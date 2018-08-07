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МИД осудил санкции США против Ирана

Министерство иностранных дел России осуждает возобновление санкций США против Ирана, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

«Глубоко разочарованы шагами США по восстановлению национальных санкций против Ирана», – говорится в сообщении МИДа. Американские рестрикции подрывают реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной программы, указывают в МИДе.

Министерство называет действия США ярким примером продолжения со стороны Вашингтона практики нарушения резолюции Совбеза ООН и попрания норм международного права.

МИД не согласен с позицией американского руководства, что «ядерная сделка» не исполняется. МАГАТЭ регулярно подтверждает, что Иран строго придерживается своих обязательств, заявляет МИД.

«Международное сообщество не должно допустить, чтобы столь значимые достижения многосторонней дипломатии приносились в жертву американским устремлениям по сведению политических счетов с Ираном, к тому же по вопросам, которые не имеют отношения к СВПД, – подчеркивают в МИДе. – Как показывает многолетний опыт, добиться от Ирана уступок нажимными методами не получится». При этом в МИДе уверены, что СВПД «обладает достаточным запасом прочности» и участникам сделки вполне по силам преодолеть возникшие сложности.

США 7 августа восстановили санкции против Ирана, отмененные в 2015 г. в период президентства Барака Обамы после подписания СВПД. Участниками «ядерной сделки» стали США, Россия, КНР, Великобритания и Франция. После выхода из сделки США остальные страны намерены придерживаться договоренностей.