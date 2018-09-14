Политика

Новости

Участник Pussy Riot Петр Верзилов пришел в сознание

Участник Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов пришел в сознание, передает «Медуза» со ссылкой на его девушку Веронику Никульшину. Других подробностей она не сообщила.

Верзилов попал в больницу вечером 11 сентября. Он почувствовал недомогание после заседания суда, на котором рассматривалось административное дело против него. По словам Никульшиной, у него стало пропадать зрение, а затем речь и способность передвигаться. Участника Pussy Riot доставили в токсикореанимационное отделение городской больницы им. Бахрушина в Сокольниках в тяжелом состоянии, затем перевели в институт им. Склифосовского.

Врачи подозревают у Верзилова отравление лекарственными препаратами, сообщила его мать Елена Верзилова. На вопрос, мог ли участник Pussy Riot сам принять препараты, которые вызвали отравление, Верзилова и Никульшина ответили отрицательно.

О группе Pussy Riot и Верзилове стало широко известно после акции в 2012 г. в храме Христа Спасителя. Двое ее участниц – Надежда Толоконникова и Мария Алехина – получили реальные тюремные сроки, еще одна девушка, Екатерина Самуцевич, – условное наказание. Верзилов был продюсером группы.

В июле 2018 г. Верзилов, Никульшина, а также Ольга Пахтусова и Ольга Курачева выбежали в полицейской форме на поле стадиона «Лужники» во время финала чемпионата мира по футболу. Свою акцию они назвали «Милиционер вступает в игру». Активисты получили по 15 суток ареста.

Pussy Riot выбежали на поле в финале чемпионата мира