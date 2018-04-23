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Генсек ООН заявил необходимости реформы Совета безопасности организации

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Структура Совета Безопасности ООН больше не отражает баланс сил мире, уверен генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гуттериш. «У нас есть структурная проблема в СБ. Он представляет тот мир таким, как он выглядел после Второй мировой войны, но уже не представляет сегодняшний мир. Вето стало инструментом, который используется слишком часто. Идет дискуссия о реформах, чтобы СБ больше соответствовал сегодняшнему миру. Как я уже неоднократно говорил: без реформы Совета Безопасности не будет полной реформы ООН», - заявил он в интервью телеканалу SVT.

Гуттериш констатировал возвращение холодной войны, но указал на отличие от прошлого. «Теперь Соединенные Штаты и Россия не контролируют всех, как это было тогда. Многие страны очень активны в регионе: Турция, Иран, Саудовская Аравия и другие. Не существует двух однородных контролируемых блоков», - считает он. Генсекретарь ООН признал, что в существующем виде СБ организации не в состоянии решить конфликт в Сирии.

Структурные проблемы СБ ООН обсуждались на неформальной встрече его представителей 21-22 апреля в шведской провинции Сконе, на вилле бывшего генсека ООН Дага Хаммершельда. Гуттериш признал, что вопрос об ответственность за химатаки в Сирии фактически «полностью парализовал» СБ ООН. Встреча в Швеции дала надежду на выход из этого «драматического тупика». «У нас была очень конструктивная дискуссия, и мы приняли некоторые перспективные решения», - отметил генеральный секретарь ООН.

10 апреля Россия заблокировала в СБ ООН проект резолюции США о разработке нового механизма расследования химических атак в Сирии. По подсчетам Sky News, это был уже 12-й раз, когда Москва использовала право вето по сирийскому вопросу. Ранее сирийская оппозиция заявляла, что 7 апреля правительственные войска Сирии применили химическое оружие на территории Восточной Гуты, в городе Дума. В ответ на инцидент в Думе 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по сирийским объектам химоружия. Сирия и Россия отрицали факт применения химоружия.

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Политика
Новости

Россия проверит Великобританию на предмет ведения военной деятельности

Ведомости
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Российские специалисты проведут инспекцию в Великобритании для получения информации о предстоящих учениях и проводимой королевством военной деятельности. Об этом сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков. Проверка пройдет с 23 по 26 апреля в рамках так называемого Венского документа от 2011 г. о мерах укрепления доверия и безопасности, передает «Интерфакс».

Инспекция проводится для определения масштабов уведомляемой военной деятельности или подтверждения отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению. Площадь района будет охватывать около 16 000 кв. км. Российские инспекторы посетят учебные районы, прослушают информацию о проводимой там военной деятельности и о находящихся формированиях и воинских частях вооруженных сил Великобритании, рассказал Рыжков. Кроме того российским представителям расскажут о запланированных Великобританией с 21 апреля по 4 мая 2018 г. объединенных учениях «Совместный воин 18/1», - рассказал он.

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Политика
Новости

«Коммерсантъ» сообщил о планах Путина посетить Вену

Ведомости
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Президент России Владимир Путин может посетить Австрию в июне 2018 г., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники в Москве и в Вене, а также на собеседника в Кремле. Такая возможность обсуждалась в ходе визита в Москву 20 апреля министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Путин может принять участие в праздновании 50 лет со дня заключения контракта на поставки газа из СССР на австрийский рынок. Это произошло 1 июня 1968 г. Первой западной компанией, заключившей долгосрочный договор на поставки газа из СССР, стала OMW. Сегодня она является одним из участников проекта по строительству экспортного газопровода по дну Балтийского моря «Северный поток-2».

Путин публично обращал внимание на предстоящий юбилей. Так, во время приезда в Москву федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца 28 февраля российский президент заявил, что все это время наша страна «вносила весомый вклад в обеспечение энергетической безопасности всего европейского континента. Предстоящий юбилей наглядно подтверждает репутацию России как надежного поставщика энергоресурсов».

В 2017 г. «Газпром» установил исторический рекорд по объему экспорта в Австрию — 9,1 млрд куб. м газа. Это на 50,3% (3 млрд куб. м) превышает показатель 2016 г. 9 апреля в Санкт-Петербурге состоялась встреча председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и главы правления OMV AG Райнера Зеле. По ее итогам было объявлено о планах Австрии по дальнейшему наращиванию импорта российского газа.

Австрия оказалась одной из девяти европейских стран, отказавшихся от высылки российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Курц заявил тогда о желании сохранить «мост между Востоком и Западом» и оставить открытыми «каналы для переговоров с Россией». А глава австрийской дипломатии отметила, что «100-процентного доказательства, что Россия имеет отношение к данному происшествию», не существует. При этом заявление ЕС о солидарности с Великобританией и временный отзыв из Москвы посла Евросоюза Маркуса Эдерера Вена поддержала.

Глава МИД Австрии, будучи беспартийной, была выдвинута по инициативе вице-канцлера и лидера АПС Хайнца-Кристиана Штрахе, являющегося сторонником сближения с Россией. В 2016 г. АПС заключила соглашение о сотрудничестве с «Единой Россией».

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Бизнес
Новости

Reuters сообщил о замораживании активов «Реновы» Вексельберга на $1,5 млрд

Ведомости
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Долларовые счета ряда компаний, входящих в группу «Ренова» Виктора Вексельберга, на общую сумму $1,5-2 млрд оказались заблокированы из-за санкций США, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Например, с проблемами столкнулся машиностроительный концерн Sulzer, который ранее вынужден был выкупить у «Реновы» 5 млн своих акций, чтобы избежать попадания под санкции, пишет агентство. Кроме того, временно были заблокированы зарплатные счета ряда швейцарских сотрудников «Реновы». Руководство холдинга, по данным агентства, обратилось за помощью к швейцарским властям, которые ранее содействовали выкупу ценных бумаг Sulzer.

«Вторичные санкции могут принять фактически межнациональный характер, распространяя свое действие даже на страны, которые не собираются вводить меры, подобные американским, и даже не согласны с ними», - сказал один из собеседников агентства.

Минфин США 6 апреля объявил о введении санкций в отношении ряда российских предпринимателей и связанных с ними компаний. Под санкции попал и владелец «Реновы» Виктор Вексельберг. Группа компаний управляет активами в металлургической, горнодобывающей, химической, строительной и других отраслях.

Политика
Новости

Число погибших при взрыве в Кабуле превысило 50

Ведомости
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По последним данным, жертвами теракта в столице Афганистана стали 52 человека, сообщает ToloNews со ссылкой на местные власти. Ранее сообщалось о 31 погибшем и десятках раненых.

Взрыв у центра регистрации избирателей в Кабуле устроил террорист-смертник. Теракт произошел около 10.00 в воскресенье (8.30 мск). Спустя два часа аналогичное нападение произошло в провинции Баглан на северо-востоке страны, там погибли семь человек.

Ответственность за нападения взяла на себя запрещенная террористическая организация «Исламское государство».

В Афганистане 14 апреля началась регистрация избирателей для участия в объединенных парламентских и местных выборах, запланированных на октябрь. 

Стиль жизни
Новости

Меню первого обеда на «Титанике» продано на аукционе за $140 000

Ведомости
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Меню самого первого обеда, поданного на борту «Титаника», продано на аукционе в Великобритании за 100 000 фунтов стерлингов ($140 000), сообщает телерадиокомпания Би-би-си. Торги проводил аукционный дом Henry Aldridge & Son.

Меню с борта корабля забрал второй офицер «Титаника» Чарльз Лайтхоллер. На листе бумаги перечислены блюда, которые подавались техническому составу лайнера во время первого дня его ходовых испытаний 2 апреля 1912 г.

В тот день на корабле подавали говяжий бульон и куриный суп. В качестве основного блюда можно было выбрать жареную курицу, ягненка или ветчину со шпинатом. На гарнир предлагались горошек, цветная капуста и вареная картошка. Из десертов в меню указаны пудинг, королевские груши и пирожные, а также кофе.

Перед тем как лайнер отправился 10 апреля из Саутгемптона в Нью-Йорк, офицер передал это меню своей супруге. Лайтхоллер выжил при крушении корабля, он умер только в 1952 г.

В ночь с 14 на 15 апреля «Титаник» столкнулся с айсбергом в водах Северной Атлантики и затонул в течение 2 часов 40 минут. В результате крушения погибли около 1500 человек, 712 пассажиров и членов экипажа были спасены. 

Стиль жизни
Новости

Нину Дорошину похоронят во вторник на Пятницком кладбище

Ведомости
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Прощание с народной артисткой России Ниной Дорошиной начнется 24 апреля в 11.00 мск на Другой сцене театра «Современник» (Чистопрудный бульвар, дом 17). Затем актрису похоронят на Пятницком кладбище, говорится в сообщении театра.

Дорошина умерла ночью 21 апреля на 84-м году жизни у себя дома в Москве. Причиной смерти стала остановка сердца.

На счету Дорошиной около 20 фильмов, но больше всего она запомнилась зрителям по роли Надежды в картине «Любовь и голуби». Почти сразу после окончания театрального училища актриса пришла работать в «Современник», где и прослужила 59 лет.

«Шок – вот чувство, которое сегодня испытывает театр. И ничего не помогает с ним справиться. Да, все знали, что здоровье в последнее время подводило Нину Михайловну и возраст брал свое. Но невозможно поверить в то, что Дорошина больше не выйдет на сцену «Современника», – говорится в сообщении театра.

Как сообщили СМИ, к Дорошиной в последнее время часто приезжала скорая помощь. В последний раз врачи были у актрисы в среду, диагностировали проблемы с сердцем, однако от госпитализации она отказалась. 

Памяти Нины Дорошиной

Финансы
Новости

Россия и США отказались участвовать в докапитализации Всемирного банка

Ведомости
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Россия и США не будут участвовать в докапитализации Всемирного банка, сообщил заместитель министра финансов Сергей Сторчак. При этом США сохранят блокирующий пакет, который будет снижен с 20 до 15%.

Акционеры группы Всемирного банка в субботу приняли решение увеличить его капитал на $13 млрд. Из них $7,5 млрд предназначаются Международному банку реконструкции и развития (IBRD), $5,5 млрд – Международной финансовой корпорации (IFC). Это позволит «усилить возможности институтов, борющихся с бедностью в мире», считает Всемирный банк.

Россия не будет участвовать в докапитализации, потому что не согласна с тем, что Международная ассоциация развития (IDA), входящая в группу Всемирного банка, «поддерживается на плаву» за счет прибыли банка, получаемой «за счет самых нуждающихся акционеров – заемщиков». «И какая-то рециркуляция очень странная. Мы считаем, что если уж такие большие развитые государства решают заниматься официальным содействием развитию, то есть ближайшее пополнение капитала IDA, давайте через этот механизм. Это наша официальная позиция», – пояснил Сторчак (цитата ТАСС).

«С другой стороны, история с запретом действий Всемирного банка на территории России известна. В этих условиях как мы можем агитировать руководство страны идти в парламент с бюджетом или с ратификацией, что мы присоединяемся к пополнению капитала?» – добавил замминистра.

По его словам, США также отказались от участия в докапитализации, но добились принятия пакетного решения, согласно которому Вашингтон сохранит за собой блокирующий пакет.

В августе 2014 г., после введения санкций США и Евросоюза в отношении России в связи с ситуацией в Донбассе, представители G7 заблокировали выделение средств на проекты Всемирного банка в России. На рассмотрении банка тогда находились девять проектов в России стоимостью $1,34 млрд.

Технологии
Новости

Telegram предложил запустить бумажные самолетики в поддержку свободного интернета

Ведомости
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Telegram разослал пользователям уведомление, в котором предложил им присоединиться к акции в поддержку свободного интернета. «Седьмой день российские власти блокируют Telegram. Если вы поддерживаете свободный интернет, запустите из окна бумажный самолет сегодня ровно в 7 вечера», – говорится в сообщении.

Позже Telegram разослал еще одно сообщение, в котором предложил пользователям через час после завершения акции выйти на улицу и собрать самолетики, которые они найдут возле своего дома. 

Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram 16 апреля, однако, по данным на 22 апреля, он был доступен в России для многих пользователей. Telegram пока удается избежать блокировки, поскольку мессенджер постоянно меняет ip-адреса.

Причиной для блокировки стал отказ Telegram передать ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. 13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство Роскомнадзора о немедленной блокировке мессенджера. 

Аудитория Telegram в России с учетом пользователей десктопной версии, по данным Mediascope, составляла в марте 12,4 млн человек. По оценкам сервиса Combot, число пользователей мессенджера в стране в прошлом месяце приблизилось к 15 млн.

Кого блокирует Роскомнадзор

Технологии
Новости

Google прокомментировал сообщения о блокировке его ip-адресов

Ведомости
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Google проверяет сообщения российских пользователей о сбоях в работе некоторых сервисов. «Мы знаем о сообщениях, что некоторые пользователи в России не имеют доступа к некоторым сервисам Google. Мы разбираемся в этих сообщениях», – сказал «Ведомостям» представитель пресс-службы Google. Чем вызваны проблемы, он не уточнил.

Пользователи в воскресенье пожаловались на проблемы с доступом к сайту Google. По данным сервиса Down Detector, который отслеживает жалобы на сбои в работе сайтов, количество сообщений о проблемах с доступом к Google резко выросло около часа ночи 22 апреля.

Предположительно, проблемы вызваны действиями Роскомнадзора, который заблокировал часть ip-адресов Google. Об этом, например, сообщали гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин и специалист по кибербезопасности Александр Литреев.

Роскомнадзор с 16 апреля пытается заблокировать мессенджер Telegram, однако, по данным на 22 апреля, он продолжает работать у многих пользователей. Telegram удается избежать блокировки благодаря смене ip-адресов. Сначала мессенджер перешел на подсеть Amazon, затем – на подсеть Google, сообщал Роскомнадзор. 

Политика
Новости

МЧС рассказало о последствиях сильного ветра в Москве и Подмосковье

Ведомости
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Штормовой ветер в Москве 21 апреля повалил около 580 деревьев, повредил кровли более 30 домов и административных зданий, сорвал три рекламных щита, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России. Кроме того, повреждения получили 92 автомобиля. Некоторые районы остались без электричества.

В Московской области были обесточены 655 жилых домов в 25 населенных пунктах. В Подмосковье ветер повалил более 145 деревьев, были повреждены 17 автомобилей.

Из-за непогоды в Москве погибла 13-летняя девочка, сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин. По данным департамента здравоохранения столицы, в общей сложности в Москве пострадали 17 человек, 14 из них были госпитализированы – трое детей и 11 взрослых. Среди пострадавших – трехмесячный ребенок.

В Подмосковье пострадали восемь человек, в том числе один ребенок, сообщила пресс-служба губернатора Андрея Воробьева в Telegram-канале. Трое пострадавших с травмами средней тяжести госпитализированы. Один мужчина в Мытищах погиб.

Днем 22 апреля в Москве местами сохранится сильный ветер с порывами 12-17 м/с, сообщает ГУ МЧС по столице. «Возможны повреждения линий электропередачи, повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабоукрепленных временных конструкций, повреждение автотранспорта», – говорится в сообщении.

В столице в воскресенье действует оранжевый уровень погодной опасности, который означает, что погода опасна: имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба. На понедельник Гидрометцентр объявил зеленый уровень.

Политика
Новости

Два взрыва произошли у центров регистрации избирателей в Афганистане

Ведомости
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Террористы-смертники атаковали центры регистрации избирателей в Афганистане. Первый взрыв произошел около 10.00 по местному времени (8.30 мск) в Кабуле. В результате произошедшего погиб 31 человек, еще несколько десятков пострадали, сообщает телеканал ToloNews со ссылкой на министерство здравоохранения Афганистана.

Второй взрыв прогремел у центра регистрации избирателей в провинции Баглан на северо-востоке страны около 12.00 по местному времени (10.30 мск). По предварительным данным, его жертвами стали семь человек, сообщает агентство Khaama Press со ссылкой на сотрудников органов безопасности.

Ответственность за нападения взяла на себя запрещенная террористическая организация «Исламское государство», передает Reuters.

В Афганистане 14 апреля началась регистрация избирателей для участия в объединенных парламентских и местных выборах, запланированных на октябрь. Президент страны Ашраф Гани призвал движение «Талибан» (запрещено в России) воспользоваться возможностью и принять участие в выборах. Группировка отвергла предложение властей.

После начала регистрации избирателей в Афганистане уже произошел ряд инцидентов. Например, в среду боевики «Талибана» похитили трех сотрудников избирательной комиссии в провинции Гур.

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