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В Румынии из-за низкой явки провалился референдум о запрете однополых браков

В Румынии из-за низкой явки провалился референдум, на котором был вынесен вопрос об изменении конституции, предполагающем запрет на однополые браки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на избирательное бюро страны.

По его данным, явка составила 20,4%. Для того, чтобы референдум был признан состоявшимся, необходима явка в 30%.

Референдум проходил в течение двух дней, и на него было потрачено $40 млн. На голосовании был поставлен вопрос о том, чтобы конституция определяла женитьбу как союз исключительно между мужчиной и женщиной; сейчас в ней зафиксировано гендерно нейтральное понятие «супруги».

В Румынии однополые браки декриминализовали в 2001 г. Референдум был организован после того, как гражданская группа под названием «Коалиция в поддержку семьи» смогла собрать три миллиона подписей. Коалицию поддержала православная церковь, а также другие религиозные и парламентские группы.

Как отмечает Reuters, референдум стал «тестом на популярность» для правящей Социал-деомократической партии Румынии. Она поддерживала вынесенные на референдум поправки.