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Трамп хочет ограничить доступ к секретным сведениям из-за «российского дела»

Президент США Дональд Трамп планирует отозвать у некоторых американских официальных лиц допуск к секретной информации. Речь идет о чиновниках, которые либо были причастны к расследованию дела о вмешательстве России в президентские выборы 2016 г., либо критиковали работу главы государства, пишет The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

О желании ужесточить доступ к секретной информации Трамп рассказал своим советникам. По информации The Washington Post, доступа будут лишены бывшие руководители американских спецслужб, перечисленные в специальном списке Белого дома. По словам источников издания, в администрации президента США могут пересмотреть список.

Трамп считает, что он занял «сильную и решительную» позицию по отношению к бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану, пишет издание. Когда президент США видит Бреннана по телевизору, он демонстрирует глубокое презрение к нему. По мнению источников, приближенных к президенту, поведение Трампа на фоне продолжающегося расследования спецпрокурора Роберта Мюллера остается «импульсивным и непредсказуемым».

Как отмечает издание, за последние 19 месяцев Трамп уволил или пригрозил принять меры против 10 нынешних и бывших чиновников, связанных с расследованием «российского дела», которое он характеризует как «охоту на ведьм».

Трамп неоднократно призывал генпрокурора США Джеффа Сессионса и других должностных лиц прекратить расследование дела под руководством Мюллера. Команда спецпрокурора пытается доказать наличие сговора между Москвой и членами избирательной кампании Трампа в 2016 г.

Трамп лишил Бреннана доступа к секретной информации 16 августа. Экс-директор ЦРУ назвал данное решение политически мотивированным злоупотреблением властью. По его мнению, таким образом Трамп пытается отомстить за критику в адрес администрации США. Бреннан 14 августа напрямую обратился к Трампу - он написал в Twitter: «Поразительно, как часто вы не проявляете в своем поведении даже минимальных признаков порядочности, цивилизованного обращения и добросовестности. Похоже, что вы так никогда и не поймете, что это такое - быть президентом, как и того, что нужно для того, чтобы быть хорошим, порядочным, честным человеком. Как огорчительно, как опасно для нашей нации».