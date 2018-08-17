Политика

Новости

СКР начал проверку из-за обнаруженных в заброшенном отделении ФМС документов

Следственный комитет России (СКР) начал проверку по факту обнаружения на юго-западе Москвы в здании бывшего отделения Федеральной миграционный службы (ФМС) служебной документации. Об этом говорится в канале СКР в TamTam. Московские следователи пытаются установить происхождение брошенных в здании документов – заграничных паспортов, различных архивных документов и бланков, связанных с выдачей разрешений на временное проживание в стране.

Управление МВД по Москве также начало проверку по факту обнаружения служебной документации. Об этом говорится на сайте столичного главка полиции. «По результатам проверки виновные будут привлечены к ответственности, а материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения», – уточнили в МВД.

Ранее блогер Лана Сатор выложила в Instagram фото заброшенных документов. «Кубометры оставленных документов – заявления с копиями различных свидетельств, ящики со старыми внутренними и заграничными паспортами московских граждан, уголовные и административные дела, карточки учета малолетних хулиганов, личные дела сотрудников отдела и многое другое», – говорится в подписи к фото.

Девушка рассказала «Варламов.ру», что в здание она попала через открытое окно. Позже она сообщила в Instagram, что ночью полицейские «оперативно вывезли все документы из заброшенного здания и опечатали двери».