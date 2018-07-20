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Грудинин объяснил решение не выдвигаться на выборы губернатора Подмосковья

Директор совхоза им. Ленина и бывший кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин не принимает участия в выборах губернатора Подмосковья, потому что не прошел бы муниципальный фильтр. Об этом он сам заявил в интервью «Ведомостям».

«Было понятно, что если КПРФ меня выдвинет, то муниципальный фильтр я не пройду. Поэтому они не могли», – заявил Грудинин.

Грудинин принимал участие в последних президентских выборах, прошедших в марте. Кандидат от КПРФ набрал 11,77% голосов. По словам Грудинина, после выборов его бизнес «лучше или хуже не стал»: у совхоза им. Ленина не появились новые клиенты или партнеры. «Наездов стало больше со стороны проверяющих, надзорных органов, властей», – отметил он.

Выборы губернатора Московской области пройдут 9 сентября 2018 г. В конце марта лидер КПРФ Геннадий Зюганов анонсировал участие в этих выборах Грудинина. «Я хотел бы быть президентом. Выборы губернатора – еще хуже», – говорил ранее директор совхоза им. Ленина.

На сентябрьских выборах у губернатора Московской области Андрея Воробьева, скорее всего, будет пять соперников: Игорь Чистюхин («Справедливая Россия»), Борис Надеждин (Партия роста), Кирилл Жигарев (ЛДПР), Константин Черемисов (КПРФ) и Лилия Белова («Альянс зеленых»).

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