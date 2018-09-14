США подвергли санкциям компании, связанные с иранской Mahan Air

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Кремль заявил об отсутствии планов конвертации долларовых вкладов в рубли

Ни в администрации президента, ни в ведомствах нет планов предложить банкам провести принудительную конвертацию долларовых вкладов россиян в случае введения США санкций. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Нет, такого нет ни со стороны администрации, такого нет, насколько я знаю, вообще нигде», — сказал он.

Представитель Кремля отказался комментировать заявление руководителя банка ВТБ Андрея Костина, который ранее не исключил такого механизма возврата вкладов россиян в случае введения санкций в отношении госбанков: «В настоящий момент я все-таки являюсь пресс-секретарем Путина, а не Костина, поэтому позволю себе это не комментировать».

Песков также сказал, что у России нет «четких» планов по отказу от доллара, но этот вопрос «стоит на повестке дня». По его словам, дедолларизация «обсуждается не только в Москве, но и во всем мире»: многие страны ведут переговоры и проводят экспертные контакты для того, чтобы «предусмотреть и обеспечить сокращение объема долларов при взаимных расчетах».

Фиксируется «последовательный и твердый настрой» стран и Европы, и на Востоке, в частности на Ближнем Востоке, «постепенно минимизировать доллары в товарообороте», подчеркнул Песков. Это реакция России и других стран «на достаточно непредсказуемые действия США, спорных с точки зрения норм и правил международной торговли решений», добавил представитель Кремля.

12 сентября в интервью Bloomberg Костин сказал, что российский банковский сектор способен выстоять в случае введения против него санкций США, а клиенты банков гарантированно смогут вернуть деньги с долларовых депозитов. По его словам, рассматриваются в том числе возможности выплаты долларовых вкладов в рублях по текущему курсу, перевод депозитов в другие банки в рублях с последующей конвертацией в доллары.