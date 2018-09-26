Орешкин войдет в совет Центра стратегических разработок
Минэкономразвития в ближайшее время войдет в состав учредителей Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина, а министр экономического развития Максим Орешкин — в состав его совета, сообщил представитель ЦСР, но кто возглавит совет, не уточнил.
Сегодня уже есть согласие членов совета на вхождение Минэкономразвития в состав учредителей, а министра – в состав совета, уточнил чиновник финансово-экономического блока правительства. Решение о назначении Орешкина (председателем совета ЦСР) при этом, по его словам, сомнений не вызывает, но формально выбор председателя находится в компетенции совета и нужно дождаться его решения.
Представитель Минэкономразвития отказался от комментариев.
О том, что председатель Счетной палаты Алексей Кудрин уйдет с поста председателя совета ЦСР, сегодня сообщил его пресс-секретарь Юрий Арманд. «Да, Алексей Кудрин объявил, что намерен уйти с поста главы ЦСР. Кто будет (вместо него), пока решения нет», — сказал Арманд. По его словам, Кудрин покинет пост в ЦСР в течение месяца.
В начале сентября Кудрин сказал, что в ближайшее время совет ЦСР рассмотрит вопрос о вхождении в его состав Орешкина и Минэкономразвития — в состав учредителей ЦСР. «Речь о сворачивании работы ЦСР не идет, теперь центр будет больше работать с заказами и поручениями правительства», – подчеркнул тогда Кудрин. Сейчас в совет ЦСР, помимо Кудрина, входят Дмитрий Мезенцев (зампред), Олег Вьюгин, Евгений Гавриленков, Виктор Ивантер, Ярослав Кузьминов, Владимир Мау, Марат Узяков, Талия Хабриева и Евгений Ясин.