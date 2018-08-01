Политика

Новости

«Коммерсантъ» узнал об аресте борцов с коррупцией во ФСИН

Офицеры контрразведывательного управления «М» в ФСБ, сообщившие о фактах коррупции во ФСИН, сами оказались под арестом. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на решение Московского гарнизонного военного суда, которое было принято по ходатайству следователей ГСУ СКР. Речь идет о капитане Константине Струкове и майоре Сергее Никитюке. Последний, по данным издания, лично принимал участие в разработке и аресте замдиректора ФСИН Олега Коршунова. Оба контрразведчика входили в группу, занимавшуюся оперативной разработкой экс-главы ФСИН Александра Реймера.

Никитюку и Струкову, которым примерно по 30 лет, инкриминируют участие в 2016 г. в отчуждении 50% активов фирмы, которая владела небольшим строительным рынком «На Остаповской» рядом с метро «Волгоградский проспект». По версии следствия, узнав, что несколько палаток на рынке подлежат сносу, офицеры якобы предложили владельцу фирмы «решить вопрос» с сохранением его бизнеса за полцены – переписать 50% компании с уставным капиталом в 4,6 млн руб. на стороннего человека. Издание указывает, что сделка по каким-то причинам не состоялась, но в итоге полфирмы оказалось переписано на мать указанного контрразведчиками человека. Рынок все-таки был снесен, а владельцам власти предложили компенсацию в 90 млн руб. Делиться с новым собственником прежний хозяин не захотел и написал заявление в полицию. В результате центральный аппарат СКР возбудил дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Адвокат Константина Струкова Игорь Копенкин заявил изданию, что его подзащитный вины не признает. Оба офицера обжаловали свой арест. Защита не исключает, что таки образом их подзащитным мстят за их профессиональную деятельность.