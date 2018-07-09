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В Москве избили депутата Госдумы от ЛДПР

В Москве избили депутата Госдумы от ЛДПР, председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергея Жигарева. Об этом первым сообщил Telegram-канал «112», затем информацию подтвердили источники агентства городских новостей «Москва», РБК, «РИА Новости» и ТАСС.

Помощница Жигарева сказала «Ведомостям» в понедельник, что пока не общалась с парламентарием и располагает информацией о предполагаемом избиении только из СМИ. Пресс-служба ЛДПР на запрос сообщила, что тоже не располагает информацией о нападении на депутата, а сам Жигарев «пока на связь не выходит». ТАСС со ссылкой на неназванного собеседника в Госдуме пишет, что Жигарев «стал жертвой обычного бытового конфликта».

По словам собеседника агентства «Москва», Жигарев вечером в воскресенье, 8 июля, обратился в полицию и сообщил, что неизвестный мужчина избил его на ул. Полины Осипенко на севере Москвы. Как следует из сообщения Жигарева, к машине, в которой он находился со своей знакомой, подошел неизвестный, открыл дверь автомобиля, несколько раз ударил депутата по лицу, вытащил его из салона автомобиля и продолжил избивать, повалив на землю, рассказал источник. Неизвестный, по его словам, скрылся, полиция проводит проверку. РБК со ссылкой на источники уточняет, что в момент нападения Жигарев был в автомобиле Mercedes-Benz.

Радиостанция «Говорит Москва» сообщила, что информацию об избиении Жигарева подтвердил сын парламентария Кирилл. В цитате, которая приводится на сайте радиостанции, Кирилл Жигарев говорит, что пока не общался с отцом и не знает подробностей случившегося. По его словам, депутат находится дома. Telegram-канал «112» изначально сообщал, что Жигарев попал в больницу с сотрясением мозга.

Сергею Жигареву 49 лет. В Госдуму он впервые был избран в 2011 г. В Думе 6-го созыва занимал должность первого зампреда комитета по обороне. В Госдуме 7-го созыва возглавляет комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. До избрания в Госдуму Жигарев был депутатом Московской областной думы, в разные годы работал в администрации Красноярского края, в компаниях ГАЗ, «Зарубежнефтегазстрой», «Газпромбанк-инвест».

В декларации за 2017 г. Жигарев указал доход в размере 4,2 млн руб. В собственности у него – участок земли (площадь – 2248 кв. м), жилой дом (872,8 кв. м), автомобили Shevrolet Bel Air, «Волга», ГАЗ-21, Shevrolet Silverado, 3500 HD и мотоцикл Ducati Monster 1100. Супруга Жигарева задекларировала доход в размере 26,3 млн руб., многочисленные земельные участки и автомобили Mercedes-Benz S450, 4MATIC, Mercedes-Benz S500.