Подозреваемого по делу об аварии под Тверью отправили под домашний арест

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Суд отправил под домашний арест директора компании-перевозчика «Трансавто», которой принадлежал микроавтобус, в пятницу попавший в ДТП в Тверской области. В аварии погибли 13 человек — водитель и пассажиры маршрутки. Следственный комитет ходатайствовал об аресте подозреваемого.
Директор «Трансавто» пока является единственным фигурантом дела о ДТП, о его задержании стало известно в субботу. Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель людей (ч. 3 ст. 238 УК РФ). По версии следствия, водитель микроавтобуса, принадлежавшего «Трансавто», нарушил правила дорожного движения, что и привело к аварии.
В пятницу утром на трассе Тверь — Ржев столкнулись маршрутное такси и автобус. Выяснением причин аварии занимается отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета России.
Следствие рассматривает все версии случившегося. По предварительным данным, причиной аварии мог стать обгон: обгонявший водитель мог недооценить дистанцию до встречного транспорта. Допускается также, что причиной аварии могла стать техническая неисправность.
Политика
Новости
Пропавший президент Интерпола подал заявление об отставке
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Президент Интерпола Мэн Хунвэй подал в отставку. Об этом сообщается на сайте организации.
«Генеральный секретарь Интерпола во французском Лионе получил заявление об отставке мистера Мэн Хунвэя с поста президента Интерпола. Решение вступает в силу немедленно», — говорится в сообщении.
Пост временно занял вице-президент организации Ким Чон Ян из Южной Кореи. На сессии генеральной ассамблеи Интерпола, которая пройдет с 18 по 21 ноября, будет избран новый президент, который пробудет в этой должности те оставшиеся два года, что длится мандат Мэн Хунвэя.
В пятницу полиция Франции начала расследование исчезновения Хунвэя. Его жена рассказала, что в конце сентября он поехал в отпуск на родину в Китай и с тех пор перестал выходить на связь. По ее словам, 25 сентября он прислал ей изображение ножа и сообщение «Жди моего звонка». Таким образом он хотел сообщить ей, что он в опасности, считает она.
7 сентября центральная комиссия Коммунистической партии КНР по проверке дисциплины сообщила, что Хунвэй подозревается в нарушеини закона. Она не уточнила, в каком именно нарушении он подозревается и где он находится.
По данным газеты South China Morning Post, Хунвэй был задержан и увезен на допрос сразу после того, как его самолет приземлился в Китае. Его подозревают в том, что он содействовал работающей в сфере кибербезопасности компании в получении контрактов, пишет Le Parisien.
Хунвэй был избран президентом Интерпола в 2016 г. Он стал первым гражданином Китая на этой должности.
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Президент Интерпола и заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй подозревается в нарушении закона, сообщила центральная комиссия Коммунистической партии КНР по проверке дисциплины.
В сообщении комиссии не уточняется, в нарушении какого именно закона подозревается Хунвэй. О местонахождении чиновника также ничего не говорится. Отмечается, что сейчас в отношении президента Интерпола проводится расследование.
В пятницу французская полиция начала расследование об исчезновении Хунвэя. Он и его семья проживают во французском Лионе, где находится штаб-квартира Интерпола. По словам жены Хунвэя Грейс, в конце сентября он поехал в отпуск на родину в Китай и с тех пор перестал выходить на связь.
В воскресенье жена президента Интерпола рассказала агентству Associated Press, что перед исчезновением муж отправил ей изображение ножа и сообщение «жди моего звонка». По мнению Грейс Хунвэй, таким образом супруг хотел сообщить ей, что он в опасности. Это сообщение было отправлено 25 сентября.
Газета South China Morning Post в пятницу сообщила, что Хунвэй был задержан и увезен на допрос, как только его самолет приземлился в Китае. По данным французского издания Le Parisien, он подозревается в коррупции: чиновник якобы оказывал содействие в получении контрактов компании, работающей в сфере кибербезопасности.
Хунвэй был избран президентом Интерпола в ноябре 2016 г., он стал первым гражданином Китая на этой должности.
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Служба безопасности Украины (СБУ) назвала имена 206 человек, которые, по ее данным, являются наемниками российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнера». Из этого списка восемь человек погибли в феврале в Сирии, сообщает СБУ. Некоторые из названных людей участвовали в боевых действиях в Донбассе, отмечает спецслужба.
В списке погибших семь человек имели российское гражданство, восьмой — родился на Украине, но в 2014 г. принял гражданство России, следует из материалов СБУ. Возраст колеблется от 30 до 56 лет. «Таким образом, подтвержденное число погибших и умерших от ранений наемников ЧВК “Вагнера” в результате боевого столкновения 7 февраля 2018 г. уже составляет 58 человек», — говорится в сообщении СБУ.
Также украинская спецслужба опубликовала фотографии личных документов одного из людей из списка — гражданина Узбекистана Дилшода Мамаджонова. По данным СБУ, он получил тяжелое ранение в феврале и был вывезен из Сирии российским военным самолетом. В частности, ведомство опубликовало фотографию страницы загранпаспорта Мамаджонова с визами.
«Имеющиеся документы свидетельствуют, что этот человек отбыл в Сирию из Ростова-на-Дону в составе очередной партии тайного военного контингента из ЧВК “Вагнера” 30 августа 2017 г. Показательно, что в паспорте отсутствуют какие-либо отметки о прохождении пограничного контроля на территории Сирии», — отмечает СБУ.
ЧВК «Вагнера» — частная военная организация, о существовании которой первым сообщило издание «Фонтанка.ру». В феврале СМИ сообщали о гибели в Сирии российских наемников из ЧВК «Вагнера» при ударе международной коалиции. Число погибших колебалось от 11 у «Коммерсанта» до 644 у бывшего командира донбасского ополчения Игоря Стрелкова. Российские власти тогда подтвердили гибель пяти россиян, заявив, что они не были штатными военнослужащими.
В апреле Reuters представило собственное расследование, из которого следовало, что российские наемники отправляются в Сирию из ростовского аэропорта «Платов». За 14 месяцев начиная с января прошлого года по март текущего агентство обнаружило 51 рейс из Дамаска и Латакии в Ростов-на-Дону и обратно.
Политика
Новости
После беспорядков в омской колонии возбудили уголовное дело
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Следователи возбудили уголовное дело после драки в исправительной колонии № 6 в Омской области. Дело возбуждено по статье о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ч. 3 ст. 321 УК РФ), сообщило региональное управление Следственного комитета России (СКР).
Как рассказала «Интерфаксу» представитель омского главка СКР Лариса Болдинова, в воскресенье несколько заключенных устроили беспорядки в ИК № 6. По словам Болдиновой, в драке пострадали более 20 заключенных.
Сейчас все зачинщики беспорядков изолированы, сообщило управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Омской области. При этом ведомство заявило об отсутствии пострадавших.
По версии УФСИН, «отрицательно настроенные осужденные» требовали предоставить им в пользование сотовые телефоны, обеспечить свободное перемещение по территории колонии, открыть штрафные изоляторы и выпустить оттуда всех нарушителей.
Руководство колонии приняло решение ввести на территорию учреждения сводный отряд и изолировать «отрицательно настроенных осужденных» для пресечения дальнейших беспорядков и «предотвращения давления на положительно настроенных осужденных». При этом оружие и специальные средства не применялись, осужденные сопротивления не оказывали, отметила пресс-служба омского УФСИНа.
В исправительной колонии строгого режима № 6 в Омской области содержатся впервые осужденные за тяжкие преступления.
Технологии
Новости
МВД опровергло информацию о проверке смартфонов на наличие Telegram
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Министерство внутренних дел России опровергло информацию о массовых проверках смартфонов россиян на наличие мессенджера Telegram. В сообщении пресс-службы МВД говорится, что информация о массовых проверках сотрудниками полиции телефонов граждан не соответствует действительности.
Пресс-служба МВД напомнила, что тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений гарантирована Конституцией. «Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения», — отмечается в сообщении.
Тем, кто действительно столкнулся с требованием сотрудника полиции показать мобильный телефон для проверки установленных на нем мессенджеров, министерство порекомендовало обратиться с жалобой в надзорные органы или в подразделение собственной безопасности МВД.
Ранее некоторые СМИ, в частности TJ, со ссылкой на пользователей сообщили, что сотрудники полиции в городах России массово проверяют смартфоны граждан на наличие заблокированного мессенджера Telegram. По данным TJ, с проверками сталкивались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Ставрополя, Самары, Красноярска.
Роскомнадзор начал блокировать Telegram в России в середине апреля из-за отказа предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений. При этом мессенджер до сих пор продолжает работать у большинства пользователей. Ему удается обходить блокировку из-за постоянной смены ip-адресов.
C кем ссорился Павел Дуров и чем это заканчивалось
twitter.com/durov/
С кем и почему. С ФСБ из-за протестов в 2011 г. В2011 г. Дуров рассказал о требованиях ФСБ заблокировать несколько страничек во «В контакте», где обсуждались массовые акции протеста. Тогда он опубликовал копию запроса ФСБ с фотографией собаки, показывающей язык, с комментарием: «Официальный ответ спецслужбам на запрос о блокировке групп». Чем закончилось. Дуров отказался блокировать группы. Фото. Иллюстрация к посту Дурова о нежелании выполнять требования ФСБ, 8 декабря 2011 г.
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vk.com/durov
С кем и почему. С ФСБ из-за митингов на Украине. 3 декабря 2013 г. «В контакте» получила от ФСБ требование «предоставить регистрационные данные» авторов и организаторов групп, связанных с революцией на Украине. Чем закончилось. «В контакте» не стала выполнять требование. Российская юрисдикция не распространяется на украинских пользователей соцсети, объяснил Дуров. Фото. Это фото Дуров опубликовал на своей страничке «В контакте» в дни событий на Майдане, 27 янвяря 2014 г.
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ГИБДД ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
С кем и почему. С МВД из-за нарушения правил дорожного движения. 5 апреля 2013 г. в Петербурге белый «Мерседес», за рулем которого, по данным Следственного комитета, был Дуров, нарушил правила дорожного движения, наехал на инспектора ДПС и попытался скрыться. После это в офисе «В контакте» и квартире самого Дурова прошли обыски. Чем закончилось. Против Дурова возбудили дело об административном правонарушении. Однако во время расследования сооснователи «В контакте» Вячеслав Мирилашвили и Лев Левиев продали 48% в соцсети консорциуму инвесторов во главе с фондом UCP Ильи Щербовича. А в январе 2014 г. стало известно, что Дуров продал свою долю «В контакте» бизнесмену Ивану Таврину. Фото. Снимок аварии предположительно с участием Дурова.
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medium.com/@anton.rozenberg
С кем и почему. С Щербовичем из-за Telegram. В апреле 2014 г. фонд UCP Ильи Щербовича подал иск к Дурову. Суть претензий – являясь гендиректором «В контакте», Дуров развивал Telegram, используя ресурсы соцсети», а значит – нарушал интересы UCP как акционера. Дуров отдавать Telegram не захотел и подал встречный иск. Чем закончилось. В итоге долю UCP во «В контакте» купила Mail.Ru Group, после чего фонд отказался от претензий на Telegram. Фото. Команда Telegram перевозит серверы для мессенджера, Лондон
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medium.com/@anton.rozenberg
С кем и почему. С бывшим сотрудником из-за увольнения. Бывший технический директор «В контакте» Антон Розенберг, который потом работал в Telegram, обвинил Павла и Николая Дуровых в незаконном увольнении из Telegram на почве личной неприязни. Розенберг подал в суд на «Телеграф» (российское юрлицо Telegram). Чем закончилось. В итоге Розенберг заключил мировое соглашение с компанией «Телеграф», получив 1,5 млн руб. Фото. Дуров запускает сделанные из денежных купюр самолетики. По словам Розенберга, делает это основатель Telegram из его кабинета. Петербург, Невский проспект.
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instagram.com/durov
С кем и почему. С Жаровым из-за пособничества терроризму. В июне 2017 г. Дуров и Жаров несколько дней вели публичную дискуссию. Жаров заявлял, что основатель Telegram нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером. Дуров на это отвечал, что Telegram заблокировал более 5000 публичных каналов и групп. Чем закончилось: В итоге Дуров согласился на внесение Telegram в реестр организаторов распространения информации, но уточнил, что не будет выполнять законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram. Фото. Публикация Дурова на своей страничке в Instagram во время заочной дискуссии с Жаровым.
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instagram.com/durov/
С кем и почему. С ФСБ из-за ключей шифрования. Летом 2017 г. ФСБ потребовала от Telegram ключи для декодирования сообщений пользователей. Представители Telegram заявили, что выполнить эти требования технически невозможно. Чем закончилось. 13 апреля 2018 г. Таганский суд Москвы постановил ограничить доступ к Telegram. Дуров пообещал, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей. Фото. Снимок из Instagram Павла Дурова, в подписи к которому он пообещал и дальше защищать конфиденциальность пользователей Telegram, 15 апреля 2018 г.
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Реакция рынка труда на повышение пенсионного возраста будет зависеть, прежде всего, от состояния экономики. Об этом говорится в октябрьском мониторинге экономической ситуации в России, подготовленном экспертами Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара и РАНХиГС, с которым ознакомились «Ведомости».
«В случае достижения значительных темпов экономического роста рынок труда будет стремиться к расширению, в том числе за счет возрастных работников. Однако при стагнации риски могут оказаться довольно высокими», — пишет старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.
В то же время, по его мнению, сейчас в России есть ряд благоприятных условий для повышения пенсионного возраста. Во-первых, из-за демографической ситуации в России будет происходит снижение численности трудоспособного населения. «Таким образом, в России сегодня возникло демографическое “окно”, во время которого повышение пенсионного возраста будет создавать минимальные риски на рынке труда», — говорится в мониторинге.
Во-вторых, сейчас в России наблюдается минимальный за весь постсоветский период уровень безработицы, что усиливает позиции работников, в том числе и возрастных, на рынке труда. В-третьих, в настоящее время около трети занятых россиян работают на госпредприятиях. Ляшок предполагает, что в этих организациях будет изменена кадровая политика с целью удержания работников до наступления пенсионного возраста.
Сейчас уровень безработицы среди населения предпенсионного возраста находится ниже уровня безработицы в стране, отмечает эксперт. Средняя продолжительность поиска работы среди безработных пожилых всего на 1-2 месяца больше, чем у более молодых людей.
С другой стороны, пишет Ляшок, средняя зарплата возрастных работников значительно ниже, чем у более молодых. «Такая тенденция заметно отличает ситуацию в России от развитых стран, где работники старшего возраста обычно получают больше, чем представители более молодых поколений», — отмечает он.
Эксперт связывает это с тем, что возрастных работников чаще можно встретить в образовании и здравоохранении, а также среди неквалифицированных рабочих — сторожей, гардеробщиков, уборщиков. Молодые работники же чаще трудятся в сферах с высоким уровнем зарплаты: IT, финансы, экономика и юридическая деятельность.
Акции против повышения пенсионного возраста в российских городах
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С сегодняшнего дня в России вступили в силу новые правила регистрации автомототранспортных средств и прицепов. Соответствующий приказ Министерства внутренних дел был опубликован 26 июня текущего года.
Документ вводит несколько новых правил. Например, он определяет порядок регистрации машин, имеющих электронные паспорта и паспорта на бумажном носителе. С июля в России прекратилось оформление паспортов транспортных средств (ПТС) в бумажном виде, переходный период продлится до ноября следующего года.
Также документ закрепляет антикоррупционный механизм выдачи государственных регистрационных знаков. Как поясняла ранее официальный представитель МВД Ирина Волк, номерные знаки машинам будет присваивать компьютер. При этом срок хранения номеров по заявлениям собственников увеличивается со 180 до 360 суток.
Кроме того, документ существенно упрощает порядок внесения сведений о замененном двигателе автомобиля. Теперь достаточно пригнать машину на осмотр, по результатам которого данные о новом двигателе будут занесены в ПТС. Новый двигатель должен быть того же типа и модели, что и установленный ранее.
Помимо этого приказом расширяется список документов, подтверждающих факт утилизации транспортных средств, а также разрешается регистрировать машину не только по паспорту, но и по временному удостоверению личности.
Автомобили с необычными дверями
Bugatti
Первый эксперимент с открывающимися вверх автомобильными дверями, по всей видимости, провела компания Bugatti – но модель Type 64 (1939 г.) не только не пошла в серию, но даже ее единственный прототип так и не был до конца собран. Тем не менее Type 64 – ее создал Жан Бугатти, сын основателя компании Этторе Бугатти, – считается родоначальницей машин с нестандартно открывающимися дверями. Придуманный для нее способ позже получил название «крылья чайки»
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TASS
Именно этот способ стал самым популярным среди автомобилей с дверями, открывающимися вверх. По всей видимости, первым серийным купе с «крыльями чайки» стал Mercedes-Benz 300 SL образца 1954 г. Это была гражданская версия гоночной машины 1952 г., и представлена она была впервые не на европейских автосалонах, франкфуртском или женевском, а в Нью-Йорке, с расчетом на стремительно росший американский рынок. Это была первая серийная машина с непосредственным впрыском топлива и самая быстрая на тот момент серийная машина в мире
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Wikimedia
Автомобильные историки говорят, что появлению Mercedes-Benz 300 SL, а затем приходу на американский рынок сильно содействовал австриец Макс Хоффман, ставший одним из самых известных нью-йоркских автодилеров. О нем стоит вспомнить еще и потому, что он вывел на американский рынок две другие культовые машины: Porsche 356 Speedster (выпускалась в 1950–1965 гг.) и BMW 507 Roadster (на фото), которую можно назвать далеким предком BMW i8. Правда, двери у этих Porsche и BMW открывались обычным способом
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TopSpeed
До мелкосерийного производства машины с «крыльями чаек» (в виде половинок капота, прикрывающего всю заднюю часть машины) довели также итальянцы из компании De Tomaso в спорткаре Mangusta, а нарисовал его Джорджетто Джуджаро. В 1967–1971 гг. была выпущена 401 такая машина
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Tesla
Из последних примеров подобного рода стоит упомянуть Tesla Model X – у нее «крыльями» открываются задние двери, дающие доступ ко второму и третьему ряду сидений, а передние – обычным способом
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Alfa Romeo
Тот вариант открывания дверей вверх, который использует BMW i8, первой, видимо, предложила компания Alfa Romeo. С ноября 1967 г. по март 1969 г. она выпустила 18 экземпляров спорткара Alfa Romeo 33 Stradale, двери которого открывались, словно крылья бабочки. Дизайнером ее был знаменитый Франко Скальоне, человек, который отказал Баттисте «Пинину» Фарине и стал работать на Нуччо Бертоне
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Wikimedia
«Бабочкой» открывались двери еще многих культовых автомобилей – Mercedes SLR McLaren...
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Wikimedia
...гражданской версии Porsche 911 GT1...
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McLaren
...McLaren Spyder...
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Marussia Motors
...и даже российской Marussia B1
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Alfa Romeo
В той же Alfa Romeo в сотрудничестве с тем же ателье Bertone родился и еще один способ открывания дверей вверх, получивший название «ножницы». Концепт-кар с «ножницами» по имени Carabo («жужелица» по-итальянски) создал Марчелло Гандини. Причина была чисто утилитарная: из этого концепта был настолько плохой обзор, что для движения назад нужно было высовываться из него, и, чтобы не создавать помех окружающим, Гандини предложил сдвигать двери вертикально вверх
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Koenigsegg Automotive
Шведские гиперкары Koenigsegg используют собственную разработку открывающихся вверх дверей – она называется «двойной угол», и ею оснащены почти все модели марки
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Rapide Michael / АFP
Еще один способ нестандартного открывания дверей получил название «лебединые двери». Они используются, например, в современных моделях Aston Martin (на фото фастбэк Rapide) и Lamborghini Asterion
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wikimedia
Родоначальницей «лебединых дверей» следует, видимо, считать опять Alfa Romeo и ее модель Disco Volante («летающая тарелка») начала 1950-х
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Власти Китая задержали президента Интерпола Мэна Хунвэя из-за подозрений в коррупции, сообщает французская газета Le Parisien со ссылкой на источники. По версии следствия, он оказывал содействие компании, работающей в сфере борьбы с киберпреступностью, при получении контрактов.
Официального подтверждения информации о том, что Хунвэй находится под следствием, нет. Французская полиция в пятницу начала расследование по факту его исчезновения. Как сообщила супруга президента Интерпола, в конце сентября он уехал в Китай и с тех пор не выходит на связь.
По данным газеты South China Morning Post, Хунвэй был задержан, как только он прилетел в Китай. Где он сейчас находится и в чем его подозревают, источники издания не уточнили. Интерпол в субботу направил властям Китая официальный запрос о местонахождении Хунвэя.
Семья президента Интерпола проживает во французском Лионе, где находится штаб-квартира организации. Как сообщает Le Parisien, полиция взяла родственников Хунвэя под охрану. Министерство внутренних дел Франции рассказало, что жена президента Интерпола начала получать угрозы по телефону и в социальных сетях.
Хунвэй был избран президентом Интерпола в ноябре 2016 г., он стал первым гражданином Китая на этой должности. До этого он занимал пост заместителя министра общественной безопасности КНР.
Интерпол — это международная организация со штаб-квартирой в Лионе, основной задачей которой является объединение усилий разных стран в борьбе с уголовной преступностью. Она была основана в 1921 г. и сейчас включает почти 200 стран.
Бизнес
Новости
Организаторы заморозили выплату гонорара Нурмагомедову из-за драки после боя
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Российский боец Хабиб Нурмагомедов не получит гонорар за бой с ирландцем Конором Макгрегором до окончания расследования драки, которая произошла после поединка. Об этом сообщил президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале организации.
«Выплата гонорара Конору Макгрегору была одобрена, гонорар Хабиба Нурмагомедова заморожен на время расследования», — сказал Уайт. До боя стало известно, что гонорар россиянина составит $2 млн, а его соперника — $3 млн.
Президент UFC также сообщил, что три человека из команды Нурмагомедова после драки были арестованы полицией, им могут быть предъявлены обвинения.
Бой, прошедший в воскресенье в Лас-Вегасе, завершился победой россиянина в четвертом раунде. Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе. По статистике по четырем раундам, Нурмагомедов контролировал поединок большую часть времени. В четвертом раунде Нурмагомедов применил удушающий прием, через несколько секунд Макгрегор сдался.
После окончания поединка российский боец вступил в словесную перепалку с кем-то за пределами ринга, а затем перепрыгнул через ограждение к болельщикам, где произошла драка. После этого Нурмагомедов вернулся на ринг, где также произошла стычка с участием обоих бойцов и представителей их команд.
По словам Уайта, Нурмагомедов перепрыгнул через ограждение, «пытаясь добраться до парня из команды Конора, который его обзывал». «Я не знаю, что сказать, мне все это отвратительно», — заявил президент UFC в эфире телерадиокомпании BBC.
На пресс-конференции после боя Нурмагомедов извинился за случившееся перед спортивной комиссией штата Невада, в котором проходил бой. По его словам, Макгрегор оскорблял его «религию, семью и нацию». Боец также рассказал, что после боя ему позвонил президент Владимир Путин и поздравил с победой.
На счету Нурмагомедова до поединка с Макгрегором было 26 побед во всех его 26 боях. Из них восемь он одержал нокаутом, в восьми случаях соперники российского бойца сдались, в остальных 10 боях победу Нурмагомедову отдали судьи. Титул чемпиона UFC в легком весе россиянин завоевал в апреле текущего года, победив американца Эла Яквинту.
Хабиб Нурмагомедов сохранил титул чемпиона UFC
John Locher / AP
Россиянин Хабиб Нурмагомедов сохранил титул действующего чемпиона UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат) в легком весе, одержав победу над Конором Макгрегором
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Stephen R. Sylvanie / USA TODAY Sports / Reuters
В четвертом раунде из пяти Нурмагомедов применил удушающий прием, через несколько секунд ирландец сдался
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John Locher / AP
Нурмагомедов после победы выпрыгнул из октагона в зал, где началась массовая потасовка
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John Locher / AP
После боя Нурмагомедову не стали надевать пояс чемпиона – президент UFC Дэйна Уайт объяснил Хабибу, что, согласно регламенту, тот не имел права покидать пределы октагона для драки
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Stephen R. Sylvanie / USA TODAY Sports / Reuters
«Я всегда уважаю своих соперников, но это был вопиющий случай. Тащите пояс! Дайте мне пояс, и я уйду. Если я сделал что-то неправильно, то посадите меня в тюрьму! Просто дайте мой пояс!» – говорил Хабиб после боя (цитата по «Чемпионату»)
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John Locher / AP
Несколько представителей команды Нурмагомедова были задержаны полицией. «Слышал, что [после драки] арестовали троих. Не знаю, кто это конкретно. Но Макгрегор не стал писать на них заявление, так что их отпустили», – сказал президент UFC
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John Locher / AP
Позже Нурмагомедову все же отдали пояс, он пришел с ним на пресс-конференцию после боя. Но президент UFC заявил, что он не может «гарантировать на 100%, что у Хабиба не отберут чемпионский пояс после случившегося»
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John Locher / AP
Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором стал главным событием турнира по смешанным единоборствам UFC 229 в Лас-Вегасе
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Stephen R. Sylvanie / USA TODAY Sports / Reuters
Билеты на этот бой были раскуплены за три минуты, сообщал Dublin Live. Стоимость билетов на бой начиналась от $200 и достигала нескольких тысяч
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John Locher / AP
Нурмагомедов не получит гонорар за бой до окончания расследования драки. До боя стало известно, что гонорар россиянина составит $2 млн, а его соперника — $3 млн
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John Locher / AP
Нурмагомедов до поединка с Макгрегором одержал 26 побед во всех своих 26 боях. Из них 8 – нокаутом, 8 – сдачей соперника и 10 – решением судей
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John Locher / AP
Макгрегор одержал 21 победу в 24 боях, из них 18 побед нокаутом, одну – сдачей и две – решением судей. Он стал первым в истории бойцом UFC, который одновременно обладал двумя чемпионскими титулами в разных весовых категориях
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Kazbek Basayev / Reuters
После победы Нурмагомедова на улицах Махачкалы начались массовые гуляния
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Следственный комитет России (СКР) опроверг информацию о том, что пилот вертолета, при крушении которого погиб замгенпрокурора Саак Карапетян, был застрелен. «Ни у одного из погибших в катастрофе не обнаружено огнестрельных ранений», — сказала «Интерфаксу» официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Ранее радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на источник в силовых ведомствах сообщила, что пилот Станислав Михнов был застрелен двумя выстрелами в спину до крушения вертолета. По данным собеседника радиостанции, отверстия были оставлены пулями калибра 5.45, одна из них пробила лопатку пилота.
Частный вертолет AS-350, на котором летели Карапетян и еще три человека, разбился вечером в среду в Костромской области. По предварительным данным, причиной стали сложные метеоусловия. По факту крушения возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ).
Саак Карапетян занимал должность заместителя генпрокурора с 2016 г. В разные годы работал в ростовской прокуратуре, Министерстве юстиции, Генпрокуратуре, с 1996 по 2000 г. был депутатом Госдумы.
Генпрокурор Юрий Чайка выразил глубокие соболезнования родным и близким Карапетяна. Генеральная прокуратура отметила высокую работоспособность погибшего, профессионализм, повышенное чувство ответственности и умение отстаивать идеалы добра и справедливости. За особые заслуги Карапетян был награжден орденами Почета, Дружбы и имел звания заслуженного юриста России и заслуженного работника прокуратуры.
Самые богатые сотрудники Генпрокуратуры и их супруги
Андрей Гордеев / Ведомости
Семейный доход генпрокурора России Юрия Чайки, согласно декларации на сайте ведомства, составил 20 млн руб. Генпрокурор задекларировал 11,7 млн руб., его жена – 8,3 млн руб. В собственности супруги – половина квартиры площадью 203,6 кв. м и нежилое помещение (175,3 кв. м). Также семья владеет автомобилем ГАЗ-13
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Максим Стулов / Ведомости
Наибольший семейный доход в прошлом году задекларировал заместитель генпрокурора Саак Карапетян – 51,3 млн руб. Карапетян в 2017 г. заработал 5 млн руб., его супруга – 46,3 млн руб. Семья владеет квартирой, несколькими земельными участками, двумя жилыми домами, гаражом и нежилыми помещениями
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Станислав Красильников / ТАСС
Другой заместитель генпрокурора – Андрей Кикоть – занял второе место в ведомстве по семейному доходу (28,7 млн руб.). Доход Кикотя в прошлом году составил 3,7 млн руб., его жены – 25 млн руб. В собственности семьи земельный участок, нежилое помещение, 2/3 доли в квартире и автомобиль Audi Q7. В пользовании семьи Кикотя 15 квартир, следует из декларации
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Генеральная прокуратура
Семейный доход начальника правового управления Генпрокуратуры Артура Завалунова составил 16,2 млн руб., из них 15 млн руб. заработала его жена. В их собственности квартира и машино-место
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Прокуратура Воронежской области
Семейный доход более 10 млн руб. среди руководителей Генпрокуратуры также получил замначальника управления Эдуард Селезнев – за 2017 г. он задекларировал 14,3 млн руб. Селезнев заработал 2,4 млн руб., его жена – 11,9 млн руб. В собственности семьи квартиры, два нежилых помещения и автомобиль Audi А6
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Президент России Владимир Путин, которому 7 октября исполнится 66 лет, намерен отпраздновать свой день рождения в кругу родных и друзей, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. «Президент проведет день с родными, близкими и друзьями», — сказал Песков «Интерфаксу».
Позже бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони опубликовал в Facebook фотографию с борта самолета и сообщил, что он летит в Россию на день рождения Путина. «Лечу в Россию на день рождения моего друга Владимира Путина. Воспользуюсь этой возможностью, чтобы обсудить главные международные вопросы», — написал Берлускони.
В прошлом году он тоже прилетал на день рождения Путина. Тогда Берлускони подарил российскому президенту пододеяльник с фотографией их рукопожатия на фоне собора Василия Блаженного и Колизея.
А летом Путин рассказал, как в 2013 г. отмечал день рождения в компании председателя КНР Си Цзиньпина. По словам президента, они «сделали это очень по-простому». «Не буду скрывать, мы выпили по рюмке водки, просто нарезали какую-то колбасу», — рассказал Путин. Он отметил, что Си Цзиньпин — единственный из действующих мировых лидеров, с кем ему довелось отметить день рождения.
В этом году день рождения Путина выпал на воскресенье. В прошлом году президент работал в день рождения: провел ряд международных телефонных переговоров и встретился с членами Совета безопасности.
Как Кадыров преподнес Путину «лучший подарок» на день рождения
Musa Sadulayev / AP
7 октября в Грозном состоялся матч российской команды «Лидер-65» и итальянской команды ветеранов Club Italia Master, посвященный дню рождения президента России Владимира Путина. На фото: капитан российской команды, глава Чечни Рамзан Кадыров
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«Ахмат-Арена»
«Мы посвящаем эту игру юбилею национального лидера и президента России Владимира Путина, которому сегодня исполнилось 65 лет!» - заявил глава Чечни (цитата по «РИА Новости»). На фото: «Ахмат-арена»
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Саид Царнаев / РИА Новости
В составе российской команды выступил знаменитый бразилец Роналдиньо, сообщает «Р-спорт». На фото: Роналдиньо и Рамзан Кадыров
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Musa Sadulayev / AP
Авторами двух первых голов российской команды стали футболист Александр Кержаков и министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. На 52-й минуте второго тайма Кадыров забил третий гол
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Саид Царнаев / РИА Новости
Кадыров уверен в том, что «этот день навсегда войдет в историю футбола России и Италии» («РИА Новости»)
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Саид Царнаев / РИА Новости
Роман Широков на 59-й минуте второго тайма забил четвертый гол за российскую команду, а Роналдиньо - пятый на 67-й минуте. На фото: Роман Широков и Роналдиньо
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Саид Царнаев / РИА Новости
Председатель парламента Чечни Магомед Даудов (слева) забил на 72-й минуте шестой гол российской команды
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Саид Царнаев / РИА Новости
Футболисты Виктор Онопко («Лидер-65») и Сальваторе Скиллачи (Club Italia Master)
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Musa Sadulayev / AP
Встреча, которую Кадыров считает «лучшим подарком» для Путина на день рождения, завершилась победой российской команды со счетом 6:3. На фото: Роналдиньо