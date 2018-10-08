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Политика
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В Румынии из-за низкой явки провалился референдум о запрете однополых браков

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В Румынии из-за низкой явки провалился референдум, на котором был вынесен вопрос об изменении конституции, предполагающем запрет на однополые браки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на избирательное бюро страны.

По его данным, явка составила 20,4%. Для того, чтобы референдум был признан состоявшимся, необходима явка в 30%.

Референдум проходил в течение двух дней, и на него было потрачено $40 млн. На голосовании был поставлен вопрос о том, чтобы конституция определяла женитьбу как союз исключительно между мужчиной и женщиной; сейчас в ней зафиксировано гендерно нейтральное понятие «супруги».

В Румынии однополые браки декриминализовали в 2001 г. Референдум был организован после того, как гражданская группа под названием «Коалиция в поддержку семьи» смогла собрать три миллиона подписей. Коалицию поддержала православная церковь, а также другие религиозные и парламентские группы.

Как отмечает Reuters, референдум стал «тестом на популярность» для правящей Социал-деомократической партии Румынии. Она поддерживала вынесенные на референдум поправки.

Политика
Новости

Евросоюз обвинил Россию в нарушении международного права в ситуации с Сенцовым

Ведомости
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Ситуация с украинским режиссером Олегом Сенцовым в России является «нарушением международного права и элементарных стандартов правосудия». Об этом говорится в заявлении официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза.

«Олег Сенцов был заключен в тюрьму за якобы деятельность, совершенную в Крыму, причем он является категорическим противником незаконной аннексии полуострова, совершенной Россией. Евросоюз считает этот случай нарушением международного права и элементарных стандаров правосудия», — подчеркивается в сообщении.

Кроме того, служба ЕС отметила, что Россия отказала Сенцову в необходимом ему лечении в «институциализированном медицинском учреждении». Таким образом она «нарушила его права, также как и обязательства, которые приняла на себя в области прав человека по международному законодательству».

Служба добавила, что, помимо «быстрого и подходящего медицинского лечения» Сенцова, ожидает также его «немедленного освобождения вместе со всеим другими заключенными украинскими гражданами в России и на крымском полуострове».

«Международных стандарты в области прав человека должны соблюдаться и на [крымском] полуострове», — отмечается в соощении.

Сенцов был приговорен в 2015 г. в России к 20 годам колонии строгого режима. Он был признан виновным в подготовке терактов в Крыму и создании террористической группировки. Режиссер вину не признал. 4 мая он объявил голодовку и держал ее 145 дней, пообещав прекратить только после освобождения всех украинцев, незаконно удерживаемых в России.

15 октября ФСИН объявил, что Сенцов прекратил голодовку. Режиссер назвал это решение вынужденным — в ближайшее время его собирались начать кормить принудительно «в рамках реанимационных мероприятий по спасению жизни пациента» из-за криического состояния здоровья и начавшихся патологических изменений во внутренних органах.

В Москве прошла акция в поддержку Олега Сенцова

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Технологии
Новости

СМИ узнали о «жестком протесте» региональных операторов против отмены роуминга

Ведомости
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Региональные операторы связи направили в правительство письмо о негативных последствиях отмены тарификации входящих звонков в национальном роуминге. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на рынке. По данным издания, операторы выразили «жесткий протест» в связи с реформой.

По словам одного из собеседников газеты, вопрос обсуждался 1 октября на закрытом совещании у директора департамента информационных технологий и связи правительства Владислава Федулова. На ней, по его словам, были представители «большой четверки», а также региональных «Мотива» и «Таттелекома» (первый работает в таких регионах, как Свердловская и Курганская область, ХМАО, а второй — в Татарстане).

Один из участников встречи уточнил, что ожидается, что по итогам будет принято решение, которое направят в Госдуму для доработки законопроекта об отмене роуминга.

Начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева подтвердила, что служба совместно с Минкомсвязью рассматривала обращения региональных операторов. Отмена платы за входящие «не окажет негативного влияния на деятельность операторов связи и не может быть основание для роста тарифов», считает она.

Как пишет «Коммерсантъ», операторы предупредили правительство о предстоящих убытках от отмены платы за входящие в роуминге, а также о том, что не смогут компенсировать потери, поскольку по-прежнему вынуждены будут платить полную стоимость роуминга партнерам в регионах, где не имеют сети.

В пресс-службе правительства и Минкомсвязи на запросы не ответили. Представитель «Мотива» подтвердил, что оператор участвовал в совещании. По его словам, операторы «будут терять в деньгах». «До сих пор непонятно, как в схему вписываются региональные операторы и на каких условиях они должны использовать сети федералом во вроемя путешествий своих абонентов», — подчеркнул он. В «Таттелекоме» не ответили на запрос.

Заметным региональным операторов, выступившим против отмены роуминга, отмечает «Коммерсантъ», стала также чеченский «Вайнахтелеком». Эти три оператора в совокупности обслуживали на середину 2018 г. около 3, 5 млн абонентов, следует из данных AC&M Consulting.

Политика
Новости

Пропавший президент Интерпола подал заявление об отставке

Ведомости
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Президент Интерпола Мэн Хунвэй подал в отставку. Об этом сообщается на сайте организации.

«Генеральный секретарь Интерпола во французском Лионе получил заявление об отставке мистера Мэн Хунвэя с поста президента Интерпола. Решение вступает в силу немедленно», — говорится в сообщении.

Пост временно занял вице-президент организации Ким Чон Ян из Южной Кореи. На сессии генеральной ассамблеи Интерпола, которая пройдет с 18 по 21 ноября, будет избран новый президент, который пробудет в этой должности те оставшиеся два года, что длится мандат Мэн Хунвэя.

В пятницу полиция Франции начала расследование исчезновения Хунвэя. Его жена рассказала, что в конце сентября он поехал в отпуск на родину в Китай и с тех пор перестал выходить на связь. По ее словам, 25 сентября он прислал ей изображение ножа и сообщение «Жди моего звонка». Таким образом он хотел сообщить ей, что он в опасности, считает она.

7 сентября центральная комиссия Коммунистической партии КНР по проверке дисциплины сообщила, что Хунвэй подозревается в нарушеини закона. Она не уточнила, в каком именно нарушении он подозревается и где он находится.

По данным газеты South China Morning Post, Хунвэй был задержан и увезен на допрос сразу после того, как его самолет приземлился в Китае. Его подозревают в том, что он содействовал работающей в сфере кибербезопасности компании в получении контрактов, пишет Le Parisien.

Хунвэй был избран президентом Интерпола в 2016 г. Он стал первым гражданином Китая на этой должности.

Политика
Новости

Власти Китая подтвердили расследование в отношении президента Интерпола

Ведомости
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Президент Интерпола и заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй подозревается в нарушении закона, сообщила центральная комиссия Коммунистической партии КНР по проверке дисциплины.

В сообщении комиссии не уточняется, в нарушении какого именно закона подозревается Хунвэй. О местонахождении чиновника также ничего не говорится. Отмечается, что сейчас в отношении президента Интерпола проводится расследование.

В пятницу французская полиция начала расследование об исчезновении Хунвэя. Он и его семья проживают во французском Лионе, где находится штаб-квартира Интерпола. По словам жены Хунвэя Грейс, в конце сентября он поехал в отпуск на родину в Китай и с тех пор перестал выходить на связь.

В воскресенье жена президента Интерпола рассказала агентству Associated Press, что перед исчезновением муж отправил ей изображение ножа и сообщение «жди моего звонка». По мнению Грейс Хунвэй, таким образом супруг хотел сообщить ей, что он в опасности. Это сообщение было отправлено 25 сентября.

Газета South China Morning Post в пятницу сообщила, что Хунвэй был задержан и увезен на допрос, как только его самолет приземлился в Китае. По данным французского издания Le Parisien, он подозревается в коррупции: чиновник якобы оказывал содействие в получении контрактов компании, работающей в сфере кибербезопасности.

Хунвэй был избран президентом Интерпола в ноябре 2016 г., он стал первым гражданином Китая на этой должности.

Политика
Новости

СБУ назвала имена 206 предполагаемых наемников ЧВК «Вагнера»

Ведомости
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Служба безопасности Украины (СБУ) назвала имена 206 человек, которые, по ее данным, являются наемниками российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнера». Из этого списка восемь человек погибли в феврале в Сирии, сообщает СБУ. Некоторые из названных людей участвовали в боевых действиях в Донбассе, отмечает спецслужба.

В списке погибших семь человек имели российское гражданство, восьмой — родился на Украине, но в 2014 г. принял гражданство России, следует из материалов СБУ. Возраст колеблется от 30 до 56 лет. «Таким образом, подтвержденное число погибших и умерших от ранений наемников ЧВК “Вагнера” в результате боевого столкновения 7 февраля 2018 г. уже составляет 58 человек», — говорится в сообщении СБУ.

Также украинская спецслужба опубликовала фотографии личных документов одного из людей из списка — гражданина Узбекистана Дилшода Мамаджонова. По данным СБУ, он получил тяжелое ранение в феврале и был вывезен из Сирии российским военным самолетом. В частности, ведомство опубликовало фотографию страницы загранпаспорта Мамаджонова с визами.

«Имеющиеся документы свидетельствуют, что этот человек отбыл в Сирию из Ростова-на-Дону в составе очередной партии тайного военного контингента из ЧВК “Вагнера” 30 августа 2017 г. Показательно, что в паспорте отсутствуют какие-либо отметки о прохождении пограничного контроля на территории Сирии», — отмечает СБУ.

ЧВК «Вагнера» — частная военная организация, о существовании которой первым сообщило издание «Фонтанка.ру». В феврале СМИ сообщали о гибели в Сирии российских наемников из ЧВК «Вагнера» при ударе международной коалиции. Число погибших колебалось от 11 у «Коммерсанта» до 644 у бывшего командира донбасского ополчения Игоря Стрелкова. Российские власти тогда подтвердили гибель пяти россиян, заявив, что они не были штатными военнослужащими.

В апреле Reuters представило собственное расследование, из которого следовало, что российские наемники отправляются в Сирию из ростовского аэропорта «Платов». За 14 месяцев начиная с января прошлого года по март текущего агентство обнаружило 51 рейс из Дамаска и Латакии в Ростов-на-Дону и обратно.

Политика
Новости

Подозреваемого по делу об аварии под Тверью отправили под домашний арест

Ведомости
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Суд отправил под домашний арест директора компании-перевозчика «Трансавто», которой принадлежал микроавтобус, в пятницу попавший в ДТП в Тверской области. В аварии погибли 13 человек — водитель и пассажиры маршрутки. Следственный комитет ходатайствовал об аресте подозреваемого.

Директор «Трансавто» пока является единственным фигурантом дела о ДТП, о его задержании стало известно в субботу. Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель людей (ч. 3 ст. 238 УК РФ). По версии следствия, водитель микроавтобуса, принадлежавшего «Трансавто», нарушил правила дорожного движения, что и привело к аварии.

В пятницу утром на трассе Тверь — Ржев столкнулись маршрутное такси и автобус. Выяснением причин аварии занимается отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета России.

Следствие рассматривает все версии случившегося. По предварительным данным, причиной аварии мог стать обгон: обгонявший водитель мог недооценить дистанцию до встречного транспорта. Допускается также, что причиной аварии могла стать техническая неисправность.

Политика
Новости

После беспорядков в омской колонии возбудили уголовное дело

Ведомости
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Следователи возбудили уголовное дело после драки в исправительной колонии № 6 в Омской области. Дело возбуждено по статье о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ч. 3 ст. 321 УК РФ), сообщило региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как рассказала «Интерфаксу» представитель омского главка СКР Лариса Болдинова, в воскресенье несколько заключенных устроили беспорядки в ИК № 6. По словам Болдиновой, в драке пострадали более 20 заключенных.

Сейчас все зачинщики беспорядков изолированы, сообщило управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Омской области. При этом ведомство заявило об отсутствии пострадавших.

По версии УФСИН, «отрицательно настроенные осужденные» требовали предоставить им в пользование сотовые телефоны, обеспечить свободное перемещение по территории колонии, открыть штрафные изоляторы и выпустить оттуда всех нарушителей.

Руководство колонии приняло решение ввести на территорию учреждения сводный отряд и изолировать «отрицательно настроенных осужденных» для пресечения дальнейших беспорядков и «предотвращения давления на положительно настроенных осужденных». При этом оружие и специальные средства не применялись, осужденные сопротивления не оказывали, отметила пресс-служба омского УФСИНа.

В исправительной колонии строгого режима № 6 в Омской области содержатся впервые осужденные за тяжкие преступления.

Технологии
Новости

МВД опровергло информацию о проверке смартфонов на наличие Telegram

Ведомости
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Министерство внутренних дел России опровергло информацию о массовых проверках смартфонов россиян на наличие мессенджера Telegram. В сообщении пресс-службы МВД говорится, что информация о массовых проверках сотрудниками полиции телефонов граждан не соответствует действительности.

Пресс-служба МВД напомнила, что тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений гарантирована Конституцией. «Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения», — отмечается в сообщении.

Тем, кто действительно столкнулся с требованием сотрудника полиции показать мобильный телефон для проверки установленных на нем мессенджеров, министерство порекомендовало обратиться с жалобой в надзорные органы или в подразделение собственной безопасности МВД.

Ранее некоторые СМИ, в частности TJ, со ссылкой на пользователей сообщили, что сотрудники полиции в городах России массово проверяют смартфоны граждан на наличие заблокированного мессенджера Telegram. По данным TJ, с проверками сталкивались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Ставрополя, Самары, Красноярска.

Роскомнадзор начал блокировать Telegram в России в середине апреля из-за отказа предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений. При этом мессенджер до сих пор продолжает работать у большинства пользователей. Ему удается обходить блокировку из-за постоянной смены ip-адресов.

C кем ссорился Павел Дуров и чем это заканчивалось

Экономика
Новости

Эксперты оценили влияние пенсионной реформы на рынок труда

Ведомости
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Реакция рынка труда на повышение пенсионного возраста будет зависеть, прежде всего, от состояния экономики. Об этом говорится в октябрьском мониторинге экономической ситуации в России, подготовленном экспертами Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара и РАНХиГС, с которым ознакомились «Ведомости».

«В случае достижения значительных темпов экономического роста рынок труда будет стремиться к расширению, в том числе за счет возрастных работников. Однако при стагнации риски могут оказаться довольно высокими», — пишет старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

В то же время, по его мнению, сейчас в России есть ряд благоприятных условий для повышения пенсионного возраста. Во-первых, из-за демографической ситуации в России будет происходит снижение численности трудоспособного населения. «Таким образом, в России сегодня возникло демографическое “окно”, во время которого повышение пенсионного возраста будет создавать минимальные риски на рынке труда», — говорится в мониторинге.

Во-вторых, сейчас в России наблюдается минимальный за весь постсоветский период уровень безработицы, что усиливает позиции работников, в том числе и возрастных, на рынке труда. В-третьих, в настоящее время около трети занятых россиян работают на госпредприятиях. Ляшок предполагает, что в этих организациях будет изменена кадровая политика с целью удержания работников до наступления пенсионного возраста.

Сейчас уровень безработицы среди населения предпенсионного возраста находится ниже уровня безработицы в стране, отмечает эксперт. Средняя продолжительность поиска работы среди безработных пожилых всего на 1-2 месяца больше, чем у более молодых людей.

С другой стороны, пишет Ляшок, средняя зарплата возрастных работников значительно ниже, чем у более молодых. «Такая тенденция заметно отличает ситуацию в России от развитых стран, где работники старшего возраста обычно получают больше, чем представители более молодых поколений», — отмечает он.

Эксперт связывает это с тем, что возрастных работников чаще можно встретить в образовании и здравоохранении, а также среди неквалифицированных рабочих — сторожей, гардеробщиков, уборщиков. Молодые работники же чаще трудятся в сферах с высоким уровнем зарплаты: IT, финансы, экономика и юридическая деятельность.

Акции против повышения пенсионного возраста в российских городах

Авто
Новости

В России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей

Ведомости
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С сегодняшнего дня в России вступили в силу новые правила регистрации автомототранспортных средств и прицепов. Соответствующий приказ Министерства внутренних дел был опубликован 26 июня текущего года.

Документ вводит несколько новых правил. Например, он определяет порядок регистрации машин, имеющих электронные паспорта и паспорта на бумажном носителе. С июля в России прекратилось оформление паспортов транспортных средств (ПТС) в бумажном виде, переходный период продлится до ноября следующего года.

Также документ закрепляет антикоррупционный механизм выдачи государственных регистрационных знаков. Как поясняла ранее официальный представитель МВД Ирина Волк, номерные знаки машинам будет присваивать компьютер. При этом срок хранения номеров по заявлениям собственников увеличивается со 180 до 360 суток.

Кроме того, документ существенно упрощает порядок внесения сведений о замененном двигателе автомобиля. Теперь достаточно пригнать машину на осмотр, по результатам которого данные о новом двигателе будут занесены в ПТС. Новый двигатель должен быть того же типа и модели, что и установленный ранее.

Помимо этого приказом расширяется список документов, подтверждающих факт утилизации транспортных средств, а также разрешается регистрировать машину не только по паспорту, но и по временному удостоверению личности.

Автомобили с необычными дверями

Политика
Новости

СМИ назвали возможную причину задержания президента Интерпола в Китае

Ведомости
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Власти Китая задержали президента Интерпола Мэна Хунвэя из-за подозрений в коррупции, сообщает французская газета Le Parisien со ссылкой на источники. По версии следствия, он оказывал содействие компании, работающей в сфере борьбы с киберпреступностью, при получении контрактов.

Официального подтверждения информации о том, что Хунвэй находится под следствием, нет. Французская полиция в пятницу начала расследование по факту его исчезновения. Как сообщила супруга президента Интерпола, в конце сентября он уехал в Китай и с тех пор не выходит на связь.

По данным газеты South China Morning Post, Хунвэй был задержан, как только он прилетел в Китай. Где он сейчас находится и в чем его подозревают, источники издания не уточнили. Интерпол в субботу направил властям Китая официальный запрос о местонахождении Хунвэя.

Семья президента Интерпола проживает во французском Лионе, где находится штаб-квартира организации. Как сообщает Le Parisien, полиция взяла родственников Хунвэя под охрану. Министерство внутренних дел Франции рассказало, что жена президента Интерпола начала получать угрозы по телефону и в социальных сетях.

Хунвэй был избран президентом Интерпола в ноябре 2016 г., он стал первым гражданином Китая на этой должности. До этого он занимал пост заместителя министра общественной безопасности КНР.

Интерпол — это международная организация со штаб-квартирой в Лионе, основной задачей которой является объединение усилий разных стран в борьбе с уголовной преступностью. Она была основана в 1921 г. и сейчас включает почти 200 стран.

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