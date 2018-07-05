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Шефчович назвал дату трехсторонней встречи России, Украины и ЕС

Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович сегодня заявил, что трехсторонние переговоры по газу между Украиной, Россией и ЕС пройдут 17 июля.

«Конструктивное и стабильное сотрудничество между Россией и Украиной в области энергетики имеет первостепенное значение как для обеих стран, так и для Европейского союза. Необходимость долгосрочного транзита российского газа через Украину в ЕС надежным, коммерчески жизнеспособным путем является неотъемлемой частью этого», - цитирует «Интерфакс» Шефчовича.

Российские и украинские партнеры будут представлены как делегатами правительств, так и коммерческих организаций. «Наша цель - согласовать нашу долгосрочную повестку дня, а также методику нашей работы», - сообщил зампред Еврокомиссии.

Трехсторонняя встреча между Россией, Евросоюзом и Украиной может состояться 17–18 июля, говорил ранее министр энергетики России Александр Новак. Один из вопросов к обсуждению – транзитные контракты, говорили два собеседника «Ведомостей», знакомых с ходом подготовки встречи.

Комитет постоянных представителей Евросоюза 20 июня решил отложить обсуждение поправок к газовой директиве ЕС до проведения трехсторонних переговоров о продлении транзитного контракта через Украину, писали «Ведомости». Сейчас «Газпром» бьет рекорд за рекордом по поставкам газа в Евросоюз. За первое полугодие 2018 г. компания поставила туда 101,2 млрд куб. м, говорил предправления «Газпрома» Алексей Миллер. А по итогам всего года «Газпром» может прокачать в Евросоюз около «205 млрд куб. м и выше», допускал он.