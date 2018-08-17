Мосгорсуд признал законным арест Удальцова

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День в СИЗО за полтора пересчитают каждому пятому заключенному

По данным ФСИН, под действие закона о «год за два», меняющего правила зачета времени, проведенного в следственных изоляторах, подпадают более 110 000 человек, отбывающих сроки лишения свободы, и еще около 7500 находящихся под домашним арестом. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников на заседании экспертного совета при уполномоченном при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей.

«Это даже круче амнистии», - отметил он: амнистия имеет только обратную силу, а новые правила будут действовать постоянно.

110 000 человек — это примерно пятая часть тюремного населения страны (в августе, по данным ФСИН, в России насчитывалось 587 111 заключенных). Закон, меняющий правила зачета времени, проведенного в предварительном заключении, был внесен в Госдуму в 2008 г., но принят только в июне 2018 г. Теперь один день содержания под стражей в СИЗО засчитывается за полтора дня при отбывании наказания в исправительной колонии общего режима и воспитательной колонии, за два дня при отбывании наказания в колонии-поселении, а также за один день в тюрьме и исправительных колониях особого и строгого режима. А вот при зачете домашнего ареста теперь будет действовать понижающий коэффициент: два к одному.

По данным члена столичной общественной наблюдательной комиссии Евы Меркачевой, в Москве по итогам такого перерасчета уже освободились около 100 человек.

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