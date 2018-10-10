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Аэропорт Якутска открыли после инцидента с самолетом

Аэропорт Якутска открыли после инцидента с самолетом Sukhoj Superjet-100, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Якутии. Пока что аэропорт открыт только на вылет.

В среду в аэропорту Якутска самолет после посадки во время руления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщало МЧС. Пока что причина неизвестна. По данным «Интерфакса», у у воздушного судна подломилась передняя стойка шасси. Однако источник местного издания News.Ykt.Ru сообщил, что ЧП произошло из-за неблагоприятных метеоусловий: накануне шел мокрый снег, из-за которого образовался гололед. После произошедшего аэропорт Якутска закрыли, ближайшие рейсы были перенаправлены на запасной аэропорт в поселке Чульман Нерюнгринского района. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с повреждением пассажирского самолета при приземлении в аэропорту Якутска, передает «Интерфакс».

На борту самолета находились 91 пассажир, в том числе – 7 детей и 5 членов экипажа, сообщила авиакомпания «Якутия». Никто из них не пострадал. По данным авиакомпании, четверо обратились в медпункт аэропорта. «»Почти у всех обратившихся головные боли и ушибы. Под вопросом сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма», – сказал «Интерфаксу» представитель медпункта.