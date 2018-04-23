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«Коммерсантъ» сообщил о планах Путина посетить Вену

Президент России Владимир Путин может посетить Австрию в июне 2018 г., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники в Москве и в Вене, а также на собеседника в Кремле. Такая возможность обсуждалась в ходе визита в Москву 20 апреля министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Путин может принять участие в праздновании 50 лет со дня заключения контракта на поставки газа из СССР на австрийский рынок. Это произошло 1 июня 1968 г. Первой западной компанией, заключившей долгосрочный договор на поставки газа из СССР, стала OMW. Сегодня она является одним из участников проекта по строительству экспортного газопровода по дну Балтийского моря «Северный поток-2».

Путин публично обращал внимание на предстоящий юбилей. Так, во время приезда в Москву федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца 28 февраля российский президент заявил, что все это время наша страна «вносила весомый вклад в обеспечение энергетической безопасности всего европейского континента. Предстоящий юбилей наглядно подтверждает репутацию России как надежного поставщика энергоресурсов».

В 2017 г. «Газпром» установил исторический рекорд по объему экспорта в Австрию — 9,1 млрд куб. м газа. Это на 50,3% (3 млрд куб. м) превышает показатель 2016 г. 9 апреля в Санкт-Петербурге состоялась встреча председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и главы правления OMV AG Райнера Зеле. По ее итогам было объявлено о планах Австрии по дальнейшему наращиванию импорта российского газа.

Австрия оказалась одной из девяти европейских стран, отказавшихся от высылки российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Курц заявил тогда о желании сохранить «мост между Востоком и Западом» и оставить открытыми «каналы для переговоров с Россией». А глава австрийской дипломатии отметила, что «100-процентного доказательства, что Россия имеет отношение к данному происшествию», не существует. При этом заявление ЕС о солидарности с Великобританией и временный отзыв из Москвы посла Евросоюза Маркуса Эдерера Вена поддержала.

Глава МИД Австрии, будучи беспартийной, была выдвинута по инициативе вице-канцлера и лидера АПС Хайнца-Кристиана Штрахе, являющегося сторонником сближения с Россией. В 2016 г. АПС заключила соглашение о сотрудничестве с «Единой Россией».