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Песков назвал некорректными сообщения об отказе Кремля помиловать Сенцова

Кремль не получал просьбы украинского режиссера Олега Сенцова о помиловании, поэтому говорить об отказе ему в этой процедуре некорректно. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что есть действующее законодательство, и вы знаете, что употреблять фразу "отказали в помиловании", наверное, некорректно с юридической точки зрения, потому что не было просьбы о помиловании», - пояснил он. Представитель Кремля отметил, что пока ему больше нечего добавить по этой теме. Тем не менее, в ситуации с помилованием украинской летчицы Надежды Савченко, осужденной в России за причастность к гибели российских журналистов в Донбассе, личного обращения к российскому президенту не было. Она отказывалась подавать такое прошение. Савченко была помилована в мае 2016 г., тогда же ее обменяли на двоих россиян, осужденных на Украине.

Ранее мать украинского режиссера Людмила Сенцова попросила президента России Владимира Путина помиловать ее сына. Она отмечала, что ей сложно судить о степени вины Сенцова, но она знает его «как мирного гражданина и человека, увлеченного своей профессией – кинорежиссурой». «Не буду Вас убеждать в невиновности Олега, хотя сама в это верю, – писала Сенцова. – Просто скажу, что он никого не убивал». В письме она попросила российского президента проявить милосердие и помиловать Сенцова, «не губить его жизнь и жизнь его близких».

Телеканал «Громадськое» 15 августа опубликовал на своем сайте ответ управления президента России по обеспечению конституционных прав граждан на просьбу матери режиссера. В нем говорилось, что Сенцов должен самостоятельно обратиться к российскому президенту с просьбой о помиловании. Только в этом случае может начаться соответствующая процедура, указывалось в письме. Окончательное решение о помиловании принимает президент России, подчеркивалось в ответе.

Сенцов был задержан в Крыму в 2014 г. В августе 2015 г. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. Суд признал его виновным в создании террористической группы, действовавшей в Крыму, а также в подготовке терактов на территории полуострова. 14 мая 2018 г. украинский режиссер объявил голодовку. Он заявил, что будет продолжать ее до тех пор, пока российские власти не отпустят всех украинцев, удерживаемых в России.