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Bloomberg рассказал о чипе в футбольном мяче, который Путин подарил Трампу

В футбольном мяче, который президент России Владимир Путин подарил президенту США Дональду Трампу, есть чип. Об этом сообщает Bloomberg.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм ранее даже призвал не вносить мяч в Белый дом и проверить подарок на наличие прослушивающих устройств. Однако Bloomberg уточняет, что это рекламный чип.

Путин подарил Трампу официальный футбольный мяч чемпионата мира 2018 – Adidas Telstar. Внутри него встроен чип, который можно подключить к смартфону и получить «эксклюзивный контент», говорится на сайте Adidas. В частности, речь идет об информации о продукте, футбольных новостях, соревнованиях и др., поясняет компания в руководстве к пользованию. Стоимость такого мяча – 8990 руб.

Adidas не стал комментировать Bloomberg, мог бы чип быть взломан российской стороной. Нет никаких предположений о том, что у таких мячей или их чипов есть уязвимости безопасности, добавляет агентство. На фотографиях также нельзя определить, был ли чип удален или заменен, а также был ли мяч специально изготовлен для события и лишь напоминал продукт Adidas, рассуждает Bloomberg. Футбольный мяч проверили на безопасность, как и все подарки, заверила агентство пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Она не пояснила, было ли что-то обнаружено.

В середине июля в Хельсинки прошла встреча президентов России и США. На ней Путин подарил Трампу футбольный мяч. Это был символический подарок, потому что в России как раз закончился чемпионат мира по футболу, а США летом совместно с Мексикой и Канадой выиграли право на проведение турнира в 2026 г.

Как прошла встреча Путина и Трампа в Хельсинки