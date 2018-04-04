Воробьев объявил о планах участвовать в выборах губернатора Подмосковья

Три дня назад его отставки требовали протестующие против свалки в Волоколамске

Выборы губернатора Московской области пройдут на фоне скандала с выбросами на полигоне «Ядрово» в Волоколамском районе Андрей Гордеев / Ведомости

Губернатор Московской области Андрей Воробьев планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборах руководителя региона, которые состоятся в сентябре. Об этом политик заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва». «Мне очень нравится наша работа, огромное количество планов, поэтому я готовлюсь к выборам», - поделился Воробьев.

В декабре Воробьев обещал решить вопрос о своем выдвижении после президентских выборов. Выборы президента 18 марта завершились победой Владимира Путина.

В воскресенье, 1 апреля, отставки Воробьева потребовали тысячи жителей Волоколамска, которые вышли на митинг против свалки «Ядрово». По разным оценкам, на акции собралось от 6500 до 7000 человек. Население Волоколамска, согласно официальной информации, – менее 21 000 человек, то есть на митинг пришел практически каждый третий житель города.

За неделю до этого Воробьев на фоне протестов сменил руководителя Волоколамского муниципального района. Место уволенного Евгения Гаврилова занял Андрей Вихарев, до этого возглавлявший Лосино-Петровский городской округ. Но протестующие в Волоколамске на митинге потребовали уволить и нового руководителя района.

Выборы губернатора Московской области состоятся 9 сентября 2018 г. В конце марта лидер КПРФ Геннадий Зюганов анонсировал участие в выборах Павла Грудинина - бывшего кандидата в президенты. Но сам Грудинин заявил, что участвовать в губернаторских выборах не собирается из-за невозможности пройти муниципальный фильтр. «Кто пройдет муниципальный фильтр? Только тот, кто согласован администрацией президента, и этот один – не Грудинин. Я хотел бы быть президентом. Выборы губернатора – еще хуже», – пояснил он.

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