположительно, никто не пострадал. Удары продолжатся до тех пор, пока сирийский режим не прекратит использовать химическое оружие, отметил президент США Дональд Трамп.

Первые фото Дамаска после объявления о ракетных ударах США