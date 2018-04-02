Грудинин не будет выдвигаться в губернаторы Подмосковья

Грудинин не планирует выдвигаться в губернаторы Подмосковья и вступать в КПРФ Артем Геодакян/ТАСС

Бывший кандидат в президенты от КПРФ беспартийный Павел Грудинин заявил РБК, что не собирается участвовать в выборах губернатора Московской области, которые пройдут осенью.

«А зачем? Кто пройдет муниципальный фильтр? Только тот, кто согласован администрацией президента, и этот один – не Грудинин. Я хотел бы быть президентом. Выборы губернатора – еще хуже. Если на президентских можно неожиданно выйти – как сделала КПРФ, выдвинув меня, то тут без согласования не пройдет», – сказал Грудинин. Он отметил, что в его планах «пока только» работа председателем Совхоза им. Ленина.

Выборы губернатора Московской области состоятся 18 сентября 2018 г. Для участия в них кандидаты должны пройти муниципальный фильтр – собрать необходимое число подписей депутатов муниципальных образований в свою поддержку. Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов подтвердил «Ведомостям», что у коммунистов недостаточно собственных депутатов для преодоления фильтра в Подмосковье.

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на партийном пленуме 31 марта анонсировал участие Грудинина в сентябрьских выборах. «У нас впереди в 30 регионах страны пройдут крупные выборы: 20 губернаторов, в десятки законодательных собраний, много местных выборов. Так что пожелаем Павлу Николаевичу успехов», – заявил лидер коммунистов.

По словам Грудинина, Зюганова «не так поняли», поскольку тот не уточнил, в каком качестве он выступит на выборах этой осенью. «Может, он имел в виду, что он видит меня в качестве доверенного лица кандидата, человеком, поддерживающим общую политику партии? Но я не говорил, и он не говорил, что я участвую в выборах как кандидат. Не воспринимайте это всерьез», – посоветовал Грудинин.

Бывший кандидат в президенты также сообщил, что не намерен избираться в президиум ЦК КПРФ и вступать в компартию. «Какой там президиум, я не собираюсь вступать в партию. У нас блок коммунистов и беспартийных, иначе меня НПСР и «Левый фронт» не поддержали бы. В этом-то и смысл, именно таким я и нужен им. И наоборот, как только стану членом партии, то придется принять их условия игры», – подчеркнул Грудинин.

На выборах президента России Грудинин занял второе место с результатом 11,77% голосов. Политик назвал прошедшие выборы «самыми грязными на постсоветском пространстве». Грудинин ранее не участвовал в федеральных избирательных кампаниях, но неоднократно избирался депутатом Мособлдумы. С октября 2017 г. он возглавляет совет депутатов городского поселения Видное. Это муниципальное образование граничит с сельским поселением Совхоз им. Ленина, где располагается принадлежащее Грудинину предприятие.

КПРФ во время выборов президента жаловалась на массированную антипропаганду против Грудинина со стороны федеральных каналов. Кандидату припоминали неразбериху с его зарубежными счетами – Грудинин уведомил об их закрытии, но ЦИК заверял, что налоговики такой информации не получили. Кроме того, публиковались сюжеты о наличии у членов семьи Грудинина недвижимости за рубежом, а также об «обманутых пайщиках» совхоза.

В лице Грудинина партия получила раскрученного федерального политика, конечно, его нужно использовать, подчеркивал Обухов. Близкий к администрации президента собеседник «Ведомостей» выражал уверенность, что Грудинин не пойдет на выборы, поскольку на него все еще предостаточно компромата и победы ему не добиться.

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