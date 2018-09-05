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Прилетевший в Нью-Йорк самолет отправили на карантин из-за вспышки болезни на борту

После приземления в аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке около 10 пассажиров самолета Emirates госпитализировали, а около 100 человек пожаловались на плохое самочувствие. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

По словам источника NBC News в аэропорту, на борту находились около 500 человек. Самолет отправили на карантин.

Emirates в своем Twitter подтвердила информацию о 10 заболевших. Все остальные пассажиры, отметила авиакомпания, «вскоре высадятся».

О 10 госпитализированных сообщил в своем Twitter и пресс-секретарь нью-йоркского мэра Эрик Филлипс. Он отметил, что у некоторых пассажиров имеются похожие симптомы и рассматривается вопрос об отправке их в больницу.

По его словам, некоторые пассажиры прибыли на самолет в Дубай из Мекки, где произошла вспышка гриппа. Два источника ABC News подтвердили, что в грипп рассматривается как возможная причина произошедшего. Контртеррористическое подразделение нью-йоркской полиции сообщило в Twitter, что следит за произошедшем на борту самолета.

По словам Филлипса, в самолете находился 521 человек. Это также подтвердили источники ABC News.