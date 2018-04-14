Рейтинг доходов депутатов – 2017
Доход богатейшего депутата – единоросса Аникеева – составил 4,3 млрд рублей
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Андрей Гордеев / Ведомости
«Ведомости» представляют рейтинг доходов представителей власти на основании их деклараций за 2017 г.
15 депутатов, получивших наибольший доход
|№
|Имя, фамилия
|Партия
|Личный доход, млн руб.
|Имущество – 2017
|2017
|2016
|Недвижимость, кв.м
|Земля, кв.м
|Автомобили, шт.
|1
|Григорий Аникеев
|ЕР
|4311
|527,6
|969*
|19772
|3
|2
|Николай Борцов
|ЕР
|1142
|604,7
|1435,49
|37455,43
|1
|3
|Леонид Симановский
|ЕР
|734,4
|377,16
|841,90
|2398
|2
|4
|Андрей Скоч
|ЕР
|262,3
|273,15
|696,4
|3171
|1
|5
|Владимир Блоцкий
|КПРФ
|200,13
|260,18
|1404,87
|9355
|2
|6
|Аркадий Пономарев
|ЕР
|169,58
|166,9
|831
|1974,00
|3
|7
|Айрат Хайруллин
|ЕР
|168,4
|280,22
|752,9
|2
|8
|Александр Брыксин
|ЕР
|107,18
|205,6
|1130,31
|6200
|9
|Александр Прокопьев
|ЕР
|92,73
|98,01
|2553,5
|4936
|10
|Александр Ремезков
|ЕР
|78,18
|125,56
|1137986
|11
|Лев Ковпак
|ЕР
|58,01
|36,65
|1248,65
|2432,50
|12
|Владислав Володин
|ЕР
|51,36
|62,1
|2350,10
|8320
|13
|Андрей Палкин
|ЕР
|50,2
|679,4
|5256,5
|10445,38
|1
|14
|Ирек Богуславский
|ЕР
|47,56
|154,9
|15
|Сергей Пахомов
|ЕР
|43,676
|36
|720,8
|1200
|1
*В собственности Аникеева также более 800 м сетей электроснабжения, канализации и проч.
Источник: duma.gov.ru, расчеты «Ведомостей»