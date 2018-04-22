Политика

Новости

Два взрыва произошли у центров регистрации избирателей в Афганистане

Террористы-смертники атаковали центры регистрации избирателей в Афганистане. Первый взрыв произошел около 10.00 по местному времени (8.30 мск) в Кабуле. В результате произошедшего погиб 31 человек, еще несколько десятков пострадали, сообщает телеканал ToloNews со ссылкой на министерство здравоохранения Афганистана.

Второй взрыв прогремел у центра регистрации избирателей в провинции Баглан на северо-востоке страны около 12.00 по местному времени (10.30 мск). По предварительным данным, его жертвами стали семь человек, сообщает агентство Khaama Press со ссылкой на сотрудников органов безопасности.

Ответственность за нападения взяла на себя запрещенная террористическая организация «Исламское государство», передает Reuters.

В Афганистане 14 апреля началась регистрация избирателей для участия в объединенных парламентских и местных выборах, запланированных на октябрь. Президент страны Ашраф Гани призвал движение «Талибан» (запрещено в России) воспользоваться возможностью и принять участие в выборах. Группировка отвергла предложение властей.

После начала регистрации избирателей в Афганистане уже произошел ряд инцидентов. Например, в среду боевики «Талибана» похитили трех сотрудников избирательной комиссии в провинции Гур.