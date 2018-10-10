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Экс-кандидат от ЛДПР попросил возбудить уголовное дело из-за выборов в Приморье

Бывший кандидат в губернаторы Приморья и депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Андрейченко обратился в Генпрокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело по фактам «многократных нарушений» на выборах губернатора края, прошедших в единый день голосования в сентябре. Соответствующее обращение Андрейченко опубликовал на своей странице в Facebook.

Кроме того, Андрейченко попросил оказать содействие в расформировании нескольких территориальных избиркомов Приморья. К примеру, это избиркомы Находки и Уссурийска, а также Советского района Владивостока. По мнению Андрейченко, именно там происходили нарушения при проведении выборов.

«Итоги выборов в Приморье отменены, нарушения признаны и ...тишина. Где наказание для виновных? Где уголовные дела? Где роспуск замешанных в искажении результатов УИКов и ТИКов?», – пишет Андрейченко. Он отметил, что ЛДПР не согласна с происходящим. «Предпринял ряд действий, чтобы наказать виновных», – объясняет свои действия депутат.

В единый день голосования, 9 сентября, в Приморье прошли губернаторские выборы. В них принимали участие пять кандидатов. Однако никому из них не удалось набрать более 50% голосов избирателей. По итогам подсчета 100% протоколов на тот момент врио главы региона Андрей Тарасенко получил 46,57% голосов, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко – 24,64%. На третьем месте – кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Юлия Толмачева (10,7%), на четвертом – Андрейченко (9,21%), на пятом – выдвинутый «Справедливой Россией» Алексей Козицкий (4,84%). Во втором туре участвовали двое – Тарасенко и Ищенко, но крайизбирком отменил результаты по рекомендации ЦИК – из-за нарушений.

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