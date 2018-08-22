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Путин назвал санкции США бессмысленными

Президент России Владимир Путин назвал антироссийские санкции бессмысленными и контрпродуктивными. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с финским президентом Саули Ниинистё, передает корреспондент «Ведомостей». Путин выразил надежду на то, что американские власти осознают бесперспективность такой политики. «Дело не только в позиции президента Соединенных Штатов, дело в позиции так называемого истеблишмента, правящего класса в широком смысле этого слова», – сказал Путин.

По его словам, встреча с президентом США Дональдом Трампом, прошедшая в Хельсинки 16 июля, была полезной. «Что касается нашей встречи... то я оцениваю ее положительно», – отметил Путин. По его словам, на встрече стороны обменялись мнениями: «Никто и не рассчитывал, что в двухчасовой беседе можно будет разрешить все спорные вопросы».

Российский президент также заявил, что Россия вынуждена реагировать на продвижение военной инфраструктуры НАТО и появление элементов систем противоракетной обороны (ПРО) США около своих границ. По словам Путина, инфраструктура НАТО продолжает продвигаться к российским границам. Речь идет об увеличении количества личного состава и техники альянса, выросло число учений, которые проводятся около границ России, уточнил президент. «Проводится все больше учений, сейчас идут учения в непосредственной близости от нас. Конечно, мы должны укреплять нашу безопасность» – так Путин прокомментировал заявление министра обороны России Сергея Шойгу в конце июля о том, что сотрудничество Финляндии с НАТО заставляет Россию принимать ответные меры.

Путин отметил, что близ российской границы появляются опасные для страны элементы ПРО США, имеющие двойное назначение. «Они такие могут использоваться для пусков ракет средней дальности», – сказал глава государства. По его словам, Россия приветствует предложение финского президента по снижению любой напряженности, в том числе военной. В свою очередь Ниинистё заверил Путина, что на территории Финляндии нет подобных ракет.

В середине июля Путин заявил, что расширение НАТО на восток, т. е. вступление в альянс Грузии и Украины, будет рассматриваться Россией как угроза. Он призывал членов НАТО, «играющих на обострение», задуматься о возможных последствиях безответственной политики. Путин пообещал «соразмерно реагировать» на агрессивные шаги альянса, в том числе на развертывание у российских границ новых баз и военной инфраструктуры НАТО.

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