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Керимов вернулся к работе в Совете Федерации

Российский миллиардер и сенатор Сулейман Керимов, недавно вернувшийся в Россию, приступил снова к работе в Совете Федерации. Об этом ТАСС рассказал его помощник Алексей Красовский. По его словам, Керимов планирует принять участие во всех мероприятиях в Совете Федерации, которые он должен посетить.

В ноябре 2017 г. Керимова задержали в аэропорту Ниццы. Французские власти обвинили его в уклонении от уплаты налогов и отмывании средств при покупке недвижимости. Керимова выпустили под залог, но при этом обязали сдать паспорт и запретили покидать пределы департамента Приморские Альпы. Сенатор несколько раз приезжал в Россию – эти визиты были согласованы с прокурором Ниццы. В конце июня стало известно, что Франция сняла с Керимова все обвинения, тогда же он и вернулся в Россию.

Керимов – член Совета Федерации от республики Дагестан с 2008 г. Он также находится на 20-м месте в списке богатейших бизнесменов России, по версии Forbes. Издание оценивает его состояние в $6,4 млрд.

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