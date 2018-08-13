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Суд в США отказался снять обвинения с компании Пригожина во вмешательстве в выборы

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Окружной суд округа Колумбия отклонил ходатайство компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» (Concord Management and Consulting LLC) ресторатора Евгения Пригожина о снятии с нее обвинений во вмешательстве в выборы президента США 2016 г., передает Reuters.

Суд также не согласился с доводами компании о том, что спецпрокурор по «российскому делу» Роберт Мюллер был назначен незаконно и должен быть лишен полномочий. Адвокаты «Конкорда» напоминают, что до назначения спецпрокурором Мюллер был частным адвокатом. Основанием для его назначения стало распоряжение министерства юстиции, но, как считает защита Пригожина, этого недостаточно, чтобы дать ему право выдвигать обвинения во вмешательстве в выборы. Конгресс же подобных законов не принимал.

Ранее компания Пригожина запросила у суда информацию по делу. Американские прокуроры, в свою очередь, выразили обеспокоенность тем, что материалы могут стать доступны российским спецслужбам, писала The Washington Post. Из-за этого обвинение просило суд запретить фигурантам дела доступ к материалам до того момента, пока они не будут представлены на заседании.

Пригожин, группа «Конкорд» и Агентство интернет-расследований, известное как «фабрика троллей», были включены в санкционный список минюста США. Предпринимателю и еще 12 россиянам предъявлены обвинения в сговоре с целью повлиять на ход политических и электоральных процессов США в период президентской избирательной кампании 2016 г. Сам Пригожин выдвинутые против него обвинения отвергает.

В обвинительном заключении говорится, что Агентство интернет-исследований и другие россияне использовали социальные медиа и организовывали демонстрации, имея «стратегическую цель посеять раздор в политической системе США».

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Бизнес
Новости

«Полюс» откроет кредитную линию в Сбербанке на 65 млрд рублей

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Золотодобывающая компания «Полюс» заключила соглашение об открытии кредитной линии в Сбербанке на 65 млрд руб. Об этом сообщается в пресс-релизе компании. Денежные средства будут направлены на рефинансирование действующей кредитной линии, срок действия которой истекает в 2019 г. Срок действия новой кредитной линии - до 2024 г.

«В 2014 г. "Полюс" использовал 33 млрд руб. в рамках действующей линии, впоследствии конвертировав эту задолженность в доллары США. Компания планирует выплатить основную сумму и обязательства в рамках кроссвалютных свопов в общем размере порядка $1 млрд в 2019 году», - уточняется в пресс-релизе.

«Полюс» является крупнейшей российской золотодобывающей компанией, разрабатывает месторождения в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, а также в Якутии. Крупнейший акционер компании с долей 82,44% - PGIL. Бенефициаром структуры является сын Сулеймана Керимова Саид. В свободном обращении находится около 16,34%, остальное - казначейский пакет.

В какие проекты вкладывается Сулейман Керимов

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Экономика
Новости

Минфин разработал проект о введении экологического налога

Ведомости
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Минфин опубликовал на портале проектов нормативных актов проект поправок в Налоговый кодекс о введении экологического налога. «Существующий в настоящее время неналоговый платеж - плата за негативное воздействие на окружающую среду, - регулируемый природоохранным законодательством Российской Федерации, обладает признаками налога, в связи с чем может быть включен в Налоговый кодекс Российской Федерации», - говорится в пояснительной записке.

По мнению Минфина, анализ динамики поступлений такой платы в федеральный бюджет говорит о низкой эффективности взимания данного неналогового платежа. Из-за этого возникает необходимость финансировать экологические госпрограммы за счет иных доходов федерального и региональных бюджетов. Экологический налог необходимо ввести для «финансового обеспечения деятельности правительства, связанной с проведением госполитики в области экологии», уточняется в пояснительной записке.

Согласно документу, предлагается установить фиксированные налоговые ставки за выброс различных веществ в воздух, сбросы в водные объекты, за размещение отходов производства и потребления по классу их опасности. В случае принятия проекта поправки вступят в силу с 1 января 2020 г.

Сейчас нормы о плате за негативное воздействие на окружающую среду прописаны в законе об охране окружающей среды. Размер платы устанавливается с учетом объема или массы выбросов загрязняющих веществ.

Ранее правительство обсуждало идею создания «кодекса неналоговых платежей». В январе премьер Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минэкономразвития подготовить конкретные предложения. В начале апреля замминистра финансов Илья Трунин заявил, что Минфин предложил внести отдельной главой в Налоговый кодекс все квазиналоговые платежи. По его словам, речь идет о таких сборах, как экологический, утилизационный, курортный, а также об отчислениях в резерв универсального обслуживания операторов связи.

Необычные налоги в разных странах

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Подрядчики стадиона «Санкт-Петербург» потребовали с властей 4,8 млрд рублей

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Два бывших подрядчика строительства стадиона «Санкт-Петербург» подали иски о взыскании с городского комитета по строительству 4,79 млрд руб., следует из материалов Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

АО «Инжиниринговая корпорация "Трансстрой" просит взыскать 2,15 млрд руб., ООО "Инжиниринговая корпорация "Трансстрой-СПб" требует 2,64 млрд руб. По данным источника "Интерфакса" в отрасли, компании пытаются взыскать с города некомпенсированные затраты на строительство стадиона. В комитете по строительству Петербурга отказались от комментариев до ознакомпления с исками.

Ранее арбитраж признал законным односторонний разрыв комитетом контракта от 2013 г. с «Инжтрансстроем СПб» («дочка» «Инжтрансстроя», генподрядчик проекта) на строительство стадиона на Крестовском острове на сумму 12 млрд руб. По данным властей, компания неоднократно срывала график строительства и нарушала правила безопасности, а также не устраняла замечания заказчика по качеству работ и нецелевым образом расходовала бюджетные деньги. В свою очередь, «Инжтрансстрой СПб» заявлял, что проблемы со строительством объекта стали «следствием политики и действий комитета по строительству и, в частности, куратора строительства вице-губернатора Петербурга Игоря Албина».

Позднее комитет заключил контракты с ОАО "Метрострой" на достройку стадиона на 5,4 млрд руб. и благоустройство территории на 2,4 млрд руб. В итоге общая сметная стоимость строительства объектов на Крестовском острове достигла 42 млрд руб.

"Трансстрою" петербургские власти выставили требования по возврату авансов на 3,6 млрд руб. Затем они подали иски и к "Метрострою" – на 2,87 млрд руб. Последние связаны с несвоевременным выполнением госконтрактов.

Как выглядит один из самых дорогих стадионов в мире

Технологии
Новости

Маск подтвердил проведение переговоров с Саудовской Аравией о выкупе акций Tesla

Ведомости
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Основатель и гендиректор Tesla Илон Маск подтвердил ранее опубликованную Bloomberg информацию о проведении переговоров с суверенным фондом Саудовской Аравии - Public Investment Fund (PIF) - о выкупе акций автопроизводителя. Об этом Маск написал в блоге. По его мнению, такая сделка помогла бы сделать Tesla непубличной компанией.

«Я продолжаю обсуждения с саудовским фондом, но я также веду обсуждения с рядом других инвесторов. Я всегда это планировал, потому что хотел бы, чтобы у Tesla по-прежнему был широкий состав инвесторов», - написал он в блоге, призвав дождаться итогов переговоров.

В прошедшую среду, 8 августа, Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что PIF ведет переговоры с руководством Tesla о покупке акций компании. Потенциальная сделка оценивается в $82 млрд, или $420 за бумагу, что значительно превышает рыночную цену.

Financial Times 7 августа писала, что PIF с начала года купил от 3% до 5% акций Tesla. Сумма сделки составила $1,7-2,9 млрд.

В начале августа Маск заявил о планах сделать Tesla непубличной компанией. «В качестве публичной компании мы подвержены диким колебаниям цен на акции, что может сильно отвлекать всех работающих в Tesla и являющихся ее акционерами», - пояснял он в блоге. Бизнесмен написал в Twitter о готовности вывести Tesla с биржи при цене в $420 за акцию. По его словам, окончательное решение еще не принято. Этот вопрос будет поднят на собрании акционеров.

После заявления Маска акции Tesla сначала подорожали на 13%, но потом их цена скорректировалась на уровне $379,5 за бумагу. «Рынок ему не верит», - так комментировал ситуацию гендиректор Mainstay Capital Management Дэвид Кудла (цитата по Bloomberg).

Tesla выпустила первый бюджетный автомобиль Model 3

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Политика
Новости

Власти Москвы попросили организаторов «Марша матерей» отказаться от акции

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Власти Москвы призвали организаторов акции «Марш матерей» отказаться от ее проведения, так как мероприятие не согласовано с властями, передает «Интерфакс». Об этом заявил руководитель московского департамента региональной безопасности Владимир Черников.

По его словам, заявка на проведение акции в столичное правительство не подавалась. Черников напомнил, что любые массовые мероприятия должны быть согласованы с мэрией для обеспечения общественной безопасности.

Ранее в Facebook инициативная группа женщин (литературный критик Анна Наринская, телеведущие Татьяна Малкина и Татьяна Лазарева, актриса Яна Троянова, издатель Варвара Горнастаева, журналистки Мария Шубина, Ольга Гринкруг и Анна Качуровская) создала страницу с призывом прийти в среду, 15 августа, на марш в поддержку фигуранток уголовного дела «Нового величия» Анны Павликовой и Марии Дубовик. Планируется, что участники акции пройдут маршем от Новопушкинского сквера к зданию Верховного суда на Поварской улице. Организаторы призывают участников акции не приносить плакаты с лозунгами, но взять с собой любимые игрушки детей. По состоянию на 16:43 понедельника 857 человек отметили на странице в Facebook, что собираются пойти. Около 3500 человек заинтересовались «Маршем матерей».

Адвокат Павликовой Максим Пашков высказался против проведения акции в заявленном формате. Он поблагодарил организаторов акции за поддержку фигуранток «Нового величия», однако указал на необходимость согласовать мероприятие со столичными властями. «Общественный резонанс по данному делу поможет нам, защите, в нашей работе по восстановлению справедливости по делу, освобождению невиновных из-под стражи и в конечном счете прекращению дела», - говорится в заявлении, которое на странице в Facebook опубликовала от лица адвоката журналистка Екатерина Винокурова.

В середине мая Дорогомиловский суд Москвы арестовал 10 активистов движения «Новое величие», в том числе 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик. Активистам предъявлены обвинения в организации экстремистского сообщества. Шестеро из них содержатся в СИЗО, четверо - под домашним арестом. Обвиняемые заявляли, что «Новое величие» создали и координировали сотрудники правоохранительных органов. За время содержания в СИЗО состояние здоровья Павликовой и Дубовик серьезно ухудшилось. Во ФСИН считают, что необходимости в госпитализации девушек нет. Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова и председатель Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов призывали Павликову и Дубовик отправить под домашний арест.

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Политика
Новости

Суд освободил из-под ареста бывшего президента Армении

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Апелляционный суд Армении удовлетворил ходатайство адвокатов бывшего президента страны Роберта Кочаряна (занимал этот пост в 1998-2008 гг.) о его освобождении из-под ареста, передает «Интерфакс».

Суд постановил отменить решение ереванского суда первой инстанции и отпустил экс-президента под подписку о невыезде в связи с тем, что Кочарян как бывший глава государства обладает неприкосновенностью, пояснил журналистам адвокат экс-президента Рубен Саакян.

Кочарян был помещен под арест на два месяца с 28 июля решением суда по ходатайству Специальной следственной службы Армении. Правоохранительные органы обвинили его в свержении конституционного строя в 2008 г. Это был первый на постсоветском пространстве прецедент реального привлечения к ответственности бывшего главы государства.

1 марта 2008 г. участники массовой акции против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны силами правопорядка. В результате этого погибли 10 человек, более 250 получили ранения.

Действующий премьер Армении Никол Пашинян в 2008 г. был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. По обвинению в организации массовых беспорядков в январе 2010 г. Пашинян был осужден на сем лет, а в мае 2011 г. вышел по амнистии. В мае 2018 г. Пашинян на волне массовых акций против избрания премьером Саргсяна занял его место. Лидер оппозиции после избрания председателем правительства заявил о необходимости раскрыть «дело 1 марта».

В Армении новым премьером стал кандидат от оппозиции. Как это произошло?

Технологии
Новости

AP уличило Google в слежке за передвижениями пользователей

Ведомости
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Многие сервисы Google на iPhone и Android-устройствах хранят информацию о передвижениях пользователей, даже если в настройках конфиденциальности отключена история местоположений. Об этом свидетельствуют результаты исследования Associated Press. Исследователи из Принстонского университета подтвердили выводы журналистов по просьбе AP.

Агентство отмечает, что Google заранее спрашивает у пользователя, может ли приложение компании использовать его геолокацию. На странице поддержки Google подчеркивается, что пользователи, не дававшие такого согласия, «блокируют доступ к данным о местоположении для всех приложений».

Тем не менее, как выяснили журналисты AP, эта информация не соответствует действительности. В результате эксперимента они обнаружили, что после того как пользователи выключают историю передвижений, но не меняют настройки истории приложений и веб-поиска, некоторые сервисы Google продолжают сохранять данные о местоположении. В частности, это происходит, когда пользователь открывает Google Maps, поисковик или погодное приложение на Android.

Агентство уточняет, что проблема затрагивает около 2 млрд устройств под операционной системой Android от Google и сотни миллионов пользователей iPhone в мире, которые используют карты или поиск от Google.

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Бизнес
Новости

Минэкономразвития предложило отказаться от бумажных лицензий для бизнеса

Ведомости
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Минэкономразвития внесло в правительство законопроекты об отказе от бумажных лицензий на работы или оказание услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сообщается на сайте министерства.

Вместо бумажного документа предлагается вносить запись о предоставлении лицензии в соответствующий реестр. Информация в реестре будет открытой и общедоступной. В переходный период лицензии можно будет получать как в бумажном, так и в электронном виде. Электронные выписки будут бесплатными.

Поправки направлены на внедрение так называемой «реестровой модели» предоставления госуслуг, при которой юридически значимым результатом оказания услуги является внесение изменений в соответствующий информационный ресурс.

Аналогичная модель уже используется при предоставлении отдельных услуг в Росреестре, Федеральной налоговой службе, Росаккредитации и ряде других ведомств. По поручению президента Минэкономразвития проводит работу по распространению данного принципа и на другие массовые и социально значимые услуги.

Оптимизация и цифровизация системы госуслуг позволит повысить их качество и скорость предоставления, а также снизить госрасходы, отметил замминистра экономического развития Савва Шипов.

В 2017 г. было рассмотрено около 234 000 заявлений бизнеса о предоставлении лицензий, по ним только 7000 документов выданы в электронном виде.

Бизнес
Новости

Пять компаний признаны потерпевшими по делу миллиардера Магомедова

Ведомости
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По уголовному делу против совладельца группы «Сумма» миллиардера Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда признаны потерпевшими пять компаний, сообщила следователь на заседании Мосгорсуда (ее слова передал «Интерфакс»), где рассматривалась жалоба на арест имущества бизнесмена.

Ими стали государственное Региональное управление заказчика капитального строительства Калининградской области, Федеральная сетевая компания, «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», Единая группа заказчика и Объединенная зерновая компания.

По словам следователя, уголовное производство в отношении Магомедовых объединяет в себе 12 дел: о хищениях по контрактам на создание земельного участка в районе Крестовского острова в Санкт-Петербурге и при подготовке земельного участка для строительства стадиона «Балтика» в Калининграде, о махинациях при поставке оборудования для подстанции «Василеостровская» (Петербург) и Нерюнгринской ГРЭС (Якутия) и реконструкции аэропорта «Храброво» в Калининграде, а также при покупке и поставке зерновых грузов. Кроме того, дело включает в себя эпизод незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору.

Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов были арестованы 31 марта. Тверской суд Москвы оставил их в СИЗО до 5 ноября. Магомедовых обвиняют в крупных хищениях, растрате 2,5 млрд руб. и создании преступного сообщества. Третьему обвиняемому Артуру Максидову, бывшему гендиректору компании «Интэкс», входящей в группу «Сумма», инкриминируется участие в преступном сообществе и один эпизод мошенничества.

Всего обвиняемыми по делу проходят пять человек, двое находятся в розыске, уточнила следователь. Срок следствия по делу продлен до 5 ноября 2018 г.

Как выглядит миллиардер Зиявудин Магомедов после двух месяцев в СИЗО

Технологии
Новости

«В контакте» анонсировала «самую важную реформу приватности» из-за дел за экстремизм

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Администрация социальной сети «В контакте» выступает против необоснованных преследований за публикации в интернете и в связи с участившимися случаями таких преследований планирует «самую важную реформу приватности» в своей истории. Об этом написал на своей странице управляющий директор компании Андрей Рогозов.

«Правоохранительные органы часто не принимают во внимание контекст, не отличают публикацию от репоста, а изображение с сомнительной шуткой приравнивают к действительно опасным уголовным преступлениям», — отметил Рогозов. Он добавил, что социальная сеть в связи с этим в ближайшее время планирует ввести новую функцию для пользователей, позволяющую закрыть свой профиль от всех, кроме друзей.

В своем сообщении Рогозов напомнил, что в прошлом году «В контакте» разрешила пользователям закрывать альбомы с сохраненными снимками и картинками. Следующий шаг социальной сети – закрыть список репостнувших запись людей, оставив ее открытой лишь для авторов.

Ранее против уголовных дел за репосты выступила Mail.Ru Group, которой принадлежат социальные сети «В контакте» и «Одноклассники». «Мы убеждены, что законодательство и правоприменительная практика должны быть изменены. Считаем необходимой амнистию несправедливо осужденных и декриминализацию подобных случаев в будущем», – говорилось в заявлении компании.

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