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Трамп назвал условие рассмотрения вопроса об отмене санкций против России

Президент США Дональд Трамп не намерен отменять санкции против России. Об этом он заявил в интервью агентству Reuters. Отвечая на вопрос о том, не просил ли президент России Владимир Путин об отмене ограничений против России на их встрече в Хельсинки 16 июля, Трамп ответил отрицательно. «Нет, он этого не делал. Он никогда не поднимает эту тему», – рассказал американский президент о позиции российского коллеги.

При этом Трамп допустил, что мог бы рассмотреть вопрос об отмене санкций лишь в том случае, если бы Россия сделала для США «что-то хорошее». Без этого ни о какой отмене санкций не может идти и речь. В то же время он отметил, что у США и России есть много точек пересечения, сотрудничество по которым было бы полезно обеим сторонам. В их числе Трамп назвал Сирию и Украину.

О своей июльской встрече с Путиным Трамп отозвался довольно тепло. «У нас была очень хорошая, примерно двухчасовая встреча», – рассказал американский президент. На встрече в расширенном составе обсуждался Израиль, Сирия, Украина и отдельно Крым. «Конечно, я затронул тему Крыма. Я всегда говорю о Крыме, когда говорю об Украине». Также была затронута тема «Северного потока – 2». Трамп выразил уверенность, что встреча в Хельсинки была полезна обеим сторонам.

Кадры встречи Путина и Трампа в Хельсинки