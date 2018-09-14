Политика

Новости

На севере Крыма введен режим ЧС из-за химических выбросов

В Армянске и соседних с ним населенных пунктах введен режим чрезвычайной ситуации из-за вредных выбросов в атмосферу, сообщает правительство Крыма. Режим ЧС позволит властям республики использовать средства из резервного фонда для ликвидации последствий ситуации, отмечается в сообщении.

Выброс вредных веществ на севере Крыма был зафиксирован в конце августа, когда на крышах домов и листьях деревьев в Армянске образовался маслянистый налет с желтым оттенком. Власти Крыма рассматривают шесть возможных версий случившегося. В частности, зампредседателя совета министров республики Игорь Михайличенко допустил, что причиной стал сброс неустановленных веществ со стороны Украины.

Наиболее вероятной причиной является испарение вредных веществ из кислотонакопителя химзавода «Крымский титан», работа которого после ухудшения экологической ситуации была приостановлена. Кислотонакопитель представляет собой открытый водоем, построенный в советское время. За последние годы отстойник значительно обмелел, что могло привести к увеличению концентрации оставшихся кислот и их испарению в атмосферу.

Наш или не наш: знаете ли вы Крым?Тест

Также Михайличенко допустил, что выброс вредных веществ мог произойти из-за нарушений в работе предприятия «Бром» и Крымского содового завода.

В пятницу Роспотребнадзор зафиксировал в районе Армянска превышение предельно допустимых концентраций хлористого водорода и сернистого ангидрида. В одном из населенных пунктов — селе Перекоп — концентрация хлористого водорода в девять раз превышает предельно допустимую. Крымское управление Роспотребнадзора сообщило, что рисков для здоровья и острых отравлений нет, риски острых реакций минимальные и эпизодические.

На ликвидацию последствий ситуации с выбросом в атмосферу загрязняющих веществ правительством Крыма из резервного фонда выделено 76 млн руб.