Россия проверит Великобританию на предмет ведения военной деятельности
Российские специалисты проведут инспекцию в Великобритании для получения информации о предстоящих учениях и проводимой королевством военной деятельности. Об этом сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков. Проверка пройдет с 23 по 26 апреля в рамках так называемого Венского документа от 2011 г. о мерах укрепления доверия и безопасности, передает «Интерфакс».
Инспекция проводится для определения масштабов уведомляемой военной деятельности или подтверждения отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению. Площадь района будет охватывать около 16 000 кв. км. Российские инспекторы посетят учебные районы, прослушают информацию о проводимой там военной деятельности и о находящихся формированиях и воинских частях вооруженных сил Великобритании, рассказал Рыжков. Кроме того российским представителям расскажут о запланированных Великобританией с 21 апреля по 4 мая 2018 г. объединенных учениях «Совместный воин 18/1», - рассказал он.