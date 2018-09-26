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Из Минкультуры ушел куратор театров

Глава департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры Андрей Малышев написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом он рассказал РБК. Заявление поступило на имя министра, подтвердили в пресс-службе министерства.

В департамент, который Малышев возглавлял три года, входят шесть отделов, в частности отделы театрального искусства, музыкального искусства, народного творчества и изобразительного искусства. Его куратор — недавно назначенный замминистра Павел Степанов.

По словам Малышева, он решил уйти с поста из-за несогласия с позицией руководства Союза театральных деятелей. Минкультуры неоднократно инициировало реформы театральной среды, но ни одна из них не нашла поддержки союза, отметил он. В первую очередь речь идет о необходимости ротации «возрастного руководства театров», объяснил Малышев, и об отказе от практики совмещения функций худрука и директора.

Окончательное решение, по его словам, он принял после заседания 25 сентября оргкомитета по проведению в 2019 г. в России Года театра. Его провела вице-премьер Ольга Голодец. На заседании Минкультуры представило программу Года театра, в частности «Театральный марафон», и председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин раскритиковал министерство, заявив, что с организацией этот план не обсуждался.

Малышев назвал это неправдой. Он отметил, что чиновники министерства три раза встречались с Калягиным и обсуждали план мероприятий Года театров. «Я не готов работать с людьми, которые занимаются наперсточничеством», — подчеркнул глава департамента.

Малышев еще не принял решение, где будет работать дальше. В Минкультуры он не видит для себя «нового фронта работ». «И вряд ли Владимир Ростиславович [Мединский] их увидит», — добавил он.

Связаться с Калягиным РБК не удалось. Источник в аппарате правительства, который был на заседании оргкомитета, подтвердил, что Калягин говорил о необходимости доработать программу.