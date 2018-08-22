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Путин рассказал о поездке на свадьбу австрийского министра

Президент России Владимир Путин заявил, что его недавняя поездка на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль носила частный характер. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы все люди взрослые и занимающие серьезное положение в обществе, но люди очень открытые и жизнерадостные», – заявил Путин в Сочи.

По его словам, он успел коротко поговорить «о делах» с Кнайсль и австрийским канцлером Себастьяном Курцем, который также был приглашен на свадьбу. Какие-то подробности разговора российский президент не раскрыл. Однако отметил, что Австрия стремится к развитию двусторонних отношений, а также выстраиванию диалога между Россией и Евросоюзом.

Путин также заметил, что супруг Кнайсль Вольфганг Майлингер – «человек не чужой». «Он бывший спортсмен, дзюдоист, а это всегда объединяет», – объяснил российский президент.

В субботу, 18 августа, Путин посетил свадьбу Кнайсль и Майлингера в австрийском Граце. Приглашение российский президент получил еще в июне во время визита в Вену. При встрече на свадьбе Путин подарил Кнайсль букет цветов, а также привез на мероприятие казачий ансамбль. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что это были не все подарки: Путин подарил также картину, масловыжималку и тульский самовар.

Путин пробыл на свадьбе около часа. За это время он успел станцевать вместе с невестой, произнести тост, расписаться на свадебном автомобиле молодоженов и крикнуть «горько». После свадьбы российский президент провел в Берлине встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Путин на свадьбе министра иностранных дел Австрии