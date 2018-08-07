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Трамп пообещал партнерам Ирана запрет на бизнес с США

После возобновления санкций против Ирана бизнес должен будет выбрать между этой страной и США, написал американский президент Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

США 7 августа восстановили санкции против Ирана. Это самые суровые из когда-либо объявленных санкции, а в ноябре они будут дополнительно усилены, отметил Трамп.

«Любой, кто ведет бизнес с Ираном, не будет вести бизнес с США», – подчеркнул американский президент. Он отметил, что просит «о мире на земле – не меньше!»

The Iran sanctions have officially been cast. These are the most biting sanctions ever imposed, and in November they ratchet up to yet another level. Anyone doing business with Iran will NOT be doing business with the United States. I am asking for WORLD PEACE, nothing less! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 августа 2018 г.

В июле 2015 г. в период президентства Барака Обамы США приостановили санкции против Ирана после подписания совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, его участниками стали США, Россия, КНР, Великобритания и Франция) по иранской ядерной программе. Трамп заявил, что иранская «ядерная сделка» в действительности не соблюдается, и в мае 2018 г. объявил о выходе США из СВПД и восстановлении санкций.

Во вторник вступил в силу первый пакет санкций, которые коснутся автомобильного сектора Ирана, а также торговли золотом и другими металлами. Вторая волна ограничений против иранской энергетики, финансов и ряда других стратегических отраслей будет введена 4 ноября.

Решение США поприветствовал Израиль. А Европейский союз выразил глубокое сожаление в связи с восстановлением санкций и подчеркнул решимость защищать интересы европейских компаний в Иране.

Для защиты европейских компаний от влияния экстерриториальных санкций США с 7 августа вступает в силу обновленный «блокирующий статут» (Blocking Statute). Он запрещает компаниям ЕС соблюдать экстерриториальные санкции США, позволяет компаниям возмещать убытки, возникающие в результате таких санкций, от лица, вызывающего их, и аннулирует влияние в ЕС любых иностранных судебных решений на их основе.

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