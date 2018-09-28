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Медведев назначил нового руководителя Росавтодора

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Руководителем федерального дорожного агентства Росавтодор назначен замруководителя агентства Андрей Костюк. Распоряжение правительства, подписанное накануне премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано в пятницу на официальном сайте правительства.

Прежний руководитель Росавтодора — Роман Старовойт — сегодня был назначен заместителем министра транспорта. Костюк курировал в Росавтодоре управление строительства и эксплуатации автодорог.

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Политика
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Путин подписал указ о призыве в армию

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Президент России Владимир Путин подписал указ об очередном призыве в армию, который будет проводиться с 1 октября по 31 декабря 2018 г. Документ опубликован на портале правовой информации.

Количество призывников, согласно указу, составит 132,5 тыс. человек в возрасте от 18 до 27 лет. Солдаты, матросы, сержанты и старшины, у которых истек срок службы по призыву, будут уволены.

Документ вступил в силу с момента официального опубликования.

Осенью прошлого года в армию были призваны 134 тыс. человек. В Минобороны отмечали тогда сокращение количества призывников «на десятки тысяч человек» по сравнению с 2016 г. В 2016 г. были призваны 152 тыс. человек.

Как прошли крупнейшие с советских времен военные учения

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Политика
Новости

В минской контактной группе сменится представитель Украины

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Бывший президент Украины Леонид Кучма решил уйти с поста полномочного представителя Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Президентского фонда Кучмы.

«Леонид Данилович принял решение покинуть этот пост», — сказал собеседник агентства. По его словам, Кучма принял такое решение давно в связи с возрастом и необходимостью «дать возможность поработать другим».

Кучма участвовал в подписании минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе. Первый минский протокол был подписан в сентябре 2014 г. Со стороны России документ подписал посол на Украине Михаил Зурабов, со стороны ОБСЕ — швейцарский дипломат Хайди Тальявини, со стороны ЛНР и ДНР — их главы Игорь Плотницкий и Александр Захарченко.

Несмотря на подписание протокола, боевые действия на востоке Украины продолжились. В середине января 2015 г. стороны фактически перестали выполнять пункты протокола. Поэтому в феврале того же года было подписано второе минское соглашение.

Противостояние на востоке Украины. 2014 год

Политика
Новости

Песков сообщил об итогах проверки данных о награждении Чепиги званием Героя России

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Кремль не располагает информацией о том, что Анатолий Чепига, которого The Insider и Bellingcat идентифицировали как подозреваемого по «делу Скрипалей» Руслана Боширова, награждался званием Героя России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Да, проверили. У меня нет информации о том, что человек с таким именем награждался», — сказал он.

Песков подчеркнул, что Кремль не хочет дальше участвовать «в муссировании этого вопроса, тем более имея в качестве партнера СМИ», и «в рассуждениях, кто на кого похож и так далее». «В конце концов у нас на Красной площади бегает 15 сталиных и 15 лениных, и все чрезвычайно похожи на оригинал», — заключил пресс-секретарь президента.

26 сентября The Insider и Bellingcat сообщили, что нашли человека, похожего на Боширова, среди выпускников Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ). Речь идет об Анатолии Чепиге — полковнике ГРУ, получившем звание Героя России. По данным The Insider и Bellingcat, имя «Руслан Боширов» он взял, когда переехал в Москву, где закончил Академию ГУ ВС России. Русская служба BBC написала, что ей удалось подтвердить информацию Bellingcat.

Накануне газета «Коммерсантъ» написала, что пообщалась с односельчанами Чепиги. Одна из его знакомых, с которой он близко общался в школьные годы, узнала его в Боширове.

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Политика
Новости

Бельгия подаст в суд на Google из-за спутниковых изображений

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Министерство обороны Бельгии собирается подать в суд на Google. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя ведомства. Каких-либо подробностей, например о требованиях в иске, она не раскрыла.

Она рассказала, что компания не выполнила просьбы о размывании на Google Maps спутниковых изображений военных объектов, которые связаны с важной правительственной информацией. Бельгийское министерство обороны просило, чтобы на карте были закрыты такие объекты, как авиабазы и атомные электростанции.

Google выполнила аналогичные запросы от других правительств в обсуждениях о том, что некоторые объекты могут поставить под угрозу безопасность, отмечает Reuters. Материнская компания Google – Alphabet Inc. – не ответила на запрос агентства.

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Политика
Новости

Суд признал законным отказ ФМС выдать Навальному загранпаспорт

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Люблинский суд Москвы отказался удовлетворить иск оппозиционера Алексея Навального к миграционной службе из-за отказа выдать ему загранпаспорт. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Людмила Морозова, передает «Интерфакс».

«Рассмотрев доводы сторон, суд пришел к выводу, что исковые требования заявителя к ответчику — отделу по вопросам миграции ОМВД по району Марьино — не подлежат удовлетворению», — рассказала она.

Адвокат Навального Вадим Кобзев подчеркнул, что решение суда будет обжаловано.

В июне 2015 г. Навальный сообщил о том, что ФМС отказала ему в выдаче паспорта. В своем сообщении он приложил фотографию уведомления из московского управления службы. В нем говорится, что политик осужден за совершенные преступления, и делается ссылка на п. 3 ст. 15 федерального закона, по которому право гражданина России на выезд из страны может быть ограничено, если он осужден за совершение преступления, «до отбытия (исполнения) наказания или до освобождения от наказания».

Навальный обратил внимание на то, что по закону «право выезда “может быть временно ограничено”». «А значит, — добавил он, — это все-таки исключение, а не правило, и должна быть какая-то причина».

27 апреля 2017 г. Навальному плеснули зеленкой в лицо и он получил химический ожог глаза. В начале мая того же года он сообщил о звонке из ФМС и о том, что ему выдали загранпаспорт. «Теперь могу поехать на обследование и лечение в одну из клиник, специализирующихся по ожогам глаз», — отметил оппозиционер. Позже Навальный рассказал, что написал председателю Совета по правам человека (СПЧ) Михаилу Федотову и руководителю администрации президента Антона Вайно и попросил выдать документ.

15 мая этого года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) за отказ ФМС выдать политику загранпаспорт постановил выплатить ему 2 тыс. евро. 

Политика
Новости

Школьный аттестат с отличием привяжут к баллу ЕГЭ выпускника

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Министерство просвещения разработало новый приказ о порядке выдачи аттестата с отличием о среднем образовании. Согласно новым требованиям кроме итоговых отметок «отлично» по всем предметам получатель «красного» диплома обязан сдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по двум обязательным учебным предметам не менее чем на 70 баллов по каждому предмету.

Из пояснительной записки к проекту следует, что даже если выпускник получил все пятерки по итогам выпускного класса, но не смог набрать 70 баллов по русскому языку, 70 баллов по профильной математике или 5 баллов по базовой математике, он не получит аттестат с отличием.

Сейчас диплом с отличием выдается выпускникам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые отметки «отлично» «по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования».

В ближайшее время Министерство просвещения вынесет на общественное обсуждение еще один нормативный акт о порядке выдачи золотых медалей об окончании школы, сообщил «Интерфакс». Документ призван способствовать «полноценному возврату ценности» золотых медалей, сообщила пресс-служба министерства. Речь также шла о привязке вручения золотых медалей школьникам к результатам сдачи ЕГЭ.

Весной министр просвещения Ольга Васильева заявила, что понятие «золотая медаль» за последнее десятилетие было «девальвировано». «За последнее десятилетие произошла девальвация понятия "золотая медаль", и наша задача – возвратить это замечательное явление в нашу жизнь», – отметила Васильева.

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Бизнес
Новости

Ярославский НПЗ сохранил нефтепереработку после пожара

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Ярославский НПЗ (ОАО «Славнефть-ЯНОС») выпускает продукцию и отгружает ее потребителям в полном объеме несмотря на пожар на установке каталитического крекинга, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь предприятия Елена Мякина.

«На период ремонта колонны установки, на которой произошло возгорание, мощности перераспределены на другие установки завода. Производительность НПЗ по переработке нефти не снижена, весь ассортимент товарной продукции выпускается в соответствии с планом», — сказала Мякина.

Установка каталитического крекинга загорелась в четверг, но возгорание было оперативно ликвидировано. Площадь пожара составила 150 кв. м, вероятная причина, по версии МЧС, — нарушение технологического процесса. Пострадавших нет.

Крупнейший в России (15 млн т в год) нефтеперерабатывающий завод «Ярославнефтеоргсинтез» введен в эксплуатацию в 1961 г. С 1995 г. входит в состав НГК «Славнефть», которая на паритетной основе принадлежит «Газпром нефти» и «Роснефти». Последний крупный пожар на российских НПЗ произошел летом 2016 г.: в Уфе на промплощадке «Башнефть-Уфанефтехим» после взрыва загорелась установка гидрокрекинга.

Выбор редактора
Политика
Новости

Экс-глава Приморья стал заместителем руководителя Росморречфлота

Ведомости
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Бывший врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, отказавшийся от участия в очередных выборах, назначен заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлота). Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Ранее 28 сентября Тарасенко, рассказывая о своей новой работе, отметил: «Моя деятельность всегда будет связана с портами. С морем и портами».

Источник «Ведомостей», близкий к руководству Приморья, сообщал, что Тарасенко может стать замминистра транспорта. Собеседник утверждал, что последние несколько дней перед своей отставкой Тарасенко провел в Москве, где встречался с сотрудниками администрации президента.

Тарасенко был назначен врио главы Приморья в октябре 2017 г. В сентябре этого года он участвовал в двух турах губернаторских выборов в крае, на которых соперничал с кандидатом от КПРФ Андреем Ищенко. Результаты голосования были отменены местным избиркомом по рекомендации ЦИК из-за многочисленных нарушений и невозможности определить волеизъявление граждан. До назначения врио губернатором Приморского края Тарасенко занимал должность генерального директора ФГУП «Росморпорт».

26 сентября президент Владимир Путин назначил новым врио губернатора Приморья Олега Кожемяко, который до этого возглавлял Сахалинскую область.

Бизнес
Новости

Экс-командир Чепиги назвал расследование Bellingcat и The Insider «шизофренией»

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Бывший командир курсанта Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) Анатолия Чепиги Александр Боржко назвал «легкой шизофренией» расследование The Insider и Bellingcat о причастности Чепиги к отравлению Скрипалей. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Я сам военный и могу сказать, что информация в СМИ о его якобы причастности к истории со Скрипалями попахивает легкой шизофренией», – заявил Боржко. По его словам, в ДВОКУ готовили войсковых офицеров для выполнения боевых заданий. Чепига реально воевал в Чечне, однако его не готовили для агентурных мероприятий, добавил Боржко. От отметил, что Чепига выпустился в 2001 г.

Один из выпускников 2001 г. ДВОКУ сказал Business FM, что не знает никого с фамилией Чепига: «У нас есть форумы свои, мы там постоянно всем обмениваемся. Нет. Про Чепигу первый раз слышу».

Ранее исследовательская группа Bellingcat и издание The Insider выпустили расследование о Руслане Боширове, которого британские власти считают причастными к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Bellingcat The Insider нашли человека, похожего на Боширова, среди выпускников ДВОКУ. Его зовут Анатолий Чепига, он полковник ГРУ и Герой России. Bellingcat и The Insider утверждают, что Боширов и Чепига – это один человек. Среди доказательств издание и исследовательская группа приводят выписку из системы «Российский паспорт» 2014 г. и архивные фотографии.

Чепига родился в Амурской области, окончил с отличием ДВОКУ в 2001 г., написали The Insider и Bellingcat. По их данным, он взял имя Руслан Боширов после того, как переехал в Москву – здесь он окончил Академию ГУ ВС России.

Некоторую информацию Bellingcat и издания The Insider подтвердила Русская служба BBC.

Отравление Скрипалей произошло в марте в британском Солсбери. Их нашли в бессознательном состоянии. Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое было разработано в СССР. Москва неоднократно отрицала причастность к отравлению.

Спустя полгода после отравления британские власти заявили, что отравили Скрипалей россияне, которые въехали в страну под именами Александр Петров и Руслан Боширов. Тогда же Лондон не исключил, что это псевдонимы. Президент России Владимир Путин призвал их выступил в СМИ, после чего Боширов и Петров дали интервью главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян. Они заявили, что не знают Скрипалей, но в Солсбери действительно были. По их словам, они приехали в город посмотреть собор.

«Цигель-цигель, ГРУ». Лучшие приличные мемы про Петрова и Боширова

Политика
Новости

Главком ВКС Суровикин назначен координатором противовоздушной обороны СНГ

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Главком ВКС России генерал-полковник Сергей Суровикин назначен руководителем координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны СНГ. Такое решение принято в пятницу, 28 сентября, на заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе.

Суровикин — бывший командир российской группировки в Сирии, с октября 2017 г. главком ВКС России. В феврале 2018 г. появилась информация о том, что Суровикин может вновь возглавить группировку российских вооруженных сил в Сирии, но позднее Минобороны опровергло эти сообщения.

До последнего времени должность руководителя координационного комитета по вопросам ПВО СНГ занимал генерал-полковник Виктор Бондарев, он освобожден от исполнения обязанностей.

Путин прилетел в Сирию и приказал выводить войска

Недвижимость
Новости

Пять крупнейших ипотечных кредиторов выдали 80% ипотеки в России в этом году

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Весь объем ипотечного кредитования в России осуществляют 15 крупнейших кредиторов. По сообщению госкомпании «Дом.рф», за 8 месяцев 2018 г. (январь – август) они выдали ипотечных кредитов на 1,8 трлн руб., что на 70% больше, чем за соответствующий период 2017 г.

Ранее «Дом.рф» сообщал, что с января по август текущего года граждане взяли ипотечных кредитов на ту же сумму – 1,8 трлн руб.

Почти половина всего рынка ипотеки в России (49,3%), по подсчетам «Дом.рф» и Frank RG, приходится на Сбербанк, который выдал 969,1 млрд руб. ипотеки. На втором месте банк ВТБ с долей рынка в 18,1% и объемом выдачи ипотечных кредитов на 355,7 млрд руб. На третьем месте Газпромбанк – 5% рынка и 97,9 млрд руб. выданной ипотеки.

В первую пятерку также вошли «Россельхозбанк» (4,8% и 93,8 млрд руб.) и «Дом.рф» (2,7% и 53,1 млрд руб.).

Иностранные банки в рейтинге – Райффайзенбанк (2,5% и 49 млрд руб.) и Дельтакредит (2,2% и 44,2 млрд руб.) – снизили свои позиции и занимают 6 и 7 места соответственно. Снижение рыночной доли этих банков составило 0,8 и 0,5 п. п. соответственно.

Ранее сообщалось, что ипотечный портфель банковской системы на начало августа превысил 6 трлн руб. За последние 12 месяцев прирост составил 24%.

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