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Песков назвал слова президента о попадании в рай аллегорией

Слова президента России Владимира Путина во время выступления на Валдайском форуме об агрессорах, которые попадают в ад, и о попадающих в рай мучениках являются аллегорией. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, основная мысль президента была в том, что Россия не оставляет за собой право нанесения превентивного удара, передает «Интерфакс».

По словам Пескова, многие СМИ эту информацию пропустили. «Мы не считаем себя вправе наносить первыми удар. Но у нас в доктрине записано, что если: вариант № 1 – на нас нападут с использованием ядерного оружия и вариант № 2 – на нас нападут так, что само существование нашего государства окажется под угрозой, – Россия считает себя вправе использовать ядерное оружие», – пояснил Песков. По его словам, именно эту мысль Путин высказал на заседании Валдайского форума. По словам пресс-секретаря, президент попытался это объяснить «более емкими словами».

Россия никогда не нападет ни на кого первой, заключил Песков.

Путин 18 октября на Валдайском форуме сказал, что Россия может применить ядерное оружие только в том случае, если по ней наносит удар потенциальный агрессор. По его словам, концепция России в данном случае – это ответный удар. При этом глава государства отметил, что россияне в случае нападения попадут в рай, а агрессоры «просто сдохнут... и даже раскаяться не успеют». Путин сказал, что нападающая сторона должна понимать неизбежность возмездия.

«Мы попадем в рай. А они сдохнут». Путин – о возможности ядерной войны