Воробьев объявил о планах участвовать в выборах губернатора Подмосковья

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Выборы губернатора Московской области пройдут на фоне скандала с выбросами на полигоне «Ядрово» в Волоколамском районе
Андрей Гордеев / Ведомости
Губернатор Московской области Андрей Воробьев планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборах руководителя региона, которые состоятся в сентябре. Об этом политик заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва». «Мне очень нравится наша работа, огромное количество планов, поэтому я готовлюсь к выборам», - поделился Воробьев.
В декабре Воробьев обещал решить вопрос о своем выдвижении после президентских выборов. Выборы президента 18 марта завершились победой Владимира Путина.
В воскресенье, 1 апреля, отставки Воробьева потребовали тысячи жителей Волоколамска, которые вышли на митинг против свалки «Ядрово». По разным оценкам, на акции собралось от 6500 до 7000 человек. Население Волоколамска, согласно официальной информации, – менее 21 000 человек, то есть на митинг пришел практически каждый третий житель города.
За неделю до этого Воробьев на фоне протестов сменил руководителя Волоколамского муниципального района. Место уволенного Евгения Гаврилова занял Андрей Вихарев, до этого возглавлявший Лосино-Петровский городской округ. Но протестующие в Волоколамске на митинге потребовали уволить и нового руководителя района.
Выборы губернатора Московской области состоятся 9 сентября 2018 г. В конце марта лидер КПРФ Геннадий Зюганов анонсировал участие в выборах Павла Грудинина - бывшего кандидата в президенты. Но сам Грудинин заявил, что участвовать в губернаторских выборах не собирается из-за невозможности пройти муниципальный фильтр. «Кто пройдет муниципальный фильтр? Только тот, кто согласован администрацией президента, и этот один – не Грудинин. Я хотел бы быть президентом. Выборы губернатора – еще хуже», – пояснил он.
Полигон «Ядрово» работает с 1979 г., он расположен в нескольких километрах от Волоколамска. После того как по распоряжению президента Владимира Путина был закрыт крупнейший в регионе мусорный полигон в Балашихе, поток мусорных фур в «Ядрово» многократно увеличился, как и на другие оставшиеся полигоны Подмосковья
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Михаил Почуев / ТАСС
Жители города протестуют против нарушений в работе «Ядрово», жалуются на увеличившийся поток грузовых машин с отходами и главное – на неприятный запах
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Максим Блинов / РИА Новости
6 марта власти Волоколамского района установили режим чрезвычайной ситуации в границах полигона твердых бытовых отходов «Ядрово». Местные жители таким решением были недовольны – они требовали ввести режим ЧС на территории всего Волоколамского района. На полигоне из-за нарушений правил эксплуатации неоднократно проходил выброс свалочных газов, в воздухе на территории Волоколамского района выявлено повышенное содержание сероводорода и других вредных веществ
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Сергей Фадеичев / ТАСС
В протестах принимали участие по несколько тысяч человек. В частности, на митинге 10 марта выступала кандидат в президенты Ксения Собчак. Она требовала отправить в отставку губернатора Московской области Андрея Воробьева и прекратить ввозить мусор в Волоколамск
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Андрей Гордеев / Ведомости
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил выяснить причину неприятного запаха в районе и решить проблему до 15 июня
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Михаил Почуев / ТАСС
Мэр Волоколамска Петр Лазарев говорил «Ведомостям», что в больницу доставили около 20 детей, им стало плохо от запахов с полигона «Ядрово». По словам Лазарева, за медицинской помощью обращаются и взрослые, но точных данных о числе пострадавших нет – врачи «таких данных не предоставляют даже властям города. Ночью и утром в городе стоял ужасный запах, из-за которого невозможно было дышать»
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Михаил Почуев / ТАСС
По данным подмосковного минздрава, в больницу доставили 57 детей, из них пятеро госпитализированы. Как сообщило ведомство, клинические симптомы детей, по предварительным данным, не связаны с концентрацией в воздухе вредных веществ. Позже губернатор Московской области Андрей Воробьев осмотрел мусорный полигон «Ядрово» и приехал к больнице Волоколамска. Его окружила толпа людей. они требовали закрыть свалку и скандировали «в отставку!»
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Михаил Почуев / ТАСС
После госпитализации школьников у здания центральной районной больницы Волоколамска собралось более 200 человек. Жители требовали, чтобы врачи предоставили им диагнозы и объяснили, почему дети себя плохо чувствуют. Также они потребовали ввести режим чрезвычайной ситуации в школах и детских садах
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Евгений Разумный / Ведомости
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимира Путина информируют о тех мерах, которые принимаются на полигоне «Ядрово». «Эти планы очень сложные и не могут быть решены в одночасье», – добавил Песков