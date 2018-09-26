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Орешкин войдет в совет Центра стратегических разработок

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Минэкономразвития в ближайшее время войдет в состав учредителей Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина, а министр экономического развития Максим Орешкин — в состав его совета, сообщил представитель ЦСР, но кто возглавит совет, не уточнил.

Сегодня уже есть согласие членов совета на вхождение Минэкономразвития в состав учредителей, а министра – в состав совета, уточнил чиновник финансово-экономического блока правительства. Решение о назначении Орешкина (председателем совета ЦСР) при этом, по его словам, сомнений не вызывает, но формально выбор председателя находится в компетенции совета и нужно дождаться его решения.

Представитель Минэкономразвития отказался от комментариев.

О том, что председатель Счетной палаты Алексей Кудрин уйдет с поста председателя совета ЦСР, сегодня сообщил его пресс-секретарь Юрий Арманд. «Да, Алексей Кудрин объявил, что намерен уйти с поста главы ЦСР. Кто будет (вместо него), пока решения нет», — сказал Арманд. По его словам, Кудрин покинет пост в ЦСР в течение месяца.

В начале сентября Кудрин сказал, что в ближайшее время совет ЦСР рассмотрит вопрос о вхождении в его состав Орешкина и Минэкономразвития — в состав учредителей ЦСР. «Речь о сворачивании работы ЦСР не идет, теперь центр будет больше работать с заказами и поручениями правительства», – подчеркнул тогда Кудрин. Сейчас в совет ЦСР, помимо Кудрина, входят Дмитрий Мезенцев (зампред), Олег Вьюгин, Евгений Гавриленков, Виктор Ивантер, Ярослав Кузьминов, Владимир Мау, Марат Узяков, Талия Хабриева и Евгений Ясин.

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Финансы
Новости

ВТБ перенес на неопределенный срок размещение бондов

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Банк ВТБ отложил на неопределенный срок размещение биржевых облигаций, которое планировалось провести 28 сентября. Новая дата размещения будет определена позже, говорится в сообщении банка.

«В связи с конъюнктурой рынка мы приняли решение перенести данный выпуск на другое время», — сообщила пресс-служба ВТБ.

Как следует из сообщения банка, он планировал разместить 5 млн бумаг, номинальная стоимость каждой составляет 1000 руб. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

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Политика
Новости

Верзилова выписали из немецкой клиники

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Участника Pussy Riot Петра Верзилова выписали из немецкой клиники Charite. Об этом в медучреждении сообщили «Интерфаксу».

«Состояние здоровья [Верзилова] значительно улучшилось, симптомы помутнения рассудка, которые были у Петра Верзилова при приеме, полностью исчезли», — сказали в клинике. У него сохраняется нарушение реакции зрачков, но врачи убеждены, что это нормализуется, отметили в больнице.

Ранее немецкая газета Bild опубликовала интервью с Верзиловым. В нем он выразил «твердое предположение», что за его отравлением стоит российская разведка, возможно, ГРУ. «Отравление было сделано настолько профессионально, что не допускает другого вывода. Возможно, на мне опробовали новый коктейль из отравляющих веществ», — отметил он.

Верзилова доставили в больницу в тяжелом состоянии 11 сентября. Российские врачи заподозрили у него отравление медицинскими препаратами. После того как его перевезли в берлинскую больницу Charite 15 сентября, немецкие врачи заявили, что речь с высокой вероятностью идет об отравлении.

24 сентября адвокат группы «Агора» Дмитрий Динзе направил в Следственный комитет России заявление о возбуждении дела из-за отравления Верзилова.

Политика
Новости

Медведев уволил курировавшего железные дороги замминистра транспорта

Ведомости
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Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя министра транспорта Алана Лушникова, курировавшего в ведомстве железнодорожную отрасль. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства. В документе сказано, что Лушников уволен по собственному желанию.

Ранее Лушников рассказал «Интерфаксу», что уходит из министерства, чтобы заняться музыкой. Он является фронтменом рок-группы Ctrlband.

Лушникову 42 года, он родился в Санкт-Петербурге. В 1998 г. окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «юриспруденция», позднее работал юристом. В разные годы Лушников занимал должности замруководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта, помощника главы Минтранса, помощника зампреда правительства Аркадия Дворковича. Заместителем министра транспорта он был назначен в феврале прошлого года.

Кто займет место Лушникова в Минтрансе, пока неизвестно. Ранее собеседник, близкий к руководству Приморского края, сообщил «Ведомостям», что бывший губернатор Приморья Андрей Тарасенко, отправленный в среду в отставку, может стать замминистра транспорта. По словам источника, Тарасенко последние несколько дней был в Москве, где встречался с сотрудниками администрации президента, в частности с помощником Владимира Путина Игорем Левитиным.

Экономика
Новости

ФРС повысила базовую процентную ставку

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ФРС США подняла базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 2-2,25%. Именно такого повышения от регулятора ждал рынок.

ФРС планирует еще одно повышение ставки до конца 2018 г. - до 2,4% и три повышения в 2019 г., подтвердил регулятор.

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Политика
Новости

Из Минкультуры ушел куратор театров

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Глава департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры Андрей Малышев написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом он рассказал РБК. Заявление поступило на имя министра, подтвердили в пресс-службе министерства.

В департамент, который Малышев возглавлял три года, входят шесть отделов, в частности отделы театрального искусства, музыкального искусства, народного творчества и изобразительного искусства. Его куратор — недавно назначенный замминистра Павел Степанов.

По словам Малышева, он решил уйти с поста из-за несогласия с позицией руководства Союза театральных деятелей. Минкультуры неоднократно инициировало реформы театральной среды, но ни одна из них не нашла поддержки союза, отметил он. В первую очередь речь идет о необходимости ротации «возрастного руководства театров», объяснил Малышев, и об отказе от практики совмещения функций худрука и директора.

Окончательное решение, по его словам, он принял после заседания 25 сентября оргкомитета по проведению в 2019 г. в России Года театра. Его провела вице-премьер Ольга Голодец. На заседании Минкультуры представило программу Года театра, в частности «Театральный марафон», и председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин раскритиковал министерство, заявив, что с организацией этот план не обсуждался.

Малышев назвал это неправдой. Он отметил, что чиновники министерства три раза встречались с Калягиным и обсуждали план мероприятий Года театров. «Я не готов работать с людьми, которые занимаются наперсточничеством», — подчеркнул глава департамента.

Малышев еще не принял решение, где будет работать дальше. В Минкультуры он не видит для себя «нового фронта работ». «И вряд ли Владимир Ростиславович [Мединский] их увидит», — добавил он.

Связаться с Калягиным РБК не удалось. Источник в аппарате правительства, который был на заседании оргкомитета, подтвердил, что Калягин говорил о необходимости доработать программу. 

Политика
Новости

The Insider назвал Руслана Боширова полковником ГРУ Анатолием Чепигой

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Исследовательская группа Bellingcat и издание The Insider нашли человека, похожего на Руслана Боширова, среди выпускников Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ). По их данным, этого человека зовут Анатолий Чепига, он является полковником ГРУ и имеет звание Героя России. В качестве доказательств того, что Боширов и Чепига – это одно и то же лицо, Bellingcat и The Insider приводят выписку из системы «Российский паспорт» 2014 г. и архивные фотографии.

Как утверждают Bellingcat и The Insider, Чепига взял имя «Руслан Боширов» после переезда в Москву, где он закончил Академию ГУ ВС России. В расследовании говорится, что Анатолий Чепига родился 5 мая 1979 г. в деревне Николаевка на китайско-российской границе. В 18 лет поступил в ДВОКУ, которое готовило в том числе офицеров спецназа ГРУ. После окончания училища Чепига, по данным Bellingcat и The Insider, служил в 14-й бригаде спецназа ГРУ, которая участвовала во второй чеченской войне и «была замечена рядом с границей Украины в конце 2014 г.». Звание Героя России Анатолий Чепига получил в декабре 2014 г.

«Би-би-си» не получило официальных комментариев от властей Великобритании, однако написало, что «существует уверенность в этой идентификации».

Великобритания считает Руслана Боширова и еще одного россиянина, Александра Петрова, причастными к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Лондон ранее допускал, что эти имена могут быть ненастоящими. По данным британских спецслужб, Петров и Боширов принадлежат к «российской военной разведке», приказ отравить Скрипалей они получили от руководства России.

Кремль отрицает причастность Петрова и Боширова к разведке. Президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что это гражданские лица, не имеющие отношения к спецслужбам. В их действиях «ничего особенного и криминального нет», к отравлению Скрипалей они непричастны, сказал президент.

После заявления Путина Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором подтвердили, что они были в Солсбери. По их словам, они посетили этот город как туристы, чтобы посмотреть Солсберийский собор и другие достопримечательности.

Ранее Bellingcat и The Insider опубликовали копию заявления о выдаче паспорта Петрову. В публикации не уточнялось, откуда у журналистов доступ к внутренней системе ФМС. Из опубликованного документа следует, что Петров получил паспорт в 2009 г. При этом в досье нет никаких упоминаний о его прежней жизни. Также сообщалось, что паспорта Петрову и Боширову были выданы в московском управлении ФМС 770001, в котором якобы получают документы силовики. На файле с паспортными данными Петрова стоит штамп «Сведений не давать» и указаны цифры, похожие на номер телефона: 195-79-66.

Журналисты добавили к этому номеру московские коды и попробовали дозвониться. Корреспонденту ABC News Патрику Ривелу и журналисту The Independent Оливеру Кэроллу сообщили, что это номер приемной Министерства обороны России. На вопрос о Петрове им не ответили. Позвонить по номеру попробовал и корреспондент The Bell. Человек, ответивший на звонок, назвался администратором минимаркета (какого именно, он не уточнил). На вопрос о Петрове мужчина ответил, что журналист ошибся номером.

«Цигель-цигель, ГРУ». Лучшие приличные мемы про Петрова и Боширова

Политика
Новости

Кудрин назвал способ ограничить доминирование Москвы в России

Ведомости
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Развитие региональных агломераций в России позволит ограничить диспропорциональное доминирование Москвы на экономической карте России. Об этом председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил на бизнес-форуме «Атланты».

По словам Кудрина, сейчас на Московский регион — Москву и Подмосковье — приходится 25% российского ВВП, на петербургскую агломерацию (Санкт-Петербург и Ленинградская область) — еще 12%. Между тем еще в 2000 г. на четыре региона в совокупности приходилось 25% ВВП.

Если не противопоставить другие агломерации, то вскоре этот показатель достигнет 50%, предупредил Кудрин.

Надо развивать крупные агломерации в регионах, в частности на Урале и Дальнем Востоке, — чтобы человек там хотел остаться, чувствовал себя включенным в мир, объяснил Кудрин. Москве и Санкт-Петербургу «будет хорошо», но «надо развивать всю Россию», считает председатель Счетной палаты.

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Политика
Новости

Путин назначил экс-главу Кабардино-Балкарии заместителем секретаря Совбеза

Ведомости
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Бывший глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков назначен заместителем секретаря Совбеза России. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Кокова уволили с поста главы республики ранее в среду, 26 сентября. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен его однофамилец — Казбек Коков.

В указе Путина о назначении Казбека Кокова указывается, что Юрий Коков покинул пост главы Кабардино-Балкарии по собственному желанию. Во время встречи с Казбеком Коковым президент отметил, что Юрий Коков попросил перевести его на работу в Москву «по ряду обстоятельств, в том числе семейного характера».

Помимо главы Кабардино-Балкарии Путин в среду сменил глав еще двух регионов. В Астраханской области вместо Александра Жилкина, который был губернатором 14 лет, врио назначен Сергей Морозов, замруководителя Федеральной таможенной службы (ФТС). В Приморье, где результаты двух туров выборов губернатора были отменены местным избиркомом, вместо Андрея Тарасенко временно исполняющим обязанности главы стал Олег Кожемяко, который до этого был губернатором Сахалинской области.

Технологии
Новости

Uber заплатит рекордные $148 млн за попытку скрыть утечку данных пользователей

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Американский сервис заказа такси Uber достиг судебного соглашения об урегулировании коллективного иска 50 штатов США и округа Колумбия против компании в связи с попыткой скрыть утечку данных клиентов в 2016 г. Об этом сегодня объявила генеральный прокурор штата Нью-Йорк Барбара Андервуд.

Помимо выплаты рекордного штрафа в $148 млн Uber предписано внедрить систему оповещения и предотвращения утечки данных, создать систему отслеживания поведения сотрудников и нанять независимого аудитора по кибербезопасности. «Эта рекордная сумма должна ясно продемонстрировать: мы не потерпим какого бы то ни было пренебрежения законом и защитой чувствительной информации сотрудников и клиентов», — заявила Андервуд.

В ноябре 2017 г. выяснилось, что Uber больше года скрывал информацию о краже данных своих клиентов. Хакерская атака произошла в октябре 2016 г. Хакеры получили имена, адреса электронной почты и номера телефонов около 57 млн пользователей и водителей сервиса по всему миру. Также были похищены примерно 600 000 номеров водительских удостоверений.

Хакеры, которые в 2016 г. похитили данные 50 млн клиентов и 7 млн водителей Uber, действовали из Канады и США, сообщил в феврале этого года начальник службы информационной безопасности компании Джон Флинн. Вместо того чтобы проинформировать пользователей об утечке и обратиться в правоохранительные органы, компания выплатила хакерам $100 000 в качестве выкупа за украденные данные, признал он. По его словам, платеж был проведен как премия за обнаружение уязвимости в программном обеспечении.

Выбор редактора
Политика
Новости

Верзилов допустил причастность ГРУ к его отравлению

Ведомости
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Участник Pussy Riot Петр Верзилов «твердо полагает», что за его отравлением стоит ГРУ. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Bild.

«Я твердо полагаю, что за моим отравлением стоит российская разведка, возможно, российская разведывательная служба ГРУ. Отравление было сделано настолько профессионально, что не допускает другого вывода. Возможно, на мне опробовали новый коктейль из отравляющих веществ, потому что мое отравление отличалось от других», — сказал он.

По словам Верзилова, отравить его могли из-за того, что он планирует провести расследование гибели трех российских журналистов в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Он выразил надежду на то, что его скоро выпишут, и подчеркнул, что хочет вернуться в Россию.

О скорой выписке Верзилова из больницы ранее сообщила экс-участница Pussy Riot Надежда Толоконникова в своем Twitter. По ее словам, «Петя [Верзилов] в порядке и его выписывают». Она уточнила, что его »могут сегодня выписать, а может и нет».

Верзилова госпитализировали в тяжелом состоянии 11 сентября после суда, на котором рассматривалось административное дело против его девушки Вероники Никульшиной. Российские врачи заподозрили у него отравление медицинскими препаратами. 15 сентября его перевезли в берлинскую больницу Charite. Немецкие врачи заявили, что речь с высокой степенью вероятности идет об отравлении.

24 сентября адвокат правозащитной группы «Агора» Дмитрий Динзе направил в Следственный комитет России заявление о возбуждении дела из-за отравления Верзилова.

Финансы
Новости

Петр Авен возглавил совет директоров Альфа-банка

Ведомости
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Петр Авен избран председателем совета директоров Альфа-банка, следует из сообщения кредитной организации. Такое решение было принято на состоявшемся в среду заседании совета директоров банка. Ранее возглавлявший совет Петр Шмида не вошел в его новый состав.

Авен был президентом Альфа-банка с 1994 по 2011 г. С 2015 г. он возглавляет совет директоров ABH Holdings S.A., в состав которого помимо Альфа-банка входят несколько банков в странах СНГ и Европы.

В совете директоров Альфа-банка девять человек. Помимо Авена в него вошли члены совета директоров ABH Holdings Михаил Фридман, Эндрю Бакстер, Андрей Косогов, бывший член правления банка Алексей Марей, первый вице-президент Х5 Retail Group Олег Сысуев, основатель KupiVIP Оскар Хартманн, а также главный управляющий директор банка Владимир Верхошинский и директор по управлению активами CTF Артем Леонтьев.

Альфа-банк был основан в 1990 г. Прямыми акционерами банка являются российская компания ОАО «АБ холдинг» (контролируется люксембургской ABH Holdings S.A.), которая владеет более 99% акций банка, и кипрская компания Alfa Capital Holdings (Cyprus) Ltd., в распоряжении которой менее 1% акций банка.

10 крупнейших банков континентальной Европы

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