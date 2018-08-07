Трамп пообещал партнерам Ирана запрет на бизнес с США
После возобновления санкций против Ирана бизнес должен будет выбрать между этой страной и США, написал американский президент Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
США 7 августа восстановили санкции против Ирана. Это самые суровые из когда-либо объявленных санкции, а в ноябре они будут дополнительно усилены, отметил Трамп.
«Любой, кто ведет бизнес с Ираном, не будет вести бизнес с США», – подчеркнул американский президент. Он отметил, что просит «о мире на земле – не меньше!»
В июле 2015 г. в период президентства Барака Обамы США приостановили санкции против Ирана после подписания совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, его участниками стали США, Россия, КНР, Великобритания и Франция) по иранской ядерной программе. Трамп заявил, что иранская «ядерная сделка» в действительности не соблюдается, и в мае 2018 г. объявил о выходе США из СВПД и восстановлении санкций.
Во вторник вступил в силу первый пакет санкций, которые коснутся автомобильного сектора Ирана, а также торговли золотом и другими металлами. Вторая волна ограничений против иранской энергетики, финансов и ряда других стратегических отраслей будет введена 4 ноября.
Решение США поприветствовал Израиль. А Европейский союз выразил глубокое сожаление в связи с восстановлением санкций и подчеркнул решимость защищать интересы европейских компаний в Иране.
Для защиты европейских компаний от влияния экстерриториальных санкций США с 7 августа вступает в силу обновленный «блокирующий статут» (Blocking Statute). Он запрещает компаниям ЕС соблюдать экстерриториальные санкции США, позволяет компаниям возмещать убытки, возникающие в результате таких санкций, от лица, вызывающего их, и аннулирует влияние в ЕС любых иностранных судебных решений на их основе.