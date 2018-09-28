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Володин выступил против выделения депутатам представительских расходов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил против выделения депутатам представительских расходов. С таким предложением ранее обратилась депутат от фракции КПРФ Вера Ганзя.

В пятницу Ганзя в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала, что ей приходится брать деньги на представительские расходы из собственной зарплаты. Сейчас зарплата депутата составляет около 380 000 руб. «Так как представительских расходов нет, то от этой зарплаты не остается ничего, одни долги по кредитной карте. По крайней мере, это у меня», — рассказала Ганзя.

Депутат пояснила, что деньги необходимы на различные мероприятия. «Вот региональная неделя. Я пошла в детский дом. Просто так пошла или как? Не просто так. У меня просят пылесосы, у меня просят то, другое, третье. Я все покупаю», — сказала Ганзя.

Володин, комментируя заявление депутата, отметил, что для этих целей есть государственные программы и национальные проекты. По словам председателя Госдумы, депутат должен добиваться того, чтобы в них были включены вопросы, в решении которых заинтересованы избиратели.

Кроме того, у депутатов есть возможность инициировать инвестиционные, благотворительные проекты, добавил Володин. «Желание помочь своим избирателям поддерживаю, но против того, чтобы создавались непонятные фонды и выделялись представительские средства», — заключил председатель Госдумы.