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Подозреваемого по делу об аварии под Тверью отправили под домашний арест

Суд отправил под домашний арест директора компании-перевозчика «Трансавто», которой принадлежал микроавтобус, в пятницу попавший в ДТП в Тверской области. В аварии погибли 13 человек — водитель и пассажиры маршрутки. Следственный комитет ходатайствовал об аресте подозреваемого.

Директор «Трансавто» пока является единственным фигурантом дела о ДТП, о его задержании стало известно в субботу. Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель людей (ч. 3 ст. 238 УК РФ). По версии следствия, водитель микроавтобуса, принадлежавшего «Трансавто», нарушил правила дорожного движения, что и привело к аварии.

В пятницу утром на трассе Тверь — Ржев столкнулись маршрутное такси и автобус. Выяснением причин аварии занимается отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета России.

Следствие рассматривает все версии случившегося. По предварительным данным, причиной аварии мог стать обгон: обгонявший водитель мог недооценить дистанцию до встречного транспорта. Допускается также, что причиной аварии могла стать техническая неисправность.