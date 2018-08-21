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В США суд отказал совладельцам Альфа-банка в иске к автору досье на Трампа

В США суд отказал совладельцам Альфа-банка Михаилу Фридману, Петру Авену и Герману Хану в иске о клевете к бывшему сотруднику британской разведки Кристоферу Стилу, который подготовил досье о российских связях президента США Дональда Трампа, пишет The Guardian. Вынося такое решение, судья Энтони Эпстайн сослался на закон о защите свободы слова в США. Суд постановил, что совладельцы Альфа-банка не смогли доказать, что Стил знал о том, что обнародованная им информация содержит неправду, что он действовал «с безрассудным пренебрежением» к ложной информации. «Закон позволяет рассматривать иски о клевете, если фигуранты предполагаемых клеветнических заявлений предоставят доказательства того, что они выиграют процесс. Истцы не предоставили таких доказательств», — заключил суд.

Дело прекращено «с порицанием» истцов. Это означает, что в будущем истцы не смогут предъявлять аналогичные претензии в суде к Стилу. Судья также заявил, что его не просили подтвердить или опровергнуть содержание досье, в котором говорилось о причастности Альфа-банка к вмешательству России в президентские выборы в США.

В апреле этого года Фридман, Авен и Хан подали в Высший суд округа Колумбия иск о клевете к Стилу и возглавляемой им компании Orbis Business Intelligence. Тогда Стил подал ответный иск в один из судов Вашингтона. Его интересы представляли юристы Alston and Bird.

Сейчас в федеральном суде округа Колумбия на рассмотрении находится еще один иск, поданный совладельцами Альфа-банка в октябре 2017 г. против компании Fusion GPS, заказавшей Стилу подготовку досье о связях Трампа с Россией.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Fusion GPS наняла Стила в интересах членов республиканской партии США во время предвыборной кампании. В конце апреля конгресс США пришел к выводу, что Трамп не имел связей с Россией. «Никаких доказательств связи и сговора кампании Трампа с Россией. Штаб Клинтон заплатил за материалы на соперников, полученные из России, – ну надо же! Это охота на ведьм! И она должна прекратиться прямо сейчас!» – писал американский президент в Twitter.