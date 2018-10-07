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После беспорядков в омской колонии возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело после драки в исправительной колонии №6 в Омской области. Дело возбуждено по статье о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ч. 3 ст. 321 УК РФ), сообщило региональное управление Следственного комитета России.

Как рассказала «Интерфаксу» представитель омского главка СКР Лариса Болдинова, в воскресенье несколько заключенных устроили беспорядки в ИК №6. По словам Болдиновой, в драке пострадали более 20 заключенных.

Сейчас все зачинщики беспорядков изолированы, сообщило управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Омской области. При этом ведомство заявило об отсутствии пострадавших.

По версии УФСИН, «отрицательно настроенные осужденные» требовали предоставить им в пользование сотовые телефоны, обеспечить свободное перемещение по территории колонии, открыть штрафные изоляторы и выпустить оттуда всех нарушителей.

Руководство колонии приняло решение ввести на территорию учреждения сводный отряд и изолировать «отрицательно настроенных осужденных» для пресечения дальнейших беспорядков и «предотвращения давления на положительно настроенных осужденных». При этом оружие и специальные средства не применялись, осужденные сопротивления не оказывали, отметила пресс-служба омского УФСИН.

В исправительной колонии строгого режима №6 в Омской области содержатся впервые осужденные за тяжкие преступления.