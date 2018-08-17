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Пентагон допустил отработку Китаем удара по базам США

Китай в последние несколько лет расширил операции своих бомбардировщиков, что выглядит так, как будто Пекин «отрабатывает нанесение ударов» по США и целям их союзников. Об этом говорится в ежегодном отчете Пентагона перед конгрессом об отношениях с КНДР.

Американские военные отмечают, что с 2016 г. Китай расширил надводные операции своих бомбардировщиков на сложных морских участках. Целью таких полетов может стать отработка ударов по военным базам США в Тихом океане, в том числе расположенным на острове Гуам. Также в Пентагоне допускают, что таким образом Китай хочет послать некий сигнал региональным игрокам.

Пентагон указывает, что с развитием стратегической авиации Китай стал обладателем всех компонентов триады – средств доставки ядерного оружия – в дополнение к межконтинентальным баллистическим ракетам и атомным подводным ракетоносцам. Американские военные отмечают, что несмотря на публичные заявления Пекина против мобилизации космоса, Китай укрепляет там свои возможности.