Мать Олега Сенцова попросила Путина помиловать ее сына

Олег Сенцов Sergey Pivovarov / Reuters

Людмила Сенцова, мать приговоренного к 20 годам колонии Олега Сенцова, попросила президента России Владимира Путина помиловать ее сына. Ее обращение опубликовано на сайте радиостанции «Эхо Москвы».

Сенцова отмечает, что ей трудно судить о степени вины сына, но она знает его «как мирного гражданина и человека, увлеченного своей профессией – кинорежиссурой». «Не буду Вас убеждать в невиновности Олега, хотя сама в это верю, – пишет Сенцова. – Просто скажу, что он никого не убивал».

Она просит Путина проявить милосердие и помиловать Сенцова, «не губить его жизнь и жизнь его близких».

Помиловать Сенцова Путина ранее просили российские деятели культуры. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя их обращение, заявил, что для помилования предусмотрена специальная процедура, которая инициируется самим осужденным.

Адвокат режиссера Дмитрий Динзе говорил, что сам Сенцов не будет просить о помиловании. «Олег против помилования. Он не будет ничего писать президенту», – говорил адвокат.

Сенцова осудили в России в августе 2015 г. Он был признан виновным в подготовке терактов в Крыму и создании террористической группировки и приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Сам режиссер свою вину отрицает.

С 14 мая он держит голодовку в колонии. Прекратить ее режиссер обещал только после освобождения всех украинских политзаключенных, находящихся в России.

Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко ранее предложила обменять Сенцова и других осужденных в России украинцев на россиян, осужденных на Украине. Сам Путин на прямой линии в июня комментировал возможность обмена Сенцова на российского журналиста Кирилла Вышинского, арестованного на Украине. Возможность такого обмена он исключал, отмечая, что Вышинского задержали на Украине за профессиональную деятельность, а Сенцов осужден по обвинению в подготовке теракта. «Это разные вещи и несопоставимые», - говорил Путин.

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