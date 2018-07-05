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Путин хочет, чтобы россияне почувствовали позитивный эффект от роста экономики

Президент России Владимир Путин заявил, что не все россияне ощущают на себе позитивные процессы, которые происходят в экономике России. По его словам, власти должны следить за тем, чтобы все больше россиян чувствовали на себе позитивный эффект, передает «Интерфакс».

«Мы всегда должны в таких случаях оговариваться, что не все люди это чувствуют, мы должны знать об этом», – сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам в Кремле.

Президент считает, что в России по итогам пяти месяцев 2018 г. наблюдается стабильная макроэкономическая ситуация. «По ключевым параметрам наблюдаются позитивные тенденции», – отметил он. Однако, по его словам, позитивные тенденции не должны вызывать самоуспокоения властей. «Сохраняются системные проблемы, сложности, связанные со структурными особенностями нашей экономики, с влиянием внешних факторов», – добавил глава государства.

В совещании участвовали премьер Дмитрий Медведев, министр финансов Антон Силуанов, руководитель администрации президента Антон Вайно, первый замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко, помощник президента Андрей Белоусов и министр экономического развития Максим Орешкин.

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