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Президент Ирана прокомментировал возобновление санкций США

Президент Ирана Хасан Рухани считает невозможным одновременное возобновление санкционного режима со стороны США и начало диалога по условиям ядерной сделки, передает Reuters.

По словам Рухани, такая политика бессмысленна. «Если вы ударите кого-то ножом, а потом скажете, что хотите поговорить, то первое, что вам нужно сделать, это убрать нож», – сказал он. По его словам, Иран выступает за дипломатические способы решения разногласий с США. «Мы всегда выступаем за дипломатию и переговоры. Однако переговоры нуждаются в честности», – отметил он.

«США восстанавливают санкции против Ирана и выходят из сделки 2015 г., а после этого хотят вести с нами диалог. Призыв Дональда Трампа (президент США. – "Ведомости") к ведению прямых переговоров направлен на аудиторию внутри страны в преддверии американских выборов (промежуточных выборов в ноябре 2018 г. – "Ведомости") и на то, чтобы создать хаос в Иране», – считает иранский лидер.

Представитель Белого дома в понедельник, 6 августа, заявила о подписании Трампом указа о возобновлении санкционного режима в отношении Тегерана. Санкции начнут действовать с 7 августа.