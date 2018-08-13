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Суд в США отказался снять обвинения с компании Пригожина во вмешательстве в выборы

Окружной суд округа Колумбия отклонил ходатайство компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» (Concord Management and Consulting LLC) ресторатора Евгения Пригожина о снятии с нее обвинений во вмешательстве в выборы президента США 2016 г., передает Reuters.

Суд также не согласился с доводами компании о том, что спецпрокурор по «российскому делу» Роберт Мюллер был назначен незаконно и должен быть лишен полномочий. Адвокаты «Конкорда» напоминают, что до назначения спецпрокурором Мюллер был частным адвокатом. Основанием для его назначения стало распоряжение министерства юстиции, но, как считает защита Пригожина, этого недостаточно, чтобы дать ему право выдвигать обвинения во вмешательстве в выборы. Конгресс же подобных законов не принимал.

Ранее компания Пригожина запросила у суда информацию по делу. Американские прокуроры, в свою очередь, выразили обеспокоенность тем, что материалы могут стать доступны российским спецслужбам, писала The Washington Post. Из-за этого обвинение просило суд запретить фигурантам дела доступ к материалам до того момента, пока они не будут представлены на заседании.

Пригожин, группа «Конкорд» и Агентство интернет-расследований, известное как «фабрика троллей», были включены в санкционный список минюста США. Предпринимателю и еще 12 россиянам предъявлены обвинения в сговоре с целью повлиять на ход политических и электоральных процессов США в период президентской избирательной кампании 2016 г. Сам Пригожин выдвинутые против него обвинения отвергает.

В обвинительном заключении говорится, что Агентство интернет-исследований и другие россияне использовали социальные медиа и организовывали демонстрации, имея «стратегическую цель посеять раздор в политической системе США».

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