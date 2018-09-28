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Мэр Ярославля возглавит район Подмосковья

Мэр Ярославля Владимир Слепцов подаст в отставку и возглавит Солнечногорский район Московской области, сообщил сам чиновник «Интерфаксу».

«На следующей неделе я сложу полномочия мэра Ярославля на заседании муниципалитета в связи с переходом на работу в Солнечногорский район», — сказал Слепцов, уточнив, что станет главой района. Исполняющим обязанности мэра Ярославля станет заместитель, предложенный областным правительством, пишет агентство.

Слепцов родился в Ярославле в 1972 г., с 1996 по 2008 г. работал в администрации Ленинского района Ярославля, откуда перешел на должность вице-мэра города. В 2014 г. утвержден в должности руководителя администрации городского округа Химки (Московская область), в августе 2016 г. назначен его главой.

Однако уже в сентябре 2016 г. Слепцов был назначен на должность и. о. мэра Ярославля, став шестым чиновником на этом посту после отстранения от должности Евгения Урлашова в 2013 г. 1 марта 2017 г. утвержден в должности мэра Ярославля решением муниципалитета. Прямые выборы мэра Ярославля были отменены в 2014 г.