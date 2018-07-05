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ЕС продлил экономические санкции против России на полгода

Евросоюз продлил санкции против России на полгода - до 31 января 2019 г. Речь идет об ограничительных мерах, действующих сейчас в отношении 155 россиян и 38 российских компаний и организаций. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном на сайте Евросовета. Решение принято единогласно, утверждается в документе.

ЕС ввел санкции против России из-за ситуации на юго-востоке Украине в 2014 г. Каждые полгода ЕС продлевает санкции из-за действий России, «подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

«Продолжительность санкций была связана с полным выполнением минских соглашений от 19 марта 2015 г. <...> Поскольку этого не произошло, санкции остаются в силе», - говорится в документе.

Ограничительные меры предусматривают замораживание активов и запрет на поездки в страны ЕС для лиц, внесенных в санкционный список (в основном это российские чиновники и представители властей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик).

В 2014 г. ЕС также ввел санкции против России из-за присоединения Крыма и Севастополя.

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