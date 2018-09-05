Прилетевший в Нью-Йорк самолет отправили на карантин из-за вспышки болезни на борту

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После приземления в аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке около 10 пассажиров самолета Emirates госпитализировали, а около 100 человек пожаловались на плохое самочувствие. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.
По словам источника NBC News в аэропорту, на борту находились около 500 человек. Самолет отправили на карантин.
Emirates в своем Twitter подтвердила информацию о 10 заболевших. Все остальные пассажиры, отметила авиакомпания, «вскоре высадятся».
О 10 госпитализированных сообщил в своем Twitter и пресс-секретарь нью-йоркского мэра Эрик Филлипс. Он отметил, что у некоторых пассажиров имеются похожие симптомы и рассматривается вопрос об отправке их в больницу.
По его словам, некоторые пассажиры прибыли на самолет в Дубай из Мекки, где произошла вспышка гриппа. Два источника ABC News подтвердили, что в грипп рассматривается как возможная причина произошедшего. Контртеррористическое подразделение нью-йоркской полиции сообщило в Twitter, что следит за произошедшем на борту самолета.
По словам Филлипса, в самолете находился 521 человек. Это также подтвердили источники ABC News.
Политика
Новости
Лондон созвал заседание Совбеза ООН из-за новых данных в «деле Скрипалей»
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Великобритания в четверг созывает заседание Совета Безопасности ООН, на котором планирует представить доказательства участия российских разведчиков в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в английском Солсбери. Об этом заявил представитель британского премьера Терезы Мэй, передает Reuters.
В среду британская прокуратура предъявила обвинения двум гражданам России – Александру Петрову и Руслану Боширову (имена, вероятно, являются вымышленными, но паспорта граждан настоящие, пояснили в Скотланд-Ярде) – в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль 4 марта 2018 г. в британском Солсбери. Россияне были сотрудниками военной разведки и действовали с ведома и по поручению Главного разведывательного управления (ГРУ, нынешнее Главное управление Генерального штаба), а саму операцию одобрили на «высоком уровне» российской власти, заявила Мэй сегодня в парламенте.
Мэй подчеркнула, что Великобритания будет добиваться расширения санкций против России. Лондон еще в марте заявил о причастности Москвы к отравлению Скрипалей боевым нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234). Российские власти последовательно отвергали все обвинения, указывая, что Россия уничтожила все химическое оружие еще в 2017 г. под контролем Организации по запрещению химоружия.
Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей
Metropolitan police
На фото - Александр Петров и Руслан Боширов По данным полиции, подозреваемые прибыли в Великобританию под этими именами. Скотланд-Ярд не исключает, что имена вымышленные. Подозреваемым примерно по 40 лет, это граждане России.
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Metropolitan police
На фото - Александр Петров в лондонском аэропорту «Гатвик» 2 марта По данным Скотланд-Ярда, в 15.00 2 марта (17.00 мск) подозреваемые прилетели в Лондон из Москвы рейсом «Аэрофлота» SU2588 (с 25 марта 2018 г. "Аэрофлот" летает из Москвы только в лондонский аэропорт "Хитроу". Рейсы в "Гатвик" выполняет его "дочка" "Россия" из Санкт-Петербурга). В аэропорту они сели в поезд и в 17.40 (19.40 мск) прибыли на железнодорожный вокзал «Виктория» в центре Лондона. Оттуда на общественном транспорте они добрались до станции «Ватерлоо» и оставались в районе станции между 18 и 19 часами по местному времени. Затем подозреваемые отправились в City Stay Hotel.
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Metropolitan police
На фото - Руслан Боширов в лондонском аэропорту «Гатвик» 2 марта
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Metropolitan police
На фото - Петров и Боширов на железнодорожном вокзале в Солсбери, 3 марта На следующий день, 3 марта, подозреваемые на метро приехали на вокзал "Ватерлоо". Там они были около 11.45 (13.45 мск). На вокзале они сели в поезд до Солсбери, куда прибыли в 14.45 (16.45 мск). Примерно в 16.10 (18.10 мск) в тот же день подозреваемые на поезде выехали обратно в Лондон. Туда они добрались около 20 часов по местному времени. По версии Скотланд-Ярда, целью поездки была разведка.
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Metropolitan police
На фото - Петров и Боширов на вокзале в Солсбери 4 марта Утром следующего дня, 4 марта, подозреваемые снова отправились на поезде из Лондона в Солсбери.
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Metropolitan police
На фото - Петров и Боширов в Солсбери 4 марта В тот день подозреваемых зафиксировали камеры видеонаблюдения неподалеку от дома Скрипалей, сообщил Скотланд-Ярд. Он считает, что именно тогда они нанесли «Новичок» на входную дверь дома экс-полковника ГРУ.
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Metropolitan police
На фото - Петров и Боширов в Солсбери 4 марта Во второй половине дня подозреваемые покинули Солсбери и вернулись в Лондон, на вокзал «Ватерлоо». Там они были около 16.45 (18.45 мск). Около 18.30 (20.30 мск) в тот же день они отправились поездом в аэропорт «Хитроу».
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Metropolitan police
На фото - Петров и Боширов в аэропорту "Хитроу" 4 марта В "Хитроу" подозреваемые сели на рейс «Аэрофлота» и в 22.30 (00.30 5 марта) вылетели в Москву. По данным Скотланд-Ярда, с тех пор в Великобританию они не возвращались.
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Metropolitan police
На фото - имитация пробника духов, в котором нашли следы «Новичка» Скотланд-Ярд также впервые показал фотографии емкости, в которой предположительно был "Новичок". Емкость нашли в доме жителя Эймсбери Чарли Роули, госпитализированного с признаками отравления в начале июля. Стеклянная емкость имитирует пробник духов Nina Ricci Premier Jour, к ней прикреплен крупный пластиковый распылитель. Эксперты обнаружили во флаконе следы "Новичка", утверждает полиция. В мусорном ведре в доме Роули также нашли картонную коробку с названием парфюмерного бренда. Представители Nina Ricci заверили следствие, что и флакон, и картонная упаковка - подделки.
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Metropolitan police
На фото - упаковка пробника духов, в котором нашли следы был «Новичка» Роули рассказывал, что за несколько дней до отравления, в конце июня, нашел флакон в картонной упаковке на улице и решил, что это духи. Он подарил их своей подруге - Дон Стерджес. Та узнала бренд и распылила жидкость себе на запястья. Вскоре Стерджесс стало плохо. Через несколько дней она скончалась.
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Инфляция в годовом выражении в августе ускорилась до максимальных с августа прошлого года 3,1%, свидетельствуют данные Росстата. Это связано с эффектом низкой базы – в августе 2017 г. в России была зафиксирована рекордная дефляция в 0,5%. С начала года к 3 сентября общая накопленная инфляция составила 2,3%.
За последнюю неделю цены на товары и услуги в целом не изменились. Однако куриные яйца подорожали на 1,6%, пшено – на 1,3%, свинина – на 1,1%. При этом плодоовощная продукция подешевела на 3,2%: морковь – на 7,8%, картофель – на 5,4%, лук – на 4,7%. Цены на бензин и дизельное топливо практически не изменились.
В августе в 13 регионах цены выросли на 0,3% и более, сильнее всего в Республике Алтай и Крыму – на 0,5%. В шести регионах цены снизились на 0,3–0,5%, заметнее всего в Чукотском автономном округе – на 0,5%. В Москве в августе цены снизились на 0,1%, а с начала года выросли на 2,7%. В Санкт-Петербурге за месяц цены снизились на 0,2%, а с начала года выросли на 2,4%.
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Президент США Дональд Трамп сегодня резко высказался в адрес производителя спортивной экипировки Nike. Компания запустила новую рекламную кампанию, лицом которой стал тогдашний квотербек San Francisco Колин Каперник, в 2016 г. первым вставший на одно колено во время исполнения гимна США – в знак протеста против притеснения афроамериканцев.
«Как и NFL, чьи рейтинги очень сильно упали, Nike просто убивает негодование и бойкоты. Интересно, они об этом подумали?» – написал Трамп. По словам президента, ему тяжело смотреть матчи NFL, когда игроки не встречают флаг страны стоя. Как отмечает агентство Reuters, доказательств бед Nike Трамп не привел.
Котировки компании в среду менялись незначительно после падения на 3% во вторник на фоне недовольства инвесторов. Накануне по соцсетям прокатилась кампания под тэгом #NikeBoycott, в ходе которой недовольные рекламой пользователи размещали фото порванных и сожженных носков и кроссовок Nike.
В понедельник Nike запустила рекламную кампанию к 30-летию слогана Just do it. На рекламном постере изображено лицо Каперника с надписью: «Верь во что-то. Даже если для этого нужно пожертвовать всем».
10 кандидатов на звание «Человек года» Time
KCNA / Reuters
Журнал Time назвал 10 кандидатов на звание «Человек года» 2017 г. Среди кандидатов – председатель госсовета КНДР Ким Чен Ын
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Evan Vucci / AP
В 2016 г. Time признал человеком года избранного тогда 45-го президента США Дональда Трампа, назвав его «президентом разделенных штатов Америки», в этом году он снова вошел в десятку
2/10
Sergei Karpukhin / Reuters
Еще один глава государства в списке – предедатель КНР Си Цзиньпин
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Pavel Golovkin / AP
Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед ибн Салман
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Bebeto Matthews / AP
Спецпрокурор США по «российскому делу» Роберт Мюллер
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Reed Saxon / AP
Из бизнесменов в список попал только гендиректор онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос, «ставший самым богатым человеком мира и продолжающий расширять свою всемирную розничную империю»
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Kathy Willens / AP
Также в списке Dreamers - «поколение мечты». Так Time назвал детей незаконных иммигрантов в США, статус которых под угрозой из-за намерения Трампа отменить действие распоряжения президента Обамы «Отложенные действия в отношении прибывших в детском возрасте», позволявшего им оставаться в США, учиться и работать
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Chris Pizzello / Invision / AP
В топ-10 попала режиссер очень успешного фильма «Чудо-женщина» Пэтти Дженкинс
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Marcio Jose Sanchez / AP
Игрок американского футбола Колин Каперник, отказавшийся стоять во время исполнения гимна США в знак протеста против расизма
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Damian Dovarganes / AP
Движение против харассмента #MeToo, возникшее на волне скандала вокруг продюсера Харви Вайнштейна. Окончательное решение журнал объявит в среду, 6 декабря, в утреннем эфире передачи Today на NBC
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Тверской суд Москвы отправил под арест до 3 ноября бывшего гендиректора АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) Сергея Полякова, задержанного по делу совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, передает «Интерфакс».
Поляков подозревается в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе (ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 210 УК РФ). Накануне Тверской суд санкционировал арест на два месяца его предполагаемого сообщника – бывшего начальника департамента экономической безопасности ОЗК Романа Грибанова.
По версии следствия, подозреваемые в 2012–2013 гг. вместе с неустановленными соучастниками похитили $20,25 млн у ОЗК через фиктивные контракты на поставку и перевалку сельхозпродукции с британской компанией Newbay Investments. По словам следователя, вина Полякова подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей и результатами почерковедческой экспертизы.
Находясь на свободе, подозреваемый, имея второе гражданство – Белоруссии, может скрыться, а также, «имея доступ к фонду похищенных денежных средств, сокрыть их, в том числе путем вывода за границу», заявил следователь, мотивируя ходатайство об аресте Полякова. Также следствие считает, что, используя подконтрольный Магомедову бойцовский клуб Eagles, подозреваемый имеет возможность оказать давление на свидетелей.
Сам Поляков просил суд не заключать его в следственный изолятор, назвав такую меру пресечения избыточной. «Я готов способствовать следствию. И на самом деле три года назад я уже являлся на следственное действие по этому эпизоду в МВД Москвы. <...> Я готов сдать все документы, белорусский паспорт. У меня на иждивении трое детей, еще одному я помогаю», – выступил бывший топ-менеджер ОЗК.
Поляков заявил о своей непричастности к преступлениям и подчеркнул, что сделки не были фиктивными. «Ни к какой преступной группировке я также не имею отношения. Из ОЗК я как раз ушел, поскольку был не согласен с методами управления Магомедова», – добавил подозреваемый.
Магомедовы были арестованы в конце марта, бизнесменов обвиняют в создании преступного сообщества, хищении и растрате 2,5 млрд руб. бюджетных средств. Отдельно Магомеду Магомедову вменяется незаконное приобретение и хранение оружия. Еще одним обвиняемым по делу проходит экс-директор входящей в «Сумму» компании «Интекс» Артур Максидов, ему инкриминируется участие в преступном сообществе и один эпизод мошенничества на 668 млн руб. Все фигуранты отрицают свою вину.
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Телеканалы ТНТ, ТВ3, «Супер» и «2х2» (входят в «Газпром-медиа») обратились в Мосгорсуд с исками к компании «Яндекс» из-за пиратских копий сериалов в сервисе «Яндекс.Видео». Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова, передает «Интерфакс».
По ее словам, в суд поступило четыре иска. В них телеканалы «просят обязать ответчика прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение произведений на сайте Яндекс.ру». Каждый из телеканалов попросил взыскать с компании 10 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права и 400 руб. госпошлины.
«Яндекс» назвал требования необоснованными. «Мы считаем, что требования не обоснованы и не соответствуют текущему законодательству и практике его применения. Мы будем оспаривать их в суде», – заявила пресс-служба компании.
Мосгорсуд 24 августа обязал «Яндекс» по заявлению этих телеканалов убрать из списка выдачи ссылки на пиратские копии шоу и сериалов. Роскомнадзор направил компании уведомление о необходимости удалить пиратский контент и заявил, что если меры не будут приняты, то сервис «Яндекс.Видео» может быть заблокирован.
«Яндекс» 29 августа назвал необоснованным требование удалить ссылки. На следующий день компания убрала пиратский контент, подчеркнув, что продолжает считать требования необоснованными.
4 сентября «Яндекс» обжаловал решение Мосгорсуда, попросив отменить обеспечительные меры Мосгорсуда.
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Уровень общественного протестного потенциала в России, начавший расти с конца июля (53 п.), снизился до 44 п. к началу сентября. Это следует из результатов опроса ВЦИОМа. Директор центра связал падение показателя с телеобращением президента России Владимира Путина 29 августа.
39% респондентов на вопрос о том, насколько в их городе или сельском районе вероятны массовые акции против повышения пенсионного возраста, дали ответ «вполне возможны». В конце июля этот ответ дали 51% опрошенных. О маловероятности массовых акций заявили 55% (44% в конце июля).
По данным ВЦИОМа, упал — с 42 до 36 п. — и уровень личного протестного потенциала. На вопрос о том, допускают ли они для себя возможность участия в акции протеста из-за пенсионной реформы, 31% респондентов ответил «скорее допускаю». В конце июля количество давших этот ответ было выше — 38%. 66% при этом сказали, что скорее не допускают участие в акциях протеста, в то время как в конце июля так отвечали 59% респондентов.
Снизилось и количество тех, кто верит в эффективность массовых акций. 71% опрошенных сказали, что акции не повлияют на решение властей о повышении пенсионного возраста. В конце июля такой ответ давали 54%. Количество респондентов, которые заявили о том, что акции повлияют на властей, составил 21%, в то время как в конце июля таких было 36%.
По словам директора ВЦИОМа Валерия Федорова, телеобращение Путина к нации о пенсиях, «по сути, закрыло вопрос о возможности отмены либо серьезной корректировки этой реформы». Он отметил, что «стало понятно, что тема закрыта», и что в этой связи «протестные настроения пошли на убыль, хотя и остаются выше обычных».
29 августа Путин выступил с телеобращением и объявил об изменении условий пенсионной реформы. В частности, он предложил поднять пенсионный возраст для женщин не до 63, а до 60 лет. Также он сказал, что многодетные матери должны выходить на пенсию раньше: те, у кого трое детей, - на три года, у кого четверо — на четыре года; для женщин, у которых пятеро и более детей, «все должно остаться как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет».
О пенсионной реформе правительство объявило в июне. В том же месяце соответствующий законопроект был внесен в Госдуму. Нижняя палата парламента приняла документ в первом чтении.
За неделю после объявления о пенсионной реформе рейтинг Путина, согласно данным ФОМа, упал с 62 по 54%. Доля доверяющих ему снизилась с 75 до 67%. Количество россиян, которые одобряют его деятельность, уменьшилось с 75 до 68%.
Григорий Сысоев / ТАСС
ЗА
«Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе потому, что созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы 80+», – сказал премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства, когда был одобрен законопроект о повышении пенсионного возраста
1/10
Максим Стулов / Ведомости
ПРОТИВ
«Идите, попробуйте устроить женщину даже 45 лет на работу. А вы предлагаете женщине в 57-58 лет, в самый несчастливый период, идти искать нищенскую работу, – обратился лидер КПРФ Геннадий Зюганов к коллегам по ГД. - Пока мы радовались успехам наших футболистов, правительство решило забить гол всей стране»
2/10
Максим Стулов / Ведомости
ЗА
«Многие говорят: давайте до 2030 г. вот эти изменения [повышение пенсионного возраста] еще продержим, потянем. Что будет? В 2030 г. у нас на одного пенсионера будет приходиться один работающий. Это невозможно… Это систему разрывает просто пенсионную», – говорил в интервью в программе «Познер» на «Первом канале» первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов
3/10
Максим Стулов / Ведомости
ЗА
«Я считаю, что решение внесено своевременно и правильно. У нас нет времени, эти решения нужно принимать», – заявляла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко журналистам
4/10
Андрей Гордеев / Ведомости
ПРОТИВ
Депутат Госдумы Наталья Поклонская не давала комментариев, но она единственная среди членов партии «Единая Россия», кто проголосовал против законопроекта о повышении пенсионного возраста
5/10
Евгений Разумный / Ведомости
ЗА
«Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии», – написал в TwitterАлексей Кудрин
6/10
Андрей Гордеев / Ведомости
ЗА
«Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность», – комментировала законопроект министр здравоохранения Вероника Скворцова
7/10
Андрей Махонин / Ведомости
ПРОТИВ
«ЛДПР не дала ни одного голоса за повышение пенсионного возраста! Повышение пенсионного возраста - это ярмо на шею простого человека. Получается, что он как крепостной должен покидать работу только ногами вперед. Наши граждане не хотят такой жизни, и мы за них, а не за власть», – говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский
8/10
Андрей Гордеев / Ведомости
ЗА
«Мы не допустим снижения пенсий, мы с вами не допустим ухудшения жизни пенсионеров, поэтому необходимо решение искать, искать нам с вами вместе», - говорил на одном из заседаний спикер Госдумы Вячеслав Володин
9/10
Михаил Метцель / ТАСС
По словам президента России, ни один из предложенных вариантов пенсионной реформы ему не нравится, но нужно думать о перспективе. «Когда меня спрашивали, какой из различных вариантов мне нравится, я как тогда, так и сейчас могу сказать — никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением пенсионного возраста», — заявил Владимир Путин во время поездки в Калининград
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Совет безопасности готовит сводный план ответных мер России на новые санкции США. Об этом сообщаетРБК со ссылкой на близкий к Совбезу источник и собеседника в одной из госструктур.
По данным издания, в этой работе принимают участие Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, Центробанк, Внешэкономбанк, «Ростех», а также отраслевые монополии. В пресс-службе Совбеза отказались от комментариев, отметив, что периодически аппарат и эксперты совета «обсуждают меры по обеспечению национальных приоритетов в сфере экономики».
По словам источника РБК, среди обсуждаемых инициатив в сфере международного права рассматривается возможность включения в договоры России с другими государствами пункта о недопустимости использования норм американского права, а в международные коммерческие соглашения – оговорки о недопустимости обоснования форс-мажоров санкциями США. Эта инициатива призвана защитить Россию от вторичных (экстерриториальных) санкций США, которые распространяются за сотрудничество с государствами и компаниями из черного списка.
Кроме того, Совбезом обсуждается возможность приоритетных закупок пока не попавших под санкции технологий и разработки альтернативных международных систем расчетов на основе квантовых технологий, указывает издание.
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Центр стратегических разработок (ЦСР) рассмотрит возможность вхождения Минэкономразвития в состав учредителей, а министра Максима Орешкина – в его совет. Об этом сообщил ТАСС председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, ранее возглавлявший совет ЦСР.
«Речь о сворачивании работы ЦСР не идет, теперь центр будет больше работать с заказами и поручениями правительства», – подчеркнул Кудрин.
Кудрин добавил, что Счетная палата сама станет экспертной площадкой, в том числе по разработке стратегических предложений для руководства страны.
О том, что ЦСР «сворачивает» самостоятельную деятельность и переходит под контроль Минэкономразвития, сообщал сайт News.ru со ссылкой на двух близких к ЦСР источников и члена совета центра Олега Вьюгина. Информацию о том, что ЦСР перейдет под контроль Минэкономразвития, также подтвердили The Bell чиновник правительства и бывший сотрудник центра.
«Вы знаете, в прошлом году у нас в трудоспособном возрасте умерло 450 000 человек, 80% из них – мужчины, если мы не вложимся в это – надо спасать мужчин в общем...». 2017 г.
1/10
AP Photo/RIA-Novosti, Yekaterina Shtukina, Presidential Press Service
О работе Дмитрия Медведева: «Я предполагал, зная его [Медведева], зная проблемы и вызовы, которые встанут перед страной, что ему будет сложно с ними справиться. Скорее всего, он не сможет организовать работу должным образом. Сейчас прошло время, и я вижу, что так и произошло». 2014 г.
2/10
Сергей Портер / Ведомости
О честных выборах: «Вместо того, чтобы придерживаться буквы закона, мы живем, как нам хочется. В результате у нас очень слабая система управления». 2011 г.
3/10
Денис Гришкин / Ведомости
Об акцизах на алкоголь и табак: «Мы хотим, чтобы люди чувствовали, что тот, кто пьет водку, кто курит, тот больше внесет помощь государству. Выкурил пачку сигарет — значит, больше внес средств на решение социальных задач, поддержку демографии, развитие каких-то других социальных услуг». 2010 г.
4/10
Андрей Махонин / Ведомости
О падении цен на нефть: «Мы готовились к худшему, оно наступило быстрее, чем мы ожидали, но мы готовы к этому». 2009 г.
5/10
Денис Гришкин / Ведомости
О нехватке профессиональных кадров: «В стране не хватает трудолюбивых, профессиональных, очень честных людей». 2009 г.
6/10
Сергей Портер / Ведомости
«Я начинал свою карьеру после школы с автомеханика и осваивал эту специальность в течение двух лет. Так что можно начинать с любой специальности и дорасти до министра финансов». 2009 г.
7/10
Валерий Волков / Ведомости
«Я согласен, что нам нужно сходить с нефтяной иглы и заканчивать курить, но впервые слышу, что для того, чтобы закончить курить, нужно выкурить все, что скопилось на складах». 2006 г.
8/10
Денис Гришкин / Ведомости
О реформах: «Если проводить реформы активно – то это не скучно». 2011 г.
9/10
Сергей Субботин / РИА Новости
«Мы шутили, сколько у нас было отставок. Больше всего их оказалось у главы МЧС Сергея Шойгу – на его счету 20 отставок». 2007 г.
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Трубоукладочное судно Solitaire (принадлежит швейцарской Allseas) начало работы по укладке подводной части газопровода «Северный поток - 2» в исключительной экономической зоне Финляндии в Финском заливе. Сегодня об этом сообщила проектная компания газопровода «Северный поток - 2» Nord Stream 2 AG (100%-ная «дочка» «Газпрома»).
По словам представителя компании, проект, напрямую соединяющий Россию с газораспределительной сетью Германии, реализуется по графику и первый газ по трубе планируется подать к концу 2019 г. Укладка началась в водах Финляндии, российский участок начнут прокладывать в конце года, отметил он.
Nord Stream 2 AG получила разрешения от четырех из пяти стран, в водах которых должен пройти газопровод.
Проектная мощность «Северного потока – 2» – 55 млрд куб. м в год, стоимость строительства морской части оценивается в 9,5 млрд евро. 50% капитальных затрат финансирует сама компания, оставшуюся часть – европейские партнеры. «Газпром» подписал в 2017 г. соглашения с пятью европейскими компаниями – австрийской OMV, французской Engie, британско-голландской Shell и немецкими Wintershall и Uniper – о том, что они предоставят займы на общую сумму 4,75 млрд евро.
В конце 2019 г. должно закончиться действующее соглашение «Газпрома» с «Нафтогазом Украины» о транзите российского газа в Европу через Украину.
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Volvo Cars представила концепт беспилотного электрокара 360c. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
В пресс-релизе говорится, что автомобиль полностью автономен и передвигается без водителя. Он может быть оборудован четырьмя разными способами в соответствии с нуждами пассажира: как место для сна, мобильный офис, жилая комната или место для развлечений.
Новые электрокары «открывают такие перспективы, как большая свобода в выборе места жительства, снижение нагрузки на рынок недвижимости и более доступная собственность», отмечает Volvo. Компания утверждает, что у автомобиля «есть потенциал стать серьезным конкурентом воздушным перевозкам на короткие расстояния».
Как пишет The Mashable по итогам презентации концепт-кара в Швеции, у автомобиля нет руля. Volvo представила новый «язык» для взаимодействия с другими транспортными средствами на дороге - при помощи звуков, цветов и других визуальных элементов.
В июле 2017 г. Volvo Cars объявила, что с 2019 г. все ее автомобили будут оснащаться электродвигателями и что электрификация впредь будет основой ее бизнеса. Компания планирует производить только три типа автомобилей: полностью электрические, подключаемые гибриды и так называемые мягкие гибриды, в которых с небольшой мощной аккумуляторной батареей сочетается бензиновый двигатель, в частности приводящий автомобиль в движение.
Экономика
Новости
Минэкономразвития ухудшило прогноз роста российской экономики на два года
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Российская экономика в 2018-2019 гг. будет расти чуть медленнее, инфляция в этом году окажется выше, а рубль – слабее, чем ожидалось ранее. Это следует из ключевых параметров обновленного макропрогноза Минэкономразвития, опубликованных в «Картине экономики» за август.
В августе министр экономического развития Максим Орешкин сообщал, что макропрогноз будет пересмотрен из-за санкционных рисков и ситуации на развивающихся рынках и в результате станет чуть более пессимистичным. Однако Минэкономразвития не видит оснований для пересмотра долгосрочных трендов развития экономики, подчеркивается в сообщении ведомства.
Согласно обновленному макропрогнозу, в 2018 и 2019 гг. рост российской экономики окажется ниже ранее прогнозируемого на 0,1 п. п. и составит 1,8% и 1,3% соответственно. Риски для экономики создало ухудшение настроений бизнеса из-за новых санкций США, а также ускорение оттока капитала, объясняет министерство. В 2019 г. на временное снижение темпов экономики повлияет смещение ближе к середине года активной фазы реализации нацпроектов на фоне роста ставки НДС, а также умеренно-жесткая денежно-кредитная политика ЦБ.
Прогноз инфляции на конец 2018 г. повышен с 3,1 до 3,4%. На конец 2019 г. министерство по-прежнему ожидает рост цен на уровне 4,3% со снижением до 3,8% в 2020 г.
Минэкономразвития подчеркивает, что «ускорение инфляции и замедление экономического роста будут носить временный характер», а разработанные правительством меры (в том числе планы по инфраструктурным стройкам, повышению инвестиций, а также пенсионная реформа) должны в перспективе ускорить рост экономики до 2% в 2020 г. и выше 3% с 2021 г.
Курс рубля к доллару до конца 2018 г. и на первое полугодие 2019 г. пересмотрен в сторону ослабления – до 61,6 руб./$ и 63,9 руб./$ (ранее предполагалось, что доллар к концу 2018 и 2019 гг. будет стоить 61,7 руб. и 63,8 руб.).
Прогнозная среднегодовая цена нефти марки Urals в 2018 г. увеличена до $69,6 за баррель с $69,3. В 2019 г. цена снизится до $63,4 и в дальнейшем нефть продолжит дешеветь, ожидает министерство.
The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики
Axel Heimken / DPA / ТАСС
Несмотря на ускоряющийся рост, мировая экономика сталкивается с самым высоким уровнем риска за последние десятилетия, утверждают эксперты Economist Intelligence Unit (EIU), аналитического подразделения журнала The Economist. Протекционизм, территориальные споры, терроризм, растущее число киберпреступлений и даже угроза ядерной войны – вот неполный перечень геополитических, финансовых и операционных рисков, с которыми сталкивается бизнес
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Andy Wong / AP
Источник части рисков – крупнейшие экономики мира (США, Китай, ЕС), другие – глобальные по своей природе. EIU отранжировало потенциальные дестабилизирующие события по «силе риска»: их воздействие на мировую экономику оценено по шкале от 1 до 25. Сила риска учитывает вероятность события, от очень низкого (0-10%) до очень высокого (более 40% в ближайшие два года), и его влияние: изменение годовых темпов роста ВВП на 0-0,1 п. п. по сравнению с базовым прогнозом при очень низком влиянии, на 2 п. п. и более – при очень сильном (рост в позитивных сценариях, падение - в негативных)
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Андрей Гордеев / Ведомости
1-2-е место. Длительное падение на основных фондовых рынках дестабилизирует мировую экономику (сила риска – 15):средняя вероятность, очень сильное влияние. Развитие мировой экономики переходит в новую фазу, где все больше центробанков будут сворачивать программы денежного стимулирования и повышать процентные ставки, ультранизкий уровень которых стимулировал бум на фондовых рынках
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Индекс волатильности VIX / Источник: CBOE Volatility Index
Это сильно повышает неопределенность для участников рынков, отражением чего стал резкий скачок волатильности в феврале после долгого спокойного «бычьего» периода. Длительный спад на фондовых рынках подорвет потребительскую уверенность и кредитование, так как ухудшится финансовое положение банков
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Денис Гришкин / Ведомости
1-2. Спад в мировой торговле в результате протекционистской политики США (сила риска – 15, как в предыдущем случае):средняя вероятность, очень сильное влияние. США могут выйти из Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) и ограничить импорт из Китая, что спровоцирует торговую войну
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Динамика мировой торговли товарами и услугами, % к предыдущему году / Источник: МВФ, прогноз EIU
Рост протекционизма будет иметь серьезные последствия за пределами США и Китая: он негативно повлияет на цены и доступность американской и китайской продукции в цепочках поставок компаний из других стран. Следствием этого станет сокращение инвестиций и потребительских расходов, что подорвет рост мировой экономики
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Bullit Marquez / AP
3-5. Территориальные споры в Южно-Китайском море приведут к боестолкновениям между странами (сила риска – 12): средняя вероятность, сильное влияние. Китай должен стать «ведущей мировой державой» и иметь «первоклассные» вооруженные силы к 2050 г., постановил съезд Компартии Китая в октябре 2017 г. Рост его активности на международной арене происходит одновременно со снижением роли США, которые, в частности, обеспечивают безопасность морских маршрутов
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Bullit Marquez / AP
Территориальные споры в Южно-Китайском море – серьезный источник разногласий между Китаем и рядом стран Азии. Из-за вооруженных конфликтов могут возникнуть перебои в поставках по региональным цепочкам и морским путям
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Максим Стулов / Ведомости
3-5. Темпы роста мировой экономики превысят 4% (сила риска – 12): средняя вероятность, сильное влияние. Риски могут быть не только отрицательными. Дальнейшее повышение деловой активности в ряде крупных и развивающихся стран может существенно стимулировать рост мирового ВВП. Роста выше 4% не было с 2010 г.
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Максим Стулов / Ведомости
Ускорение мирового роста поможет не только медленно растущим странам, но также облегчит долгосрочную переориентацию экономики Китая. Более высокий спрос поддержит цены на сырье, еще больше улучшив экономическую ситуацию в экспортирующих его странах
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Максим Стулов / Ведомости
3-5. Масштабная кибератака подорвет деятельность госорганов и компаний (сила риска – 12):средняя вероятность, сильное влияние. Частота и сила кибератак растет (в 2017 г. самыми громкими стали случаи с вирусами WannaCry и Petya), и есть риск, что хакеры обрушат государственные или корпоративные сети либо будут манпулировать ими в течение длительного времени
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Максим Стулов / Ведомости
Кибервойны ведут самые разные участники, от правительств или спонсируемых ими групп до мошенников и преступников. Экономические потери могут оказаться значительными, если кибератаки существенно ограничат работу госорганов либо нанесут ущерб физической инфраструктуре
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Andy Wong / AP
6-8. В Китае начнется серьезный и длительный экономический спад (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Быстрый рост скорее всего продолжится в 2018 г., но остаются вопросы, как долго Китай может откладывать меры по сокращению все возрастающего долга, который в итоге способен спровоцировать финансовый и экономический кризис
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Внутренний долг Китая, % ВВП / Источник: Национальное бюро статистики Китая, Haver Analytics, EIU
Если лопнет кредитный пузырь, а цены на недвижимость станут падать, Пекину может быть сложно сохранить контроль над экономикой. Серьезное ухудшение ситуации в Китае ударит по ценам на сырье и зарубежным компаниям, которые все больше зависят от спроса в Китае
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CNA VIA KNS / AFP
6-8. Масштабные боевые действия на Корейском полуострове (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Прогресс КНДР в разработке ядерного оружия и баллистических ракет, которые могут достичь территории США, повышает градус риска в неутихающем уже более 60 лет конфликте