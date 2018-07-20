Новости
Политика
Новости

Грудинин объяснил решение не выдвигаться на выборы губернатора Подмосковья

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Директор совхоза им. Ленина и бывший кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин не принимает участия в выборах губернатора Подмосковья, потому что не прошел бы муниципальный фильтр. Об этом он сам заявил в интервью «Ведомостям».

«Было понятно, что если КПРФ меня выдвинет, то муниципальный фильтр я не пройду. Поэтому они не могли», – заявил Грудинин.

Грудинин принимал участие в последних президентских выборах, прошедших в марте. Кандидат от КПРФ набрал 11,77% голосов. По словам Грудинина, после выборов его бизнес «лучше или хуже не стал»: у совхоза им. Ленина не появились новые клиенты или партнеры. «Наездов стало больше со стороны проверяющих, надзорных органов, властей», – отметил он.

Выборы губернатора Московской области пройдут 9 сентября 2018 г. В конце марта лидер КПРФ Геннадий Зюганов анонсировал участие в этих выборах Грудинина. «Я хотел бы быть президентом. Выборы губернатора – еще хуже», – говорил ранее директор совхоза им. Ленина.

На сентябрьских выборах у губернатора Московской области Андрея Воробьева, скорее всего, будет пять соперников: Игорь Чистюхин («Справедливая Россия»), Борис Надеждин (Партия роста), Кирилл Жигарев (ЛДПР), Константин Черемисов (КПРФ) и Лилия Белова («Альянс зеленых»).

Путин встретился с бывшими соперниками по выборам

Бизнес
Новости

РЖД может продать контрольный пакет в НПФ «Благосостояние»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

РЖД рассматривает вариант продажи контрольного пакета негосударственного пенсионного фонда «Благосостояние». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников.

РЖД надо продать «Благосостояние», чтобы после акционирования обязательства фонда не повлияли на баланс госкомпании, утверждает собеседник Reuters. По данным агентства, совет фонда обсудит вопрос продажи на следующей неделе, речь идет о доле в 51-75%. Ранее обсуждалась продажа контроля структурам «Газпрома», передает Reuters, но не уточняет, чем закончилось обсуждение. Представители РЖД и «Благосостояния» не ответили на запросы Reuters.

НПФ «Благосостояние» – второй в России по размеру пенсионных резервов: 379,8 млрд руб. на 31 марта 2018 г. (по собственным данным). В настоящее время учредителями фонда являются РЖД, дочерние компании предприятия и Российский профессиональный союз железнодорожников и транспортных строителей. У «Благосостояния» более 1,2 млн клиентов. В соответствии с законом учредители обязаны акционировать фонд до 1 января 2019 г., напоминает Reuters.

«Благосостояние» может продать лизинговую компанию «Трансфин-М», писал «Коммерсантъ». По данным газеты, два предложения фонд уже получил от ВТБ и Сбербанка. Цена предложения колеблется в диапазоне 33-38 млрд руб., говорят источники «Коммерсанта».

Самые щедрые и самые экономные компании

  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

СКР возбудил дело после избиения заключенного в ярославской колонии

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту избиения сотрудниками ярославской колонии заключенного. Об этом говорится на сайте ведомства.

«По сообщениям СМИ об избиении сотрудниками УФСИН мужчины, отбывающего наказание в одной из исправительных колоний, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления п. «а» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия)», - уточняется в сообщении СКР.

Инцидент произошел на территории исправительной колонии № 1, расположенной в Ярославле. По мнению следствия, действия сотрудников ФСИН были умышленными. Они, «явно превышая пределы своих должностных полномочий, применили насилие в отношении заключенного». Заключенному были нанесены множественные удары руками, ногами, а также неустановленными предметами по туловищу и конечностям.

Сейчас в колонии проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств случившегося. Следствие устанавливает лиц, причастных к совершению преступления.

Ранее «Новая газета» опубликовала видеоролик, на котором мужчины в серой комуфляжной форме по очереди избивают человека, привязанного к столу. Периодически его обливают водой. По информации издания, речь идет о заключенном Евгении Макарове. Год назад он уже жаловался на пытки, которым его подвергали сотрудники УФСИН, пишет «Новая газета». Тогда его адвокат написала соответствующие заявления во ФСИН, Следственный комитет, Прокуратуру. Она также обратилась в ЕСПЧ. Суд запросил у России информацию о том, что произошло с Макаровым. На запрос ЕСПЧ был дан ответ, что оснований для возбуждения уголовного дела нет. В постановлении следователя об отказе в возбуждении дела говорилось, что ФСИН провела внутреннюю проверку, в ходе которой несколько сотрудников были опрошены с применением полиграфа. Информация об избиении Макарова тогда якобы не подтвердилась.

Выбор редактора
Политика
Новости

В Минфине появится департамент по противодействию санкциям

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил создание в Министерстве финансов департамента по противодействию санкциям. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, Минфин будет координировать разработку и реализацию мер по снижению негативного влияния санкций. 

«Министерство финансов России осуществяет межведомственную координацию по вопросам разработки и реализации мер по снижению негативного влияния и противодействию ограничительным мерам в финансовой сфере в отношении России и российских юридических лиц», — говорится в документе.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на документ сообщила, что Минфин подготовил план мероприятий по снижению влияния иностранных санкций на российскую экономику. По данным издания, план был одобрен в начале июля на совещании у первого вице-премьера министра финансов Антона Силуанова.

Он призван систематизировать антисанкционное законодательство и нормативные акты. Документ не размещался в открытом доступе, однако значительная часть перечисленных в нем мер уже официально объявлена.

Кто попал под новые санкции США

Бизнес
Новости

Первый в России флагманский магазин Bosch открылся в Москве

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Производитель бытовой техники Bosch в пятницу открыл в Москве первый в России флагманский магазин. Помещение площадью 481 кв. м расположено в комплексе «Легенда Цветного» на Цветном бульваре, сообщает консультант по аренде недвижимости компания JLL.

Флагман Bosch объединил торговое пространство и интерактив в виде кулинарных мастер-классов от российских и иностранных шеф-поваров, отмечается в сообщении. Ранее производитель бытовой техники запустил подобный формат в Европе.

Компания Bosch была основана немецким предпринимателем и инженером Робертом Бошем в 1886 г. Она производит холодильники, стиральные и посудомоечные машины, духовые шкафы и варочные панели, а также малые бытовые приборы.

В этом году исполнилось 25 лет с момента начала работы Bosch в России, сообщил руководитель отдела корпоративных коммуникаций «БСХ Россия» (российская «дочка» немецкой группы) Антон Рассадин. В 2005 г. в пригороде Санкт-Петербурга Стрельне было основано российское производственное подразделение германского концерна ООО «БСХ Бытовые приборы».

Какие технологии появятся в России в ближайшие годы

Политика
Новости

Трамп не исключил срыва диалога с Путиным из-за отсутствия результатов

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Второй саммит США – Россия уже готовится, но его успех не гарантирован, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC. «Я всегда говорю, что он в проработке», – сказал Трамп.

Трамп сказал, что на саммите в Хельсинки 16 июля с российским президентом Владимиром Путиным они обсудили множество тем, в том числе терроризм, Сирию, Ближний Восток, Иран, причем в ходе переговоров были «разногласия».

Президент США отметил, что у него сложились хорошие отношения с Путиным, но и срыв диалога с российским президентом не исключен. Если диалог сторон не принесет результатов, Трамп станет «его злейшим врагом», отметил он: «Я буду его худшим ночным кошмаром, но не думаю, что до этого дойдет в самом деле». «У нас много лет плохие отношения с Россией. Я хочу, чтобы вы поняли: я не исключаю, что у нас ничего не получится. Такой вариант возможен, но я – не такой, как другие президенты», – сказал президент США.

В четверг Трамп написал в Twitter об успехе саммита в Хельсинки, указав на желание встретиться вновь. «Саммит с Россией имел огромный успех, если не считать настоящих врагов народа – фейковых СМИ. Я рассчитываю на нашу вторую встречу, чтобы мы смогли начать работу по обсуждавшимся проблемам, в том числе борьбе с терроризмом, безопасности Израиля, проблеме ядерного распространения, кибератакам, торговле, Украине, миру на Ближнем Востоке, Северной Корее и многому другому», – написал он.

Сегодня частые встречи лидеров России и США поддержала канцлер Германии Ангела Меркель. «Я рада любой такой встрече. Если они говорят друг с другом – это всегда хорошо... По-моему, с 2015 г. президент России не был в Америке, это ненормально», – сказала Меркель во время ежегодной летней пресс-конференции в Берлине.

Политика
Новости

Власти Южной Кореи заявили о праве России на груз с утонувшего век назад крейсера

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Представитель министерства финансов Южной Кореи заявил, что Россия может претендовать на груз затонувшего 113 лет назад крейсера «Дмитрий Донской», который недавно обнаружили у южнокорейского побережья. Об этом сообщает Associated Press.

Ранее южнокорейская Shinil Group обнаружила в море недалеко от берегов Южной Кореи крейсер Российского императорского флота «Дмитрий Донской», который затонул более 113 лет назад, при сражении во время русско-японской войны. На борту может быть около 200 т золота, общая стоимость которого может достигать $132 млрд, писала британская газета The Telegraph. Пока не было официального подтверждения того, что на крейсере остался какой-либо ценный груз.

Сейчас корабль находится на глубине более 400 м, уточняет Associated Press. По данным агентства, Shinil планирует его поднять в течение нескольких месяцев. Пока непонятно, получит ли компания разрешение правительства Южной Кореи на поднятие корабля. Shinil ранее заявляла, что 80% потенциальных сокровищ будет принадлежать компании, остальное отправится в правительственную казну Южной Кореи, передает Associated Press.

Новости о найденном затонувшем крейсере уже вызвали странные колебания акций нескольких крупных южнокорейских компаний, отмечал Bloomberg. Служба финансового надзора Южной Кореи выпустила предупреждение, в котором призвала инвесторов быть осторожными при покупке акций, связанных с бизнесом по поиску потерпевших крушение судов, без подтверждения данных.

Как цвета влияют на поведение инвесторов

Бизнес
Новости

Россельхознадзор запретил ввоз шампиньонов из Белоруссии

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Россельхознадзор с 24 июля запрещает ввоз свежих шампиньонов из Белоруссии. Ведомство опасается, что вместе с грибами, произведенными на территории Белоруссии, в Россию может поступать продукция из стран, попавших под санкции.

На прошлой неделе сотрудники Россельхознадзора проверили партию свежих шампиньонов на российско-белорусской границе в Псковской области, сообщило ведомство. При проведении контроля были обнаружены четыре упаковки с маркировкой, указывающей на то, что эта продукция была произведена в Польше.

Россельхознадзор выразил обеспокоенность в связи с «отсутствием контроля» со стороны властей Белоруссии при выдаче фитосанитарных сертификатов на грузы, отправляющиеся в Россию. «Россельхознадзор обратился к белорусской стороне с просьбой о проведении расследования по данному факту», — говорится в сообщении.

Поставки шампиньонов приостановлены до проведения соответствующей проверки.

Россия и Белоруссия в июне договорились о снятии ограничений на поставки молочной продукции в 2018 г. Тем не менее Россельхознадзор ввел в отношении шести белорусских производителей усиленный лабораторный контроль, а в отношении еще двух временные ограничения.

Продукты, избежавшие санкций

Бизнес
Новости

«Нафтогаз» счел невозможным мировое соглашение с «Газпромом» по решениям арбитража

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Мировое соглашение с «Газпромом» невозможно по решениям, уже принятым Стокгольмским арбитражем, а по искам «Нафтогаза Украины», только поданным в суд, возможно досудебное урегулирование в виде выплаты компенсации российской компанией. Об этом сегодня сообщил в своем Facebook главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

По словам Витренко, эту же позицию Украина объявила на недавней трехсторонней встрече с «Газпромом» и ЕС - с участием министра энергетики России Александра Новака. «Сейчас уже поздно просить мирового соглашения по этим искам. "Газпром" должен заплатить нам по решениям арбитража $2,56 млрд», - заявил Витренко.

«Если "Газпром" хочет мирового соглашения по новым арбитражным процессам, он может в досудебном порядке заплатить нам эту компенсацию», – написал Витренко. Из его сообщения следует, что речь о новом иске в стокгольмский суд почти на $12 млрд, поданном «Нафтогазом» 6 июля. Компания сообщала, что настаивает на увеличении платы за транзит в 2018 г. и 2019 г. в 2,46 раза – до $5,78 млрд за 110 млрд куб. м в год. «Наши претензии обоснованы, мы уверены в нашей юридической позиции», – написал коммерческий директор «Нафтогаза» .

Для «Нафтогаза» плата за транзит российского газа – большая часть доходов. «Газпрому» украинский транзит необходим, чтобы поддерживать экспорт газа на текущем уровне.

На этой неделе Новак сообщил, что на трехсторонних переговорах России, Украины и Еврокомиссии по транзиту российского газа в Европу через Украину обсуждалось мировое соглашение «Газпрома» с «Нафтогазом Украины», однако решения принято не было. «Думаю, что все эти вопросы будут обсуждаться дополнительно на консультациях в октябре», – сказал российский министр.

После этого руководитель «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что компания готова рассмотреть мировое соглашение с «Газпромом» по спору о транзите при условии, что оно не помешает переговорам по новому газовому контракту. Однако позднее компания уточнила это заявление в официальном Facebook: «На всякий случай напоминаем, что мы готовы получить долг «Газпрома» на наш расчетный счет. Вполне мирно».

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Московские власти разрешили Мошковичу открыть школу для одаренных детей

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию международной школы «Летово» миллиардера Вадима Мошковича в новой Москве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Состояние бывшего сенатора и основного владельца агрохолдинга «Русагро» Forbes оценивает в $2 млрд.

«Школа "Летово" представляет собой комплекс зданий и сооружений для обучения и проживания детей от 12 до 18 лет (с 7 по 11 классы) и преподавателей», - говорится в сообщении. В нем уточняется, что в эксплуатацию введено здание школы на 1012 учащихся, административный и бытовой корпус, а также три общежития для школьников и преподавателей.

На сайте школы говорится, что она рассчитана на способных и мотивированных школьников со всей страны. Обучение будет билингвальным, а по окончании выпускники получат аттестат и диплом международного образца. В процессе обучения ученики будут жить в кампусе из десяти домов. На территории школы планируется также обустройство теплицы и сада с вишнями и яблонями, строительство спортивной площадки с футбольным полем и беговой дорожкой, теннисных кортов, волейбольной площадки и универсальной площадки для баскетбола летом и катания на коньках зимой.

В сентябре прошлого года Мошкович говорил в интервью Forbes, что бюджет стройки школы вырос с изначально запланированных $50 млн до $80 млн. «Изначально здание школы у нас должно было быть около 25 000 кв. м. Сейчас весь комплекс - 40 000 кв. м. Я чуть-чуть не уследил», - объяснял рост расходов предприниматель. Он пояснял, что создает школу для того, чтобы «не надо было ехать в Англию за хорошим образованием». «Чтобы дети здесь могли получить все, что можно получить там. Я считаю, что у нас будет ну точно не хуже, чем в лучших западных школах», - подчеркивал бизнесмен.

В какие школы ходили политики и бизнесмены

Экономика
Новости

Правительство планирует в 20 раз увеличить расходы на поддержку пожилых и инвалидов

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Правительство планирует к 2020 г. увеличить финансирование проекта по поддержке и социальному обслуживанию пожилых граждан и инвалидов — со 100 млн до более чем 2 млрд руб. в год. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«На реализацию комплекса мер в 2018 г., поскольку это пилотный проект, выделены небольшие средства 100 млн руб., но уже начиная с 2020 г. мы планируем предусматривать существенно большие средства это 2,1 млрд руб.», сказала Голикова (цитата «Интерфакса»).

Вице-премьер пояснила, что проект предполагает создание комплексной системы долговременного ухода за гражданами старшего возраста и инвалидами. В него входят социальное обслуживание и медицинская помощь на дому, привлечение патронажной службы и сиделок.

Сейчас проект реализуется в шести регионах России, к 2022 г. его планируют распространить на все субъекты. 

Вице-премьер также напомнила, что, согласно прогнозу, к 2025 г. в России более 40 млн человек будут старше трудоспособного возраста.

Как живется пенсионерам в разных странах