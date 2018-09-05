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Минобороны России подтвердило удары по объектам террористов в Идлибе

Минобороны России сегодня подтвердило, что ВКС России накануне, 4 сентября, нанесли удар с воздуха по объектам запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» в сирийской провинции Идлиб. Детали воздушной операции раскрыл официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, удары высокоточными боеприпасами по объектам «Джабхат ан-Нусры» в провинции Идлиб нанесли четыре самолета российской авиагруппы с авиабазы Хмеймим. В ночь перед этим средства ПВО авиабазы Хмеймим уничтожили два ударных беспилотных летательных аппарата террористов. «Удар наносился по дислоцированным вне населенных пунктов складам террористов, где хранились беспилотные летательные аппараты, а также по выявленным районам запуска ударных беспилотников для проведения террористических атак на российскую авиабазу Хмеймим и населенные пункты в провинциях Алеппо и Хама», – заявил Конашенков.

По его словам, два истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожили цех, где собирали беспилотники, и склад со взрывчатыми веществами для них.

«Также многоцелевым истребителем Су-35С высокоточным боеприпасом уничтожен склад, в котором хранились переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) террористов», – сказал представитель Минобороны. Конашенков подчеркнул, что все удары наносились только по подтвержденным целям террористов вне населенных пунктов.

Накануне сирийская оппозиция сообщила о нескольких десятках ударов российских ВКС в районе города Джиср-эш-Шугур близ сирийско-турецкой границы. Минобороны России во вторник не комментировало эти заявления.