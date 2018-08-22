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ФСБ пришла с обысками в Петербургский метрополитен

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) пришли с обысками в ГУП «Петербургский метрополитен». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Обыски проводятся в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере «по факту поставок контрафактной продукции для нужд метрополитена».

Пресс-служба уточняет, что ФСБ проверяет помещения метрополитена, офисы его подрядчиков и жилища предполагаемых участников преступной схемы. Детали дела в ведомстве не раскрыли.

ТАСС со ссылкой на сообщение спецслужбы отмечает, что дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество) завели следователи управления Следственного комитета России (СКР) по Санкт-Петербургу. Пресс-служба СКР уточняет, что расследует дело по пункту «б» ч. 4 ст. 159 УК РФ. По версии следователей, в декабре 2015 г. сотрудники одной из коммерческих структур заключили договор с Петербургским метрополитеном, введя в заблуждение его руководство. Согласно договоренностям, они должны были выполнять работы по модернизации оборудования предприятия.

В результате они использовали контрафактную продукцию, стоимость которой была «многократно завышена». Предприятие перечислило организации за выполнение работ более 32 млн руб. Имена сотрудников, участвовавших в схеме, и название компании, с которой метрополитен заключил договор, в сообщении не приводятся.

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