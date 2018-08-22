Минобороны показало захваченный в Сирии американский комплекс Javelin

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На выставке захваченных в Сирии трофеев, проходящей в подмосковной Кубинке в рамках форума «Армия-2018», Минобороны России показало американский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin.
По словам источника, близкого к Минобороны, скорее всего комплекс был захвачен у боевиков запрещенного в России ИГИЛ, а до этого утрачен американскими военными. По словам собеседника «Ведомостей», сами США не поставляют эти комплекс даже своим ближайшим союзникам - сирийским курдам, и его используют силы специальных операций США. «Умеренным» боевикам в Сирии США поставляют комплексы предыдущего поколения TOW, ракеты от него также демонстрируются на выставке.
ПТРК Javelin был поставлен по решению администрации президента США Дональда Трампа Украине и это стало наиболее известной поставкой американского «летального» оружия этой стране, они поставлялись также Грузии, Литве и Эстонии. Этот высокоэффективный комплекс реализует принцип «выстрелил и забыл» и очень прост в обращении, его аналогов российская оборонная промышленность сейчас серийно не производит.
«Это чудовищное преступление»: как Трамп объяснил атаку на Сирию
Авто
Новости
МВД предложило выдавать в России водительские удостоверения с микрочипом
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МВД предложило встроить в водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств электронные носители информации. Соответствующий проект приказа размещен на портале нормативно-правовых актов.
Проектом, который подготовило МВД, утверждаются образцы документов нового поколения и устанавливаются требования к их оформлению, заявила РИА «Новости» официальный представитель ведомства Ирина Волк. По ее словам, документы нового поколения будут оснастят микрочипом и несколькими дополнительными степенями защиты. Их буду изготавливать на пластиковой основе, верхний и нижний слой будут «лазероактивными». Размеры водительского удостоверения с закругленными углами будут составлять 85,6 x 54 мм. В будущем получить документы можно будет в подразделениях Госавтоинспекции (ГАИ), имеющих технические возможности для их оформления.
Проектом предлагается надписи наименования документов - «водительское удостоверение» и «свидетельство о регистрации» - перевести на английский и французский языки. Утверждение новых образцов документов не повлечет за собой признания недействительными удостоверений и свидетельств старого образца.
С 3 августа госпошлину за выдачу удостоверения и свидетельства нового поколения повысили до 3000 и 1500 руб. соответственно. При этом госпошлина за аналогичные документы без электронного носителя не изменилась. Водитель может выбрать вид получаемого документа.
В каких странах самые лучшие дороги, а где – худшие
Christopher Pike/Bloomberg/Getty Images
Всемирный экономический форум опубликовал ежегодный рейтинг стран по качеству автомобильных дорог. Кто его возглавил, а кто оказался аутсайдером – в фотогалерее «Ведомостей» Место: 1 Страна: Объединённые Арабские Эмираты
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Vivek Prakash/REUTERS
Место: 2 Страна: Сингапур
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Arnd Wiegmann /REUTERS
Место: 3 Страна: Швейцария
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Athit Perawongmetha/REUTERS
Место: 4 Страна: Гонконг
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Peter Dejong / AP
Место: 5 Страна: Нидерланды
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Koji Sasahara / AP
Место: 6 Страна: Япония
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Laurent Cipriani / AP
Место: 7 Страна: Франция
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Dani Aláez / Unsplash
Место: 8 Страна: Португалия
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Imago/TASS
Место: 9 Страна: Австрия
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Mike Blake /REUTERS
Место: 10 Страна: США
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Евгений Разумный / Ведомости
Место: 114 Страна: Россия
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John McConnico / AP
Место: 128 Страна: Молдавия
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Tsvangirayi Mukwazhi / AP
Место: 129 Страна: Мозамбик
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Petr Anikukhin / AP
Место: 130 Страна: Украина
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Jorge Adorno /REUTERS
Место: 131 Страна: Парагвай
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Khaled Abdullah/REUTERS
Место: 132 Страна: Йемен
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Michael Duff / AP
Место: 133 Страна: Гвинея
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Alexander Joe / AP
Место: 134 Страна: Мадагаскар
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Andres Martinez Casares/REUTERS
Место: 135 Страна: Гаити
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Jerome Delay / AP
Место: 136 Страна: Демократическая Республика Конго
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Портфель ипотечных кредитов Сбербанка к 1 августа достиг рекордного уровня: 3,3 трлн руб. Об этом сообщила пресс-служба банка.
За этот год Сбербанк успел уже выдать 448 000 ипотечных кредитов на общую сумму 828 млрд руб., что составляет рост год к году 74% (данные на 1 августа 2018 г.).
Портфель ипотечных кредитов Сбербанка достиг 3 трлн руб. в марте. Президент банка Герман Греф объяснял это снижением процентных ставок. По его словам, объем выдачи ипотечных кредитов в России в 2018 г. станет рекордным из-за снижения ставки ЦБ, которая ведет к падению ставок по ипотеке.
В 2017 г. Сбербанк выдал ипотеки на 1,1 трлн руб. Это больше половины всех выдач российских банков, которые составили 2,02 трлн руб.
Во второй половине лета некоторые российские банки стали ухудшать условия кредитования покупателей жилья, следует из данных мониторинга маркетингового агентства Мarcs. К примеру, ипотечные ставки по некоторым программам повысилиРайффайзенбанк, Промсвязьбанк, Московский кредитный банк.
«Не мы принимали решение раздавать квартиры в многоквартирных домах… А теперь мы пытаемся абсолютизировать права собственности на квартиры. Если эти права будут абсолютны, ничем не ограничены, жилой дом точно развалится, не дожидаясь никакого сноса, я вас уверяю», – заявил вице-премьер Дмитрий Козак на парламентских слушаниях законопроекта о реновации в Госдуме 6 июня
1/8
Валерий Шарифулин / ТАСС
Вице-премьер Игорь Шувалов ярко выступил летом 2016-го, когда ему показали новостройку в Казани: «Нам показали сегодня квартиры в Казани [площадью] 20 кв. м. Кажется смешным, но люди приобретают такое жилье» (цитата по tatar-inform.ru)
2/8
Виталий Невар / ТАСС
Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень считает, что молодежь не покупает квартиры, потому что постоянно где-то гуляет: «Молодежь мало проводит времени внутри квартир. Отсюда тренд на маленькие квартиры» (цитата по «РИА Новости», апрель 2017 г.)
3/8
Денис Гришкин / Ведомости
Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что москвичам, чьи дома пойдут под снос, не нужно предоставлять равные по стоимости квартиры: «Равноценное жилье хуже для граждан, чем равнозначное. Жилье, которое мы предоставляем при переселении, на 25–35% по своей рыночной стоимости выше того жилья, которое мы сносим <...> Мы предлагаем метр на метр, увеличение квадратуры вспомогательных площадей» (цитата по «РИА Новости», апрель 2017 г.)
4/8
Андрей Гордеев / Ведомости
Руководитель Мосстройкомплекса Марат Хуснуллин в интервью радиостанции «Говорит Москва» на вопрос ведущего о том, какой процент жильцов домов, определенных под снос, может принять положительное решение, ответил, что результат уже известен. «Да жизнь уже проголосовала за все», – сказал Хуснуллин (интервью опубликовано на сайте Мосстройкомплекса в начале апреля)
5/8
Игорь Стомахин / PhotoXPress
Руководитель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев (его комитет отвечает за законопроект о реновации) считает, что ипотеку на квартиры в пятиэтажке можно было взять только в 1950-х годах. Но поскольку тогда такого продукта не было, то и ипотечников в пятиэтажках нет: «Пятиэтажки в ипотеку не берут, это же дома 1950-х годов постройки, тогда такого понятия даже не было» (цитата по «Коммерсанту», 26 апреля 2017 г.)
6/8
Григорий Сысоев / РИА Новости
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов считает, что этажность жилых домов в Москве должна подрасти. «Пятиэтажки для мегаполиса в наши дни - слишком большая роскошь», - заявил Кузнецов в интервью «Российской газете» (апрель 2017 г.)
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Личный архив
Архитектор Алексей Кротов, по проекту которого в Москве была реконструирована единственная пятиэтажка, обреченная под снос, рассказал, что пошло не так с другими пятиэтажками в столице: «Не так пошло, когда чиновники присвоили себе монопольное право на Москву и стали делать все, что взбредет в голову <...> сносить и строить, где и что хотят. И все это делается в интересах определенной группы лиц, для которой такие понятия, как городская среда, архитектурные традиции, потребности людей в качественном и удобном жилье, – пустой звук» (интервью «Новым известиям», апрель 2017 г.)
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Президент России Владимир Путин заявил, что его недавняя поездка на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль носила частный характер. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Мы все люди взрослые и занимающие серьезное положение в обществе, но люди очень открытые и жизнерадостные», – заявил Путин в Сочи.
По его словам, он успел коротко поговорить «о делах» с Кнайсль и австрийским канцлером Себастьяном Курцем, который также был приглашен на свадьбу. Какие-то подробности разговора российский президент не раскрыл. Однако отметил, что Австрия стремится к развитию двусторонних отношений, а также выстраиванию диалога между Россией и Евросоюзом.
Путин также заметил, что супруг Кнайсль Вольфганг Майлингер – «человек не чужой». «Он бывший спортсмен, дзюдоист, а это всегда объединяет», – объяснил российский президент.
В субботу, 18 августа, Путин посетил свадьбу Кнайсль и Майлингера в австрийском Граце. Приглашение российский президент получил еще в июне во время визита в Вену. При встрече на свадьбе Путин подарил Кнайсль букет цветов, а также привез на мероприятие казачий ансамбль. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что это были не все подарки: Путин подарил также картину, масловыжималку и тульский самовар.
Путин пробыл на свадьбе около часа. За это время он успел станцевать вместе с невестой, произнести тост, расписаться на свадебном автомобиле молодоженов и крикнуть «горько». После свадьбы российский президент провел в Берлине встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Путин на свадьбе министра иностранных дел Австрии
Roland Schlager / Pool via Reuters
Президент России Владимир Путин прибыл в австрийский Грац, где проходила свадьба министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Она пригласила Путина на торжество в июне во время его визита в Вену
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Roland Schlager / Pool via Reuters
На свадьбу приглашены разные политические деятели, например генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо (на фото в центре на заднем плане)
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Пресс-служба президента России
Как сообщил австрийский телеканал Oe24, свадебная церемония началась позже из-за того, что Путин задержался. Сразу после прибытия на праздник президент преподнес Кнайсль букет цветов
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Roland Schlager / Pool via Reuters
На место проведения церемонии приехал казачий хор. Выступление казачьего ансамбля стало свадебным подарком российского президента. Путин также подарил молодоженам картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар
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DOMINIK ANGERER / EPA / TASS
Охрана свадьбы
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Пресс-служба президента России
Путин выступил с тостом на немецком языке, высказал признательность и удовольствие вновь посетить Австрию, пожелал долгих лет молодоженам, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
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Пресс-служба президента России
Владимира Путина познакомили с собаками министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль
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Пресс-служба президента России
Президент России расписался на капоте автомобиля молодоженов, обведя надпись сердцем
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Roland Schlager/Pool via Reuters
Карин Кнайсль вышла замуж за предпринимателя Вольфганга Майлингера
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Roland Schlager / Pool via Reuters
На свадьбу также приехал канцлер Австрии Себастьян Курц
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DOMINIK ANGERER / EPA / TASS
Праздник прошел в коммуне Гамлиц в подворье «Чеппе»
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Ronald Zak / AP
Путин приехал на праздник на автомобиле, для чего было перекрыто ведущее в коммуну шоссе, хотя ранее местные СМИ утверждали, что он прибудет на церемонию на вертолете из аэропорта
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Президент России Владимир Путин назвал антироссийские санкции бессмысленными и контрпродуктивными. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с финским президентом Саули Ниинистё, передает корреспондент «Ведомостей». Путин выразил надежду на то, что американские власти осознают бесперспективность такой политики. «Дело не только в позиции президента Соединенных Штатов, дело в позиции так называемого истеблишмента, правящего класса в широком смысле этого слова», – сказал Путин.
По его словам, встреча с президентом США Дональдом Трампом, прошедшая в Хельсинки 16 июля, была полезной. «Что касается нашей встречи... то я оцениваю ее положительно», – отметил Путин. По его словам, на встрече стороны обменялись мнениями: «Никто и не рассчитывал, что в двухчасовой беседе можно будет разрешить все спорные вопросы».
Российский президент также заявил, что Россия вынуждена реагировать на продвижение военной инфраструктуры НАТО и появление элементов систем противоракетной обороны (ПРО) США около своих границ. По словам Путина, инфраструктура НАТО продолжает продвигаться к российским границам. Речь идет об увеличении количества личного состава и техники альянса, выросло число учений, которые проводятся около границ России, уточнил президент. «Проводится все больше учений, сейчас идут учения в непосредственной близости от нас. Конечно, мы должны укреплять нашу безопасность» – так Путин прокомментировал заявление министра обороны России Сергея Шойгу в конце июля о том, что сотрудничество Финляндии с НАТО заставляет Россию принимать ответные меры.
Путин отметил, что близ российской границы появляются опасные для страны элементы ПРО США, имеющие двойное назначение. «Они такие могут использоваться для пусков ракет средней дальности», – сказал глава государства. По его словам, Россия приветствует предложение финского президента по снижению любой напряженности, в том числе военной. В свою очередь Ниинистё заверил Путина, что на территории Финляндии нет подобных ракет.
В середине июля Путин заявил, что расширение НАТО на восток, т. е. вступление в альянс Грузии и Украины, будет рассматриваться Россией как угроза. Он призывал членов НАТО, «играющих на обострение», задуматься о возможных последствиях безответственной политики. Путин пообещал «соразмерно реагировать» на агрессивные шаги альянса, в том числе на развертывание у российских границ новых баз и военной инфраструктуры НАТО.
Чем будет оснащена армия будущего
Максим Стулов / Ведомости
21 августа в Кубинке открылась выставка «Армия-2018». Более 100 стран представили порядка 26 000 единиц военной продукции
1/26
Максим Стулов / Ведомости
Одним из самых необычных средств ПВО, представленных на «Армии-2018», стал самоходный зенитный артиллерийский комплекс 2С38 «Деривация» на базе БМП-3
2/26
Максим Стулов / Ведомости
Концерн «Калашников» удивил посетителей концептом управляемого прямоходящего комплекса. Робота назвали «Игорёк»
3/26
Алексей Куденко / РИА Новости
Робот БРП-1, созданный Центром имени М. В. Хруничева, остался без имени. Планировалось, что робот попросит главу Роскосмоса придумать ему имя, но Дмитрий Рогозин просто прошел мимо, пишет ТАСС
4/26
Максим Стулов / Ведомости
Беспилотный летательный аппарат в форме птицы
5/26
Максим Стулов / Ведомости
Пневмоподпорный макет зенитного комплекса «ТОР-М2ДТ»
6/26
Максим Стулов / Ведомости
Боевая бронированная гусеничная машина Т-15 на базе универсальной гусеничной платформы «Армата»
7/26
Максим Стулов / Ведомости
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного и морского базирования «Панцирь-С1»
8/26
Михаил Терещенко/ТАСС
Самоходная огневая установка зенитно-ракетного комплекса «Бук-М3»
9/26
Максим Стулов / Ведомости
Армейский снегоход «Беркут»
10/26
Максим Стулов / Ведомости
Российская система ПВО С-300ВМ «Антей-2500»
11/26
Максим Стулов / Ведомости
Самоходная артиллерийская установка (САУ) «Коалиция-СВ»
12/26
Максим Стулов / Ведомости
БТР «Бумеранг» с боевым модулем БМП
13/26
Максим Стулов / Ведомости
Боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор»
14/26
Максим Стулов / Ведомости
Бронированный корпусной автомобиль «Патруль» 4х4 на стенде концерна «Калашников»
15/26
Максим Стулов / Ведомости
Морской тренажер
16/26
Максим Стулов / Ведомости
Министр обороны Сергей Шойгу осмотрел новейшие образцы военной техники и вооружения, представленные на форуме
17/26
Максим Стулов / Ведомости
VR-шлем для тренажера
18/26
Максим Стулов / Ведомости
Посетители с самозарядным карабином SR1 на стенде концерна «Калашников» (в центре)
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Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал показания своего бывшего личного адвоката Майкла Коэна в суде. О своем отношении к произошедшему Трамп написал в Twitter: «Если кто-то ищет хорошего адвоката, я бы очень рекомендовал не нанимать Майкла Коэна».
Позже Трамп сделал еще несколько записей в Twitter о Коэне и о руководителе предвыборного штаба Трампа Поле Манафорте, который вчера также предстал перед судом. «Я чувствую себя плохо из-за того, что происходит с Полом Манафортом и его прекрасной семьей», – написал американский президент. По его словам, Манафорт, в отличие от Коэна, не стал «придумывать истории» для сделки со следствием. «Уважение такому храброму мужчине!» – отметил Трамп.
При этом Трамп отметил, что Коэн признал себя виновным по двум эпизодам нарушения финансирования кампании, которые не являются преступлением. У бывшего президента США Барака Обамы было большое нарушение финансирования кампании, но этот вопрос был урегулирован, добавил Трамп.
Ранее Коэн рассказал под присягой о совершении преступлений в интересах Трампа. По словам Коэна, он заплатил двум женщинам за молчание во время президентской кампании: они не должны были рассказывать об интимной связи с «кандидатом на федеральный пост». В частности, порноактриса Стефани Клиффорд (известна как Сторми Дэниэлс) получила $130 000, а модель Playboy Карен Макдугал – $150 000, сказал Коэн.
Коэн не назвал имя Трампа, но вместо него это сделал его адвокат Лэнни Дэвис. «Сегодня он (Коэн) встал и дал показания под присягой, что Дональд Трамп поручил ему совершить преступление, заплатив двум женщинам с целью повлиять на выборы. Если эти платежи были преступлением для Майкла Коэна, тогда почему бы им не быть преступлением для Дональда Трампа?» – написал Дэвис в своем Twitter.
Коэн проработал с Трампом около 10 лет. Сейчас ему грозит от 3 до 5 лет тюрьмы по нескольким делам, среди которых уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирований политических кампаний и др. Признание Коэна о том, что он заплатил деньги женщинам за молчание в интересах своего клиента, было частью сделки со следствием. Пока юрист находится на свободе под залогом в $500 000. Суд вынесет ему приговор 12 декабря.
В этот же день прошли слушания в суде штата Вирджиния, который рассматривает дело бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта. Его во вторник жюри присяжных признало виновным по восьми из 18 пунктов обвинения. Среди них – сокрытие зарубежных счетов, нарушения банковского законодательства и др.
«Пол Манафорт – хороший человек… Это не касается меня, но я все еще чувствую, что происходящее – очень печально», – комментировал американский президент решение присяжных.
По данным Bloomberg, Трамп смотрел новости о Манафорте и Коэне на телеканале Fox News. Американский президент был спокойным, но мрачным, говорят источники агентства. Многие американские СМИ начали рассуждать на тему вероятности импичмента Трампа (например, CNN) и назвали 21 августа «худшим днем» в его жизни.
Дональд Трамп и его связи с Россией
Charles Tasnadi / AP
В 1986 г. Дональд Трамп и посол СССР в США Юрий Дубинин (на фото) встретились в Нью-Йорке за ланчем, где обсудили расположенный на Пятой авеню небоскреб «Трамп-тауэр». «Слово за слово, и вот я уже говорю о строительстве большого роскошного отеля напротив Кремля в партнерстве с советским правительством», - вспоминал бизнесмен этот разговор в книге «Искусство заключать сделки». По приглашению Дубинина Трамп прилетал в Москву, чтобы обсудить проект гостиницы
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Richard Drew / AP
Гостиницу в Москве так и не построили, но помощникам Трампа удалось договориться о том, что Михаил Горбачев с супругой посетят «Трамп-тауэр» во время визита в Нью-Йорк в 1988 г. Однако Горбачев ограничился другими достопримечательностями Манхэттена (на фото в центре), так и не доехав до Трампа. А миллиардер кинулся приветствовать в вестибюле своей башни человека, похожего на советского лидера, — как сообщало AP, это был победитель конкурса двойников Горбачева, которого привезли журналисты одного из телеканалов, чтобы разыграть Трампа
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Илона Колесниченко / ТАСС
Трамп не утратил интереса к России и после распада СССР. В 1997 г. он пытался добиться разрешения на установку на Гудзоне гигантской статуи Христофора Колумба работы Зураба Церетели. Памятник, превосходящий высотой Статую свободы, отказались принять несколько городов США, в итоге его установили в Пуэрто-Рико только в июне 2016 г.
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K.C. Alfred / Zuma / TASS
Согласно изученным FT реестрам прав на недвижимое имущество в США, в 2000-е гг. россияне потратили миллионы долларов на недвижимость в объектах, построенных компанией Трампа, особенно в Майами. В Trump Organisation заявляли, что не думают, будто россияне могли потратить на эти покупки больше денег, чем клиенты из других стран
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Danny Moloshok / AP
В 2005 г. Трамп в партнерстве с компанией Drinks Americas запустил продажу водки под собственным брендом. Как уверял миллиардер, к лету 2006 г. коктейль T&T («Трамп с тоником») должен был стать самым популярным в США. Премиальная версия водки Трампа 24K Super Premium Vodka продавалась в бутылках, украшенных золотой буквой Т в 24 карата. Ее презентовали на «Ярмарке миллионеров» в Москве в 2007 г. Однако в итоге водочный проект Трампа провалился и был свернут
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Steve Mitchell / AP
В 2008 г. российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев приобрел у Трампа его особняк в Палм-Бич за $95 млн. Это была самая крупная сделка Трампа с кем-либо из России и одна из крупнейших сделок в Палм-Бич. Она оказалась очень прибыльной для американского миллиардера: сам он купил этот особняк четырьмя годами ранее всего за $41 млн. Трамп отрицал, что был знаком с Рыболовлевым, и уверял, что покупатель особняка оказался россиянином по чистой случайности
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Cheryl Senter / AP
Во время маркетинговой кампании проекта Trump SoHo сын миллиардера Эрик Трамп (на фото слева) заявил журналистам, что «русские — лучшие покупатели недвижимости», а сам миллиардер добавил, что ему «очень нравится Владимир Путин». Другой его сын, Дональд Трамп-младший, признался изданию eTurboNews, что россияне составляют непропорционально большую долю клиентов во многих проектах, принадлежащих семье. «Мы видим, что деньги из России текут рекой», — передает его слова FT
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Екатерина Чеснокова / РИА Новости
В 2013 г. бизнесмен Арас Агаларов (на фото справа) договорился с Трампом о проведении в Москве конкурса красоты «Мисс Вселенная» (тогда Трамп владел правами на него). Сумма сделки составила $14 млн. Трамп пригласил на конкурс Владимира Путина, написав в Twitter, что тот может стать его «новым лучшим другом», если придет. Вместо Путина на шоу присутствовал Владимир Кожин, тогда занимавший должность управляющего делами президента. Агаларов тогда же заявлял, что договорился с Трампом о строительстве «Трамп-тауэр» в Москве
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Mindaugas Kulbis / AP
Вопрос о связях Трампа с Россией активно обсуждается во время нынешней президентской кампании. Так, миллиардер привлек внимание высказываниями в поддержку Путина и его политики. Тот, в свою очередь, в декабре 2015 г. назвал Трампа «талантливым», бизнесмен счел этот комплимент «большой честью». На встрече с журналистами в 2014 г. Трамп утверждал, что говорил с Путиным «опосредованно и напрямую» и тот был очень приятным собеседником. Впоследствии Трамп отрицал, что когда-либо встречался с Путиным
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Rick Wilking / Reuters
Несколько человек, работавших с Трампом во время президентской кампании, оказались связаны с Россией. Начальник предвыборного штаба Пол Манафорт (на фото) в августе 2016 г. ушел в отставку на фоне скандала, связанного с его работой консультантом бывшего президента Украины Виктора Януковича. После бегства последнего в 2014 г. власти Украины обнаружили финансовые документы, согласно которым Манафорт мог получить от Партии регионов $12,7 млн. Сам он это отрицал. Переводчик, работавший с Манафортом на Украине, по словам коллег, имел отношение к российской военной разведке, пишет FT
10/14
Evan Vucci / AP
В отставку ушел и консультант по внешней политике Картер Пейдж, когда-то работавший в российском офисе Merrill Lynch и консультировавший «Газпром». Пейджа заподозрили в частных переговорах с российскими чиновниками о снятии санкций в случае победы Трампа, один из сенаторов попросил ФБР провести расследование. А советник Трампа по национальной безопасности генерал Майкл Флинн (на фото), выступающий за более тесные связи с Россией, признавался в интервью, что ему заплатили за участие и выступление на юбилее телеканала RT, где он сидел рядом с Путиным
11/14
Patrick Semansky / AP
«Может быть, никакого взлома [переписки демократов] и не было, но они все время обвиняют Россию — это потому, что они хотят опорочить меня связями с Россией. Я знаю о России, но не знаю ничего о ее внутренних делах. У меня нет бизнеса и нет кредитов в России», — заявил Трамп во время вторых теледебатов. «Trump Organisation не имеет никакой собственности в России, и публикации в прессе на эту тему сфабрикованы», — передает FT слова вице-президента и специального советника Trump Organisation Майкла Коэна
12/14
Allen Eyestone / Zuma / TASS
Автор книги «Правда о Трампе» Майкл Д’Антонио считает, что кандидата от республиканцев привлекают сила и жесткость российских олигархов, а также их богатство. «Фактически его можно назвать "Красный Дональд". Он уделяет России значительное внимание, и это, конечно, заставляет людей задаваться вопросами», — говорит Д’Антонио
13/14
Mladen Antonov / AP
Бывший посол США в России и советник Барака Обамы Майкл Макфол считает заявления Трампа о российской политике «пугающими». «Предпочел бы Путин, чтобы президентом стал Трамп? Конечно же, да. Почему бы ему не хотеть этого? Трамп высказывается в поддержку политики Путина», — заключает Макфол
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Министерство финансов и Центробанк рассматривают возможность создания специальной торговой площадки для листинга попавших под санкции компаний, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.
«Минфин совместно с ЦБ прорабатывают возможность создания финансовой инфраструктуры для листинга санкционных компаний», – сказал Моисеев журналистам (цитаты по ТАСС).
«Наверняка будут инвесторы, которые готовы будут покупать такие компании, почему бы не создать такую площадку, где они будут это делать?» – указал замминистра. По его словам, возможность запуска такой площадки прописана в законе о создании на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининграде внутренних офшоров.
В апреле минфин США ввел блокирующие санкции в отношении 15 связанных с российскими бизнесменами компаний, в том числе против Олега Дерипаски и его UC Rusal и En+ (и других шести контролируемых им компаний), имеющих международный листинг, а также против Виктора Вексельберга и его «Реновы». Ограничительные меры предусматривают в том числе запрет на сделки с попавшими в черный список компаниями и владение их акциями. Однако американские власти отсрочили вступление этого запрета в силу для компаний Дерипаски до 23 октября.
«Надо же где-то листинговаться санкционным [компаниям], Дерипаске. А вот сейчас придумаем, – отметил Моисеев (цитата по "Интерфаксу"). – Смысл такой, что мы должны для компаний создать условия, в которых они могут проводить листинг, размещение своих ценных бумаг. Мы сейчас работаем <...> Давайте назовем это площадкой».
Ранее 100%-ная дочка энерго-металлургической группы En+ объявила о планах перерегистрироваться в российском офшоре. Подконтрольный группе производитель алюминия UC Rusal также рассматривает такую возможность, сообщала компания. Председатель совета директоров En+ лорд Грегори Баркер подчеркивал, что размещение акций компании на Лондонской бирже было и остается важной составляющей в стратегии компании. Акции En+ также торгуются на Московской бирже. Бумаги UC Rusal продаются на Гонконгской и Московской биржах. Сейчас En+ и UC Rusal реализуют план по выведению компаний из-под санкций. Основным требованием американского минфина является отказ Дерипаски от контроля над компаниями.
Кто попал под новые санкции США
Андрей Гордеев / Ведомости
Минфин США опубликовал список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены новые санкции. Как отмечается в сообщении ведомства, всего в списке 26 человек и 15 компаний.
Андрей Акимов, предправления Газпромбанка
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Андрей Гордеев / Ведомости
Владимир Богданов, совладелец нефтегазовой компании «Сургутнефтегаз»
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Евгений Разумный / Ведомости
Олег Дерипаска, основной владелец UC Rusal
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Евгений Разумный / Ведомости
Алексей Дюмин, губернатор Тульской области
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Михаил Метцель / ТАСС
Михаил Фрадков, бывший премьер-министр
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Евгений Биятов / РИА Новости
Сергей Фурсенко, президент футбольного клуба «Зенит»
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Максим Стулов / Ведомости
Олег Говорун, начальник управления администрации президента
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Денис Гришкин / Ведомости
Сулейман Керимов, член Совета Федерации
8/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Владимир Колокольцев, министр внутренних дел
9/25
Сергей Портер / Ведомости
Константин Косачев, председатель международного комитета Совета Федерации
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Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Костин, предправления ВТБ
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Евгений Разумный / Ведомости
Алексей Миллер, предправления «Газпрома»
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Евгений Разумный / Ведомости
Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России
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Андрей Махонин / Ведомости
Владислав Резник, депутат Госдумы от «Единой России»
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Николай Галкин / ТАСС
Игорь Ротенберг, председатель совета директоров управляющей компании «Энпиви инжиниринг»
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Кирилл Каллиников / РИА Новости
Кирилл Шамалов, совладелец «Сибура»
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Михаил Метцель / ТАСС
Евгений Школов, помощник президента России по кадровым вопросам
17/25
Дмитрий Новожилов / Ведомости
Андрей Скоч, депутат Госдумы
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Евгений Разумный / Ведомости
Александр Торшин, заместитель председателя Центробанка России
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Денис Гришкин / Ведомости
Владимир Устинов, полпред президента России в Южном федеральном округе
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МВД
Тимур Валиулин, начальник управления по противодействию экстремизму МВД
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Андрей Гордеев / Ведомости
Виктор Вексельберг, владелец «Реновы»
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Евгений Разумный / Ведомости
Александр Жаров, руководитель Роскомнадзора
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Сергей Гунеев / РИА Новости
Виктор Золотов, директор Росгвардии
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Ilya Naymushin / Reuters
Также санкции ввели против 15 компаний:
агрохолдинг «Кубань», «Базовый элемент», B-Finance LTD, En+ Group, Gallistica Diamante, Группа ГАЗ, «Газпром бурение», «Евросибэнерго», «Ладога менеджмент», NPV Engineering, «Ренова», «Рособоронэкспорт», Банк «Российская финансовая корпорация», «Русские машины», Rusal (на фото)
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Мосгорсуд подтвердил законность решения Люблинского суда Москвы, удовлетворившего иск бизнесмена Михаила Прохорова к оппозиционеру Алексею Навальному о защите чести и достоинства. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на адвоката бизнесмена Евгения Резника.
«Решение суда первой инстанции оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения», – отметил представитель предпринимателя.
Люблинский суд Москвы в июне обязал Навального опровергнуть опубликованную на YouTube информацию и выплатить бизнесмену символический рубль в качестве компенсации. Согласно решению суда Навальный должен также опубликовать на своем сайте решение суда и зачитать его резолютивную часть в специальном видеоролике.
Конфликт между предпринимателем и политиком возник из-за утверждений Навального в видео о том, что Прохоров якобы купил у бывшего вице-премьера Александра Хлопонина итальянскую виллу по завышенной стоимости. Речь шла о вилле в итальянском Форте-дей-Марми, которую Хлопонин продал офшору Прохорова за 35 млн евро, – цена, по мнению ФБК, оказалась намного выше рыночной. Позже на сайте navalny.com был опубликован договор о покупке виллы Хлопониным в 2008 г. за 11 млн евро. Навальный счел это взяткой бизнесмена должностному лицу.
Первой расследование об этой сделке опубликовала Русская служба «Би-би-си», тоже посчитавшая цену завышенной. Представитель группы «Онэксим» лишь подтверждал, что Прохоров купил виллу у Хлопонина.
Путин, Медведев и чиновники-миллиардеры
Евгений Разумный / Ведомости
Президент Владимир Путин в 2017 г. заработал 18,73 млн руб. – существенно больше, чем в предыдущие годы. Рост доходов президента связан с продажей земельного участка площадью 1500 кв. м, пояснил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. В остальном перечень имущества Путина остался прежним: в его собственности находятся квартира площадью 77 кв. м, гараж площадью 18 кв. м, два раритетных автомобиля «ГАЗ М21», внедорожник «Нива» и прицеп «Скиф». Также в пользовании главы государства имеются квартира площадью 153,7 кв. м и гаражное место площадью 18 кв. м
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Михаил Джапаридзе/ТАСС
Премьер-министр Дмитрий Медведев заработал в 2017 г. 8,56 млн руб. В позапрошлом году он получил доход в размере 8,59 млн руб. Имущество премьера за год не изменилось. Он владеет квартирой площадью 367,8 кв. м, автомобилями «ГАЗ-20» 1948 года выпуска и «ГАЗ-21» 1962 года выпуска. Медведев также арендует земельный участок площадью 4700 кв. м на 49 лет
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Владимир Федоренко / РИА Новости
Депутат Госдумы от «Единой России» Григорий Аникеев стал лидером среди депутатов по доходам в прошлом году, он заработал 4,3 млрд руб. Аникеев – основатель ABI Group, которая занимается мясопереработкой и девелопментом. В Госдуме он с 2007 г. До 2015 г. Аникеев входил в список богатейших бизнесменов России по версии Forbes
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Максим Стулов / Ведомости
Вице-премьер Александр Хлопонин оказался лидером по доходам в правительстве России в 2017 г. – его доход превысил 2,9 млрд руб. Из декларации Хлопонина исчез находившийся в ней ранее дом площадью 818,4 кв. м и земельный участок в 8223 кв. м в Италии. Теперь вся недвижимость зампреда правительства, включая жилой дом площадью около 3000 кв. м, находится в России
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Евгений Разумный / Ведомости
Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов в 2017 г. заработал 2,76 млрд руб. Это в 230 раз больше, чем в позапрошлом году (12 млн руб.). Автопарк Керимова пополнился автомобилем Benz Mercedes-Maybach S 600. Также ему принадлежит Mercedes-Benz S 600. Керимов сейчас находится во Франции, где ему предъявлено обвинение в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов
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Совет Федерации
Сенатор от Камчатского края Валерий Пономарев, занимавший первое место по доходам в Совете Федерации в 2016 г., в прошлом году оказался на втором месте с 1,878 млрд руб. Сенатор является совладельцем «Океанрыбфлота», одного из крупнейших рыбопромышленных предприятий Камчатки
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Станислав Красильников/ТАСС
На втором месте по доходам в Думе – депутат от "Единой России" Николай Борцов с 1,14 млрд руб. В его собственности два жилых дома, квартира и гараж. В 2016 г. его доход составил 604,7 млн руб.
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Президент России Владимир Путин представил президента Финляндии Саули Ниинистё постоянным членам Совета безопасности, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«До выхода под камеры на узкую часть общения Путин представил президента Финляндии участникам оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности, которые по его просьбе задержались после совещания, и Ниинистё с ними кратко пообщался», – уточнил представитель Кремля. Пресс-секретарь президента добавил, что открытая часть российско-финских переговоров в узком составе началась сразу же после этого краткого общения.
Президент Финляндии прибыл в Сочи с рабочим визитом. Лидеры двух стран уже сделали предварительные заявления о темах, которые намерены обсудить во время переговоров. Ниинистё приветствовал Путина на русском языке, сказав, что Сочи, где его принимает Путин, и солнце – это «одно и то же». Путин, в свою очередь, приветствовал намерение Ниинистё организовать саммит членов Арктического совета, в который кроме России и Финляндии входят также Канада, Дания, Исландия, Норвегия, Швеция и США.
Российский президент заявил, что Россия готова принять участие в работе в рамках Арктического саммита. «Мы знаем о вашей идее организовать саммит Арктического союза, – заявил он. – Готовы тоже пообсуждать это, и могу сразу сказать, что мы готовы принять и участие в этой работе».
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Продажи коньяка в мире достигли нового рекорда: в натуральном выражении за 12 месяцев, завершившихся 31 июля 2018 г., было экспортировано 205,9 млн бутылок. Об этом сообщает французское Национальное межпрофессиональное бюро коньяков (BNIC).
Поставки коньяка во всем мире растут четыре года подряд, говорится в сообщении BNIC. Благодаря хорошим результатам сектора производители коньяка уверены в своих будущих перспективах и продолжают инвестировать и развивать продукт, приводятся там же слова вице-президента BNIC Кристофа Форгета.
По данным организации, в денежном выражении экспорт французского коньяка вырос на 5,4%. Коньяк экспортируется из Франции более чем в 150 стран. Больше всего было поставлено в США, Сингапур и Китай. Россия не вошла в топ-10 стран. BNIC уточняет, что продажи в России растут, но не раскрывает точных показателей.
При этом в прошлом году BNIC отчитывалось, что поставки коньяка в Россию выросли на 73,2% (за 12 месяцев, завершившихся 31 июля 2017 г.). Это связано с «возрожденным интересом» к этому напитку, объясняло бюро.
Названы самые трезвые регионы России
Евгений Разумный / Ведомости
Федеральный проект «Трезвая Россия» и ВГТРК провели исследование, по итогам которого подготовили доклад «Национальный рейтинг трезвости субъектов Российской Федерации – 2017». В исследовании учитывалось в том числе количество часов и дней запрета продажи алкоголя в субъектах. В этом году топ-3 остался неизменным. Лидирует среди трезвых регионов России Чечня
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Комсомольская правда / PhotoXPress
На втором месте рейтинга, как и в прошлом году, Республика Ингушетия
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Владимир Федоренко / РИА Новости
Замыкает тройку лидеров Республика Дагестан
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PhotoXPress
Карачаево-Черкесская республика, как и в 2016 г., расположилась на четвертом месте рейтинга самых трезвых российских регионов
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Александр Малев / Flickr
На пятом месте рейтинга Белгородская область
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С.Венявский / Ведомости
На шестом месте рейтинга самых непьющих регионов России - Ростовская область
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Н. Рыхлик / Ведомости
Ставропольский край расположился на седьмом месте рейтинга
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PhotoXPress
Астраханская область - на восьмом месте рейтинга самых трезвых регионов России