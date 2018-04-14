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Политика / Власть

Рейтинг доходов депутатов – 2017

Доход богатейшего депутата – единоросса Аникеева – составил 4,3 млрд рублей
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«Ведомости» представляют рейтинг доходов представителей власти на основании их деклараций за 2017 г.

15 депутатов, получивших наибольший доход

Имя, фамилия Партия Личный доход, млн руб. Имущество – 2017
2017 2016 Недвижимость, кв.м Земля, кв.м Автомобили, шт.
1 Григорий Аникеев ЕР 4311 527,6 969* 19772 3  
2 Николай Борцов ЕР 1142 604,7 1435,49 37455,43 1  
3 Леонид Симановский ЕР 734,4 377,16 841,90 2398 2  
4 Андрей Скоч ЕР 262,3 273,15 696,4 3171 1  
5 Владимир Блоцкий КПРФ 200,13 260,18 1404,87 9355 2  
6 Аркадий Пономарев ЕР 169,58 166,9 831 1974,00 3  
7 Айрат Хайруллин ЕР 168,4 280,22 752,9   2  
8 Александр Брыксин ЕР 107,18 205,6 1130,31 6200    
9 Александр Прокопьев ЕР 92,73 98,01 2553,5 4936    
10 Александр Ремезков ЕР 78,18 125,56   1137986    
11 Лев Ковпак ЕР 58,01 36,65 1248,65 2432,50    
12 Владислав Володин ЕР 51,36 62,1 2350,10 8320    
13 Андрей Палкин ЕР 50,2 679,4 5256,5 10445,38 1  
14 Ирек Богуславский ЕР 47,56 154,9        
15 Сергей Пахомов ЕР 43,676 36 720,8 1200 1  
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*В собственности Аникеева также более 800 м сетей электроснабжения, канализации и проч.
Источник: duma.gov.ru, расчеты «Ведомостей»
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