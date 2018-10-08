Кремль отказался считать обвинения в адрес ГРУ поводом для перестановок в Минобороны
Обвинения со стороны Нидерландов и Великобритании в адрес якобы сотрудников ГРУ не станут поводом для кадровых перестановок в Минобороны России, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Информация подобного качества, естественно, не может быть основанием [для таких решений]», – сказал журналистам представитель Кремля.
По словам Пескова, в Кремле не увидели «развернутой аргументации» обвинений в адрес ГРУ и не намерены больше комментировать материалы, не предоставленные российской стороне согласно установленным процедурам. «Информация достаточно общая, мы не знаем аргументов, не знаем конкретных проявлений, конкретных доказательств, поэтому предпочитаем в данном случае ничего не комментировать», – пояснил Песков.
Документы и доказательства должны передаваться по официальным каналам, настаивает пресс-секретарь Путина: «Существуют установленные и функционирующие каналы работы по линии соответствующих ведомств – и в рамках механизма оказания правовой взаимопомощи, и т. д. Вот по этим официальным каналам передаются документы, передаются доказательства, передается информация. Вот ее мы готовы рассматривать. Говорить по таким темам через СМИ мы далее не намерены».
На минувшей неделе министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд объявила, что нидерландские спецслужбы при участии британских коллег предотвратили хакерскую атаку четверых россиян на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). В качестве доказательств были предъявлены фото автомобиля с оборудованием для сканирования сетей Wi-Fi и перехвата паролей. Целями хакеров Нидерланды назвали материалы расследования отравления в Солсбери и крушения авиалайнера MH17 в 2014 г. в Донбассе. Спецслужбы назвали также имена россиян, прибывших по диппаспортам, – Евгений Серебряков, Алексей Моренец, Олег Сотников и Алексей Минин – и опубликовали копии их виз. Все «дипломаты» предположительно сотрудники ГРУ, говорится в докладе.
Как спецслужбы Нидерландов раскрыли предполагаемых сотрудников ГРУ
В этот день четыре россиянина прилетели из Москвы в Амстердам и прошли границу по дипломатическим паспортам. В аэропорту мужчины встретились с официальным представителем посольства России (лицо скрыто на фотографии). «Дипломаты» из Москвы прилетели менее чем через три недели после того, как инспекторы ОЗХО отправились в Великобританию, чтобы определить вещество, которым были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь
Мужчины арендовали автомобиль Citroen C3, указав в качестве водителей Сотникова и Минина, и начали разведку вокруг штаб-квартиры ОЗХО в Гааге. Британская разведка сообщила коллегам в Нидерландах, что они подозревают россиян в намерении взломать компьютерные сети ОЗХО
Четверо россиян сняли один из номеров отеля Marriott рядом с штаб-квартирой ОЗХО и продолжали разведку района. В тот же день ОЗХО объявила, что направила британскому правительству доклад об отравлении Скрипаля и его дочери. ОЗХО пришла к выводу, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок»
Россияне припарковали свой автомобиль на автостоянке Marriott, багажник был направлен к зданию ОЗХО